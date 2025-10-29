Фото: ИЗВЕСТИЯ/ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В каких нарядах она появлялась на красных дорожках и как шокировала публику «голым» платьем?

Звезда фильмов «Экипаж», «Метро» и «Поддубный» Екатерина Шпица сегодня отмечает 40-летний юбилей. Она часто позирует перед объективами камер на кинофестивалях. Ее образы признают одними из лучших. Какие выходы актрисы привели окружающих в восторг, а какие — вызвали сомнения, рассказывает 5-tv.ru.

Платье алого цвета — удачный образ

Екатерина Шпица появилась на фестивале короткометражного кино «Короче» в Калининграде в элегантном платье алого цвета и с удовольствием позировала перед фотографами. Платье выгодно подчеркнуло достоинства фигуры Екатерины Шпицы. Насыщенный цвет наряда девушка обыграла грамотным макияжем с помадой в тон. Поклонники актрисы пришли в восторг и завалили Екатерину комплиментами! Шпице и самой приятно вспоминать фотосессию в этом наряде. Об этом она рассказала в Instagram и опубликовала архивные кадры.

«Платье Лары Крофт» с глубоким декольте — неудачный образ

Платье черного цвета с глубоким декольте Екатерина Шпица надела на фестиваль «Кинотавр». Интересный крой и сочетание тканей произвело фурор на мероприятии — некоторые издания даже назвали выход актрисы одним из самых запоминающихся событий кинофестиваля. Не все поклонники оценили роковой образ любимой актрисы: подписчики отметили, что раньше наряды Шпицы были более сдержанными и элегантными, а кто-то посоветовал Катерине быть скромнее.

Облегающее платье бледно-розового цвета — удачный образ

Облегающее платье, в котором Екатерина Шпица появилась на одном из кинофестивалей в Нью-Йорке, подписчики оценили по достоинству. Минималистичный крой и V-образный вырез не отвлекают внимание от девушки, а бледно-розовый оттенок выгодно смотрится на загорелой коже актрисы. При выборе платья похожего кроя оцените, не подчеркнет ли ткань недостатки фигуры. Екатерина может похвастаться идеальными пропорциями, поэтому наряд ей очень идет. Актриса дополнила платье солнцезащитными очками — многим образ Шпицы напомнил девушек агента 007 Джеймса Бонда.

«Голое» платье в пол с плиссированной юбкой — неудачный образ

Екатерина Шпица не первый раз поражает публику необычными платьями. В 2018 году на церемонии открытия 29-го кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи актриса надела пудровое платье в пол из шелка без бюстгальтера, которое многим напомнило «голое» платье героини сериала «Секс в большом городе» Кэрри Брэдшоу. Нижняя часть платья представляла собой плиссированную юбку. Наряд широко обсуждали в сети: многим не понравился дерзкий образ Шпицы. Подписчики посчитали, что девушка специально надела платье без белья, чтобы ее образ пообсуждали в сети. В адрес Екатерины писали множество шуток, мол, актриса «рада кого-то видеть» или «замерзла на Кинотавре». Вместе с тем поклонницы отметили, что такая плиссированная юбка только увеличивает бедра актрисы.

Кремовое платье-футляр — удачный образ

Актрису часто можно увидеть в нарядах кремовых оттенков. На церемонию вручения одной из кинопремий Екатерина надела молочно-белое платье-футляр и дополнила его ювелирными украшениями. Вечерний образ так понравился поклонникам Шпицы, что они назвали актрису олицетворением нежности. Элегантные наряды кремовых оттенков, по мнению подписчиков, подходят актрисе больше, чем платья «кричащих» цветов с разрезами — ведь «вечно молодая» Екатерина в 34 года выглядит так, будто еще учится в школе.

Серое платье без бретелей — неудачный образ

Платье серого цвета не понравилось и пользователям интернета, и историку моды Александру Васильеву. В одном из интервью он назвал наряд актрисы мешком. По его мнению, линии под грудью и на талии портят весь вид, а на само платье будто забыли надеть «что-то кружевное и прозрачное». Ситуацию не спасли открытые плечи актрисы и ровная линия верха — создается впечатление, что платье необходимо «подтянуть» вверх. Пользователи уверены, что актриса ошиблась в выборе аксессуаров, ведь к этому платью больше подошли бы клатч и туфли на каблуках.

Пышное платье в горох — удачный образ

Для церемонии закрытия «Кинотавра» в 2020 году Екатерина и ее стилист выбрали пышное платье в горох из летящего материала. В таком образе актриса вполне могла бы пройтись по красной дорожке в золотой век Голливуда! Подписчики отметили, что наряд сидит на Екатерине шикарно, выделяет плюсы фигуры, подчеркивает хрупкость и миниатюрность актрисы. Для завершения образа кинодивы прошлого века Екатерина выбрала массивные жемчужные серьги и красные лодочки



