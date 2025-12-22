Анна Темная или Зачатьев день: что можно и нельзя делать 22 декабря

Фото: Павел Колядин/ТАСС

В этот день женщины молятся покровительнице о рождении ребенка и просят восстановить гармонию и покой в семье.

Каждый год 22 декабря православные христиане празднуют Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы. В 2025 году этот праздник выпадает на понедельник. На Руси его называли Анна Темная или Зачатьев день.

Праведная Анна

Имя святой Анны дошло до наших дней через неканонические Евангелия, а именно Протоевангелие Иакова и в Евангелие псевдо-Матфея.

Анна жила в I веке до нашей эры в семье священника. Считается, что Анна родилась в Вифлееме в I веке до нашей эры, а умерла в Иерусалиме в I веке нашей эры. Она вышла замуж за Иокима, и пара очень хотела иметь детей. Но первые 50 лет брака ребенка зачать не получалось.

Однажды Иоакиму во время большого религиозного праздника запретили принести жертву Богу, потому что у него нет собственных детей (в то время у израильтян это считалось бесславием и тяжким наказанием).

Расстроенный, он ушел в пустыню, где постился и молился. Там ему явился ангел и передал благую весть — супруга скоро подарит ему дочь.

В то же время ангел принес счастливую весть и опечаленной Анне: «…ты родишь Дочь благословенную. Ради Нее благословятся все роды земные. Чрез Нее дастся спасение всему миру…».

Счастливый Иоаким отправился домой и у Золотых ворот Иерусалима встретил жену, спешащую к нему (эта сцена часто встречается в иконописи и живописи). 21 (8) сентября 16-15 года до нашей эры праведная Анна (зачатие Богоматери празднуется в православной церкви 22 (9) декабря).

На 15 день по рождению ребенка ему нарекли имя: по указанию ангела девочка была названа Марией. Последующие события ее жизни легли в основу богородичных праздников, особых дней годового богослужебного круга.

Анна была внимательной и заботливой матерью. Когда Марии было полгода, Анна проверила, может ли та стоять. Мария сделала семь шагов и вернулась к матери, после чего она приняла решение, что до обряда введения во храм Господень ее дочь не будет ходить по земле.

Когда Иоаким задумал посвятить дочь Богу, Анна упросила его отложить намерение, потому что хотела дольше быть рядом с дочерью. В три года Мария была введена родителями во храм.

Маленькая девочка без посторонней помощи поднялась по ступеням. После родители отбыли домой, а Мария осталась в храме для воспитания вместе с другими девами.

Через пять или шесть лет после этого знакового события Иоаким скончался, согласно преданию, ему было 80 лет. А через два года, 7 августа (25 июля) в возрасте 79 лет преставилась и праведная Анна. Согласно же католической традиции, Анна прожила дольше и даже помогала Марии ухаживать за младенцем Иисусом Христом.

Анна была похоронена в Иерусалиме, но при императоре Юстиниане II, приблизительно в 710 году, ее мощи и мафорий (покрывало) были перенесены в Константинополь. Сегодня частицы ее мощей находятся в разных церквях по всему миру, в том числе и в России: частица мощей Иоакима и Анны есть в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга.

Праведная Анна почитается как покровительница брака и рожениц, всех бедняков, работников и домохозяек. Ей молятся о даровании детей, семейном счастье, о разрешении любых трудностей, связанных с семейной жизнью. А еще о здравии и утешении младенцев и даровании терпения и укрепления веры в Бога.

Зачатие Пресвятой Богородицы

Точно неизвестно, когда был установлен праздник, предположительно в VIII–IX веках.

В иконографии закрепились три варианта изображения зачатия Богородицы: сретение (целование) Иоакима и Анны у Золотых ворот, святая Анна держит на левой руке младенца-Богородицу; Богородица попирает змия (дьявола), а внизу иконы — Иоаким и Анна со сложенными в молитве руками.

Анна Темная или Зачатьев день

На Руси 22 декабря называли Анной Темной, с ним были связаны особые обычаи и традиции. Другие названия — Анна Зимняя, Зачатьев день.



Праздник совпадал с днем зимнего солнцестояния (21-22 декабря), поэтому в одних областях считали, что происходит поворот на лето (тем более что день начинал прибавляться), а в других (например, в Буковине на Украине) с этого дня отсчитывали начало нового года.

Зачатьев день считался женским праздником. Работать сегодня не стоило. Особое внимание уделялось беременным женщинам. Считалось, что на Анну им следовало соблюдать строгий пост, не работать и не выходить без особой нужды из дома. Нельзя было будущим матерям разжигать огонь, переступать через острые предметы или через упряжь.

Все это было призвано уберечь и женщину, и ее будущего ребенка. Считалось, что нарушение запретов могло привести к тяжелым родам и болезням ребенка.

В этот день беременные также обращались с молитвой к Богу о легких родах, а святой Анне молились об избавлении от бесплодия.

Считалось, что если сегодня снег ляжет вплотную к изгороди, то будущее лето будет плохое лето, а если между изгородью и снегом есть промежутки, то урожайное.

Что можно делать 22 декабря

22 декабря в народе считалось Женским днем. Поэтому представительницы прекрасного пола в праздник отдыхали от домашних дел и молились Святой Анне. Из дома выходили только при острой необходимости, при этом люди старались избавиться от всего старого, что их гнетет и, напротив, строили планы на будущее. Считалось, что все желания, загаданные сегодня, обязательно сбудутся, поэтому женщины старались не упустить момент.

Что нельзя делать 22 декабря

Для женщин на этот день существует целый ряд запретов. Во-первых, беременным дамам запрещено есть жирные продукты, иначе, согласно приметам, ребенок будет очень крупным, что чревато тяжелыми родами.

Не рекомендуется будущим мамам 22 декабря брать в руки спички и зажигать свечи. Огонь сегодня представляет большую опасность.

Кроме того, всем женщинам стоит отказаться от стирки, уборки и рукоделия, отмечает ytro.news. Волосы лучше убрать в хвост, косы или другую аккуратную прическу. Согласно поверью, в распущенные локоны может залететь в них нечисть и забрать девичье счастье.

Приметы на 22 декабря

Если на улице солнечно, на Новый год ждет хорошая погода, пасмурно — ждите метель;

Снег — к дождю, метель — к ветру с дождем, мороз — к ясной погоде, оттепель — к теплому дождю;

Вербы «ревут» — к пасмурным дням;

Снежный буран днем предвещает мороз ночью

