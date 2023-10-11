Пора выбрать подходящие именно вам и вашему автомобилю шины. Это — одна из самых сложных задач, поэтому подходить к ней нужно во всеоружии.

С насутплением холодов возле шиномонтажных мастерских выстраиваются очереди из автомобилей. А перед тем как заменить резину, каждый водитель проводит часы в раздумьях, какие же шины лучше приобрести.

Всем водителям важно помнить, что шины — это не просто необходимый аксессуар, без которого ваш автомобиль не сможет передвигаться. Это важный, если не основополагающий, элемент безопасности пассажиров в салоне и безопасности всех участников дорожного движения.

Чем принципиально отличается зимняя резина от всесезонной

Шины бывают зимними, летними и всесезонными (но это понятие чаще всего встречается лишь в странах СНГ). Зимние, в свою очередь, делятся на шипованные и фрикционные (или липучки).

www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Немного матчасти. Конечно же, каждому севшему за руль человеку вовсе не обязательно знать, как устроена шина. Но лишним эти знания точно не будут, тем более, что конструкция у шины сложная и интересная, а процесс ее производства — завораживает.

Итак, каждая шина имеет основные элементы — каркас, брекерный слой, бортовые кольца, корд, боковины и протектор. Каждый производитель на все лады экспериментирует с составом резины, повышением износостойкости шины, аквапланированием и сопротивлением качению (та самая экономия топлива, которой так хвалятся бренды). Поэтому с конвейера сходят шины, одна круче другой.

Именно от того, во что обут автомобиль зимой, зависит затормозит ли машина на гололеде или укатанном снегу или нет; поднимется ли авто по скользкому склону или застрянет; останется ли целым автомобиль или… Лучше об этом даже и не думать.

Чем же зимние шины качественно отличаются от летних? В первую очередь, составом резиновой смеси. У зимних шин она более мягкая, для максимального сцепления с дорогой и увеличения контакта. Но работает правильно такая резиновая смесь исключительно в сырую холодную осеннюю и зимнюю погоду, летом же и на сухом асфальте свойства зимних шин резко теряются. К тому же, обычно они сильно шумят (даже липучки) и быстро изнашиваются при эксплуатации не в сезон.

www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Всесезонные шины совмещают в себе функции летних и зимних шин, но при этом одинаково не дорабатывают по обоим направлениям. Особенно хорошо это чувствуется в странах с резко континентальным климатом.

Что означают цифры на боковине зимней резины

Итак, с отличиями определились. Что дальше?

Каждая покрышка имеет свой типоразмер (маркировка). Его можно найти на боковине шины. Цифры, написанные там, означают серию, радиус, индекс (коэффициент) нагрузки и индекс скорости.

В серии указаны ширина (в миллиметрах) и высота профиля (в процентном соотношении к ширине). Индекс нагрузки дает вам понимание о предельно допустимую нагрузке, выдерживаемой шиной, а индекс скорости — о максимально допустимой скорости, при которой шины не потеряют своих свойств (выражается буквой).

СЕРГЕЙ ЛАНТЮХОВ / ИЗВЕСТИЯ

На боковине шины могут быть указаны плотность каркаса, индекс износостойкости (TREAD WEAR INDEX), индекс сцепных качеств (TRACTION INDEX), температурный индекс (TEMPERATURE INDEX), соответствие определенным стандартам (DOT — соответствие стандартам США, Е17 — Европы).

Также на боковине можно прочесть, для каких условий предназначена шина. К примеру, буквы M + S означают «грязь плюс снег», AQUATRED, AQUA CONTACT или иконка капель дождя — указание на отличную работу с аквапланированием (обычно, это дождевые шины), WINTER, SNOW или иконка снежинки — зимние, а AS или AW — всесезонные.

Какой рисунок протектора лучше удержит авто на зимней дороге

Изучаем шину дальше. Протектор. Точнее его рисунок. Он порой может сказать о шине больше, чем все надписи, вместе взятые. Зимние шины обычно имеют ярко выраженный глубокий рисунок протектора — рельефный, с широкими канавками, шашками протектора, зигзагообразными прорезями (ламелями) для водооттока и самоочищения от снега.

www.globallookpress.com / Rene Traut via www.imago-images.

Рисунок протектора тоже бывает разным — симметричным (самый распространенный и лучший в соотношении цена/качество), несимметричным (нужно быть внимательным при установке таких шин и обращать внимания на надписи OUT Side и IN Side) и направленным (отличные характеристики на мокрой дороге, но также требует внимания при установке — следите за стрелочками на боковинах).

Самый распространенный вопрос на территории стран СНГ — шипы или «липучка»? Ответить на него сможет только сам водитель, но только когда поймет, для чего именно ему нужны зимние шины.

Фрикционная (нешипованная) шина отлично ведет себя в городе, как на сухом асфальте, так и в снежной каше, присущей нашим мегаполисам. Шипы в ней бесполезны, а вот «липучка», быстро отводящая всю эту жижу из пятна контакта, справляется на ура.

Производители фрикционных шин каждый сезон придумывают различные инновации, которые повышают сцепление таких шин с дорогой и улучшают их качества. Например, в таких шинах есть псевдошипы — кто-то использует для них перетертую скорлупу грецкого ореха, кто-то специальные микрокристаллы, цепляющиеся за снег и лед…

www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Шипованные шины хороши на гололеде, укатанном снегу и так далее. Если же машина за всю зиму ни разу не покинет «теплый» город, смысл в них пропадает. В салоне будет только слышен шум шипов по асфальту, но никаких преимуществ.

Шипованным шинам нужна обкатка (так советуют производители). Шипы должны дать усадку, чтобы вы не потеряли их в первые недели. Первые 500 километров на новых шипованных шинах лучше ездить аккуратно — не гонять, не шлифовать, резко не трогаться и не тормозить. Иначе к весне можно не досчитаться многих шипчиков. И еще — ошиповывать самостоятельно можно лишь те шины, которые изначально предназначены для этого — имеют специальные посадочные места под шипы.

И напоследок несколько основных правил эксплуатации и установки шин: