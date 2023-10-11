Как выбрать хорошие зимние шины — советы автоэксперта
Пора выбрать подходящие именно вам и вашему автомобилю шины. Это — одна из самых сложных задач, поэтому подходить к ней нужно во всеоружии.
Елена Никитенко
автоэксперт
С насутплением холодов возле шиномонтажных мастерских выстраиваются очереди из автомобилей. А перед тем как заменить резину, каждый водитель проводит часы в раздумьях, какие же шины лучше приобрести.
Всем водителям важно помнить, что шины — это не просто необходимый аксессуар, без которого ваш автомобиль не сможет передвигаться. Это важный, если не основополагающий, элемент безопасности пассажиров в салоне и безопасности всех участников дорожного движения.
Чем принципиально отличается зимняя резина от всесезонной
Шины бывают зимними, летними и всесезонными (но это понятие чаще всего встречается лишь в странах СНГ). Зимние, в свою очередь, делятся на шипованные и фрикционные (или липучки).
www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
Немного матчасти. Конечно же, каждому севшему за руль человеку вовсе не обязательно знать, как устроена шина. Но лишним эти знания точно не будут, тем более, что конструкция у шины сложная и интересная, а процесс ее производства — завораживает.
Итак, каждая шина имеет основные элементы — каркас, брекерный слой, бортовые кольца, корд, боковины и протектор. Каждый производитель на все лады экспериментирует с составом резины, повышением износостойкости шины, аквапланированием и сопротивлением качению (та самая экономия топлива, которой так хвалятся бренды). Поэтому с конвейера сходят шины, одна круче другой.
Именно от того, во что обут автомобиль зимой, зависит затормозит ли машина на гололеде или укатанном снегу или нет; поднимется ли авто по скользкому склону или застрянет; останется ли целым автомобиль или… Лучше об этом даже и не думать.
Чем же зимние шины качественно отличаются от летних? В первую очередь, составом резиновой смеси. У зимних шин она более мягкая, для максимального сцепления с дорогой и увеличения контакта. Но работает правильно такая резиновая смесь исключительно в сырую холодную осеннюю и зимнюю погоду, летом же и на сухом асфальте свойства зимних шин резко теряются. К тому же, обычно они сильно шумят (даже липучки) и быстро изнашиваются при эксплуатации не в сезон.
www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
Всесезонные шины совмещают в себе функции летних и зимних шин, но при этом одинаково не дорабатывают по обоим направлениям. Особенно хорошо это чувствуется в странах с резко континентальным климатом.
Что означают цифры на боковине зимней резины
Итак, с отличиями определились. Что дальше?
Каждая покрышка имеет свой типоразмер (маркировка). Его можно найти на боковине шины. Цифры, написанные там, означают серию, радиус, индекс (коэффициент) нагрузки и индекс скорости.
В серии указаны ширина (в миллиметрах) и высота профиля (в процентном соотношении к ширине). Индекс нагрузки дает вам понимание о предельно допустимую нагрузке, выдерживаемой шиной, а индекс скорости — о максимально допустимой скорости, при которой шины не потеряют своих свойств (выражается буквой).
На боковине шины могут быть указаны плотность каркаса, индекс износостойкости (TREAD WEAR INDEX), индекс сцепных качеств (TRACTION INDEX), температурный индекс (TEMPERATURE INDEX), соответствие определенным стандартам (DOT — соответствие стандартам США, Е17 — Европы).
Также на боковине можно прочесть, для каких условий предназначена шина. К примеру, буквы M + S означают «грязь плюс снег», AQUATRED, AQUA CONTACT или иконка капель дождя — указание на отличную работу с аквапланированием (обычно, это дождевые шины), WINTER, SNOW или иконка снежинки — зимние, а AS или AW — всесезонные.
Какой рисунок протектора лучше удержит авто на зимней дороге
Изучаем шину дальше. Протектор. Точнее его рисунок. Он порой может сказать о шине больше, чем все надписи, вместе взятые. Зимние шины обычно имеют ярко выраженный глубокий рисунок протектора — рельефный, с широкими канавками, шашками протектора, зигзагообразными прорезями (ламелями) для водооттока и самоочищения от снега.
Рисунок протектора тоже бывает разным — симметричным (самый распространенный и лучший в соотношении цена/качество), несимметричным (нужно быть внимательным при установке таких шин и обращать внимания на надписи OUT Side и IN Side) и направленным (отличные характеристики на мокрой дороге, но также требует внимания при установке — следите за стрелочками на боковинах).
Самый распространенный вопрос на территории стран СНГ — шипы или «липучка»? Ответить на него сможет только сам водитель, но только когда поймет, для чего именно ему нужны зимние шины.
Фрикционная (нешипованная) шина отлично ведет себя в городе, как на сухом асфальте, так и в снежной каше, присущей нашим мегаполисам. Шипы в ней бесполезны, а вот «липучка», быстро отводящая всю эту жижу из пятна контакта, справляется на ура.
Производители фрикционных шин каждый сезон придумывают различные инновации, которые повышают сцепление таких шин с дорогой и улучшают их качества. Например, в таких шинах есть псевдошипы — кто-то использует для них перетертую скорлупу грецкого ореха, кто-то специальные микрокристаллы, цепляющиеся за снег и лед…
Шипованные шины хороши на гололеде, укатанном снегу и так далее. Если же машина за всю зиму ни разу не покинет «теплый» город, смысл в них пропадает. В салоне будет только слышен шум шипов по асфальту, но никаких преимуществ.
Шипованным шинам нужна обкатка (так советуют производители). Шипы должны дать усадку, чтобы вы не потеряли их в первые недели. Первые 500 километров на новых шипованных шинах лучше ездить аккуратно — не гонять, не шлифовать, резко не трогаться и не тормозить. Иначе к весне можно не досчитаться многих шипчиков. И еще — ошиповывать самостоятельно можно лишь те шины, которые изначально предназначены для этого — имеют специальные посадочные места под шипы.
И напоследок несколько основных правил эксплуатации и установки шин:
- Все шины, в которые обут автомобиль, должны быть одинаковыми. Иначе ни одна из них не будет работать верно.
- Недопустимо также устанавливать разные шины на одну ось (многие современные бортовые системы сразу выведут ошибку, если поймут, что, к примеру, размер у шин — разный).
- Использование шин, не подходящих автомобилю по паспорту, может негативно сказаться на работе спидометра (и на управляемости, что тоже очень важно).
- Давление в шинах нужно проверять каждые две недели. Поддерживать нужное давление очень важно, чтобы максимально сохранить свойства шин.
- Важно проверять глубину и износ протектора — от этого зависит безопасность на дороге.
- Шины хранятся в накачанном состоянии и несколько раз за зиму их нужно переворачивать, чтобы менять пятно контакта с поверхностью и не допускать деформации.