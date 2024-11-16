«Не виноватая я»: успех и трагедии Светланы Светличной

Фото: Globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova, РИА НОВОСТИ /Сергей Кузнецов, /Алексей Филиппов, Соцсети

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Чем запомнилась секс-символ советского кинематографа?

На 85-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Светлана Светличная. Зрители запомнили актрису по роли в фильме «Бриллиантовая рука». После съемок в комедии Гайдая актрису признали главным секс-символом эпохи. Светличная снималась в известных фильмах, но играла эпизодические роли. Чем запомнилась актриса советскому и российскому зрителю, рассказывает 5-tv.ru.

Готовили к актерской карьере с пеленок

Будущая актриса родилась 15 мая 1940-го в городе Ленинакан Армянской ССР. Ее отец Афанасий Светличный был военным, в годы Великой Отечественной войны служил в контрразведке «Смерш». Мама Мария Федоровна была домохозяйкой и занималась образованием детей — двух сыновей и дочери. Семья Светличных часто переезжала из-за работы главы семейства.

Актриса Светлана Светличная с родителями и страшим братом Валерием. Фото: YouTube.com

Родители актрисы жили в достатке: пока отец служил, мама Светличной водила дочь по драматическим кружкам. Впервые Светлана вышла на сцену в пять в лет в День Победы. Тогда Мария Федоровна решила, что хочет воспитать из маленькой Светы артистку. После окончания школы в Калининградской области, Светличные обосновались в украинском Мелитополе. Но долго там Светалана не прожила и по настоянию матери отправилась на вступительные экзамены в столичный ВГИК. Актриса была зачислена на курс к Михаила Ромма.

Первые роли в кино Светланы Светличной

Светличная, как и многие ее коллеги по цеху, начала снимать в кино еще будучи студенткой. Ее карьера в кинематографе СССР начиналась с военных драм. В 1959-м актриса сыграла в фильме Михаила Калика «Колыбельная». Актрисе досталась второстепенная роль героини по имени Натка. Также в 1962-м она снялась и спела в короткометражке Эдмонда Кеосаяна «Лестница» вместе с Галиной Польских.

Актриса Светлана Светличная в к/ф «Колыбельная», 1959-й.

Толчок карьере Светличной дала роль Нины Колчиной в киноповести «Им покоряется небо» в 1963-м. 23-летняя актриса делила съемочную площадку с Евгением Евстигнеевым, Николаем Рыбниковым и Владимиром Седовым. Несмотря на то, что на момент съемок этого фильма, актриса недавно стала мамой, она решила не делать паузу и продолжала сниматься, задвинув материнство на второй план. Пока Светличная и Ивашов покоряли советский кинематограф, их старший сын Алексей жил у бабушки и дедушки в Мелитополе.

«Если бы я сейчас родила, чего не может быть, то я была бы потрясающей мамой. Но тогда я была не готова, и Володя еще не был готов. Для нас было главное — кино, слава, признание», — рассказала актриса в программе Бориса Корчевникова в 2018-м.

Актриса Светлана Светличная в роли Ундины в к/ф «Герой нашего времени», 1965-й. Фото: Kinopoisk.ru

В 1965-м Светлана Светличная появилась в экранизации романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени» в роли Ундины. В этом фильме ей посчастливилось сыграть с ее мужем Владимиром Ивашовым, который в отличие от жены получил главную роль — Печорина. В том же году актрису пригласил режиссер Эдмонда Кеосаяна сыграть главную роль в его новом фильме «Стряпуха». Там же появился набирающий тогда популярность Владимир Высоцкий.

Но самой яркой ролью в карьере Светличной, после которой ее назвали секс-символом советского кинематографа, стала Анна Сергеевна в «Бриллиантовой руке». Сцена с лопнувшим бюстгальтером была настоящим вызовом и откровением в те годы. Многие не поняли такую смелость Светличной, в том числе и отец актрисы.

«Я стеснялась! Да вы что, это только делаешь вид, что не страшно. Я думала, что хорошо, что не видят, что у меня по спине пот бежит от того, что в павильон сбежались с других павильонов, понимаешь, слух прошел. Все же знали, что Гайдай, что будет голая, красивая, курящая…», — рассказала о съемке откровенной сцены Светлана Светличная.

Актеры Светлана Светличная и Юрий Никулин в к/ф «Бриллиантовая рука», 1969-й. Фото: YouTube.com

После роли в фильме Гайдая актриса обрела всесоюзный успех. Она снималась в известных картинах, среди которых были «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя» и другие. В 1973-м Сергей Герасимов пригласил Светличную на главную роль в фильм «Любить человека», но актриса чувствовала, что режиссер заинтересован в ней не только как в актрисе. Светлана Афанасьевна попросила мужа сказать, что он не отпускает ее на съемки и отправляет в санаторий для лечения сосудов, проблемы с которыми у нее возникли еще на съемках «Держись за облака» в 1971-м. Роль в фильме Герасимова могла открыть для нее новые возможности, но актриса от всего отказалась. Несмотря на отсутствие главных ролей, Светлана Светличная считалась советской кинозвездой.

Главная любовь Светланы Светличной

Актриса была замужем за легендарным актером Владимиров Ивашовым. Она влюбилась в него, когда увидела в фильме «Баллада о солдате»: «Какой парень! Вот я бы вышла за него замуж!». Ивашов тоже учился во ВГИКе, но старше на курс и в мастерской Григория Козинцева. Из-за съемок в «Балладе о солдате», актер остался на второй год и попал на курс, где училась Светличная. В интервью она рассказывала, что была звездой курса и получала все главные роли. Пальму первенства среди актером-мужчин сразу же завоевал Валидимир Ивашов. Чувства вспыхнули во время сценических поцелуев. В один момент Светлана Светличная поняла, что это уже не игра, а настоящие чувства.

«Светка, ты знаешь, мне кажется, я тебя люблю», — рассказала артистка о признании в любви Ивашовым в интервью Борису Корчевникову.

Светлана Светличная и Владимир Ивашов. Фото: YouTube.com

Актеры поженились в 1961-м. Свадьбу решили играть не в Москве, а в Мелитополе. Светличная призналась, что торжество провели на Украине из-за того, что там была вся ее родня и цены намного ниже, чем в столице.

«Я понимала, что стану женой Ивашова. Женщина всегда чувствует это», — объяснила она. — «Свадьба была в Мелитополе на Украине: свадьбы была такая, там, знаете, был тазик с котлетами, тазик вот такой огромный, как гора котлет. И там утки, гуси и самогон. Там было все дешевле».

Актриса Светлана Светличная с мужем Владимиром и сыновьями. Фото: YouTube.com

Семья Ивашова была на такая обеспеченная, как у Светличной. Актер жил в комнате в коммунальной квартире вместе с родителями, братом и сестрой. Светличная призналась, что была в шоке, когда узнала об этом. Повидав роскошные служебные квартиры Венгрии и Австрии, где ее семья жила во время службы отца, она думала, что москвичи живут также. Но после свадьбы молодожены ютились всемером в 24-метровой комнате. Светлана и Владимир спали на полу вместе с его братом. В том же году у пары родился первенец — сын Алексей.

Актриса Светлана Светличная с семьей. Фото: Globallookpress.com / Mikola Gnisyuk

В начале 70-х брак Светличной и Ивашова мог распасться из-за личных обид и потухшей страсти к мужу. В 1972-м на свет появился второй сын пары — Олег, но Владимир не встретил жену с новорожденным из роддома. Ивашов решил отдать предпочтение хобби — охоте. В один момент Светличная поняла, что только она виновата в разладе в отношениях: в те годы ходили слухи, что актеры изменил друг другу. Чтобы сохранить брак, она предложила ему обвенчаться в церкви.

«Кроме тебя, мне никто не нужен. И чтобы ты поверил в этом, я хочу, чтобы мы с тобой обвенчались», — откровенно процитировала себя Светличная.

Светлана и Владимир прожили в браке 30 лет. Их разлучила смерть: в 1995-м в Ивашова не стало.

Личные трагедии Светланы Светличной

В 90-х после распада СССР во всех сферах страны начался кризис. Кинематограф был в застое, актеры сидели без работы. За эти годы Светлана Светличная сыграла всего в двух фильмах — «И возвращается ветер…» и «Дом на камне». Чтобы выжить, актрисе пришлось устроиться на работу уборщицей, а Ивашов пошел работать на стройку рабочим. Во время выполнения тяжелой работы, у Владимира обострилась язва желудка и открылось кровотечение. В марте 1995-го актер попал в больницу, и как рассказала Светличная в интервью Корчевникову, ему не повезло лечь на операцию в воскресенье, потому что у врачей была пересменка, а хирург пьян. После первого неудачного хирургического вмешательства последовало второе, но сердце актера не выдержало. Светлана Светличная потеряла 55-летнего мужа 23 марта 1995-го.

Актер Владимир Ивашов. Фото: Globallookpress.com / Lev Sherstennikov

После смерти мужа актриса вышла замуж второй раз за поэта и художника Сергея Смирнова-Сокольского в 1998-м, но брак продлился всего 27 дней. Мужчина был младше Светличной на 19 лет, второе замужество Светлана назвала ошибкой. В те же годы у нее разладились отношения со старшим сыном.

«По-моему, Сергей Сокольский меня загипнотизировал», — рассказала актриса в интервью порталу »Бульвар Гордона».

Следующий удар в жизни актрисы произошел в 2006-м. Ее младший сын Олег не состоялся в жизни и понял, что хочет уехать из Москвы. Знаменитая мать помогла ему, подарив дом и автомобиль в Ивановской области. Олег Ивашов торговал на рынке джинсами, практически не общался с матерью и старшим братом, выпивал. В 2006-м тело младшего сына Светличной нашли в его квартире: он умер от токсикоза печени, спровоцированного алкоголизмом.

Актриса Светлана Светличная с сыновьями Олегом (слева) и Алексеем (справа). Фото: YouTube.com

Трагедии актриса пережила тяжело, но признавалась, что привыкла к тому, что в ее жизни больше нет мужа и сына. У Светланы Светличной остался старший сын Алексей, внучка Мария и правнук Владимир Ивашов-младший.