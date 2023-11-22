Катя Пушкарева возвращается: как сложилась судьба актеров сериала «Не родись красивой»

Фото: Кадр из сериала "Не родись красивой", 2005-2006г.

Создатели культового сериала объявили о возобновлении проекта. Новые серии обещают выпустить в 2024 году. Как изменились исполнители главных ролей культового российского сериала спустя 18 лет?

В 2005 году вышли на экраны первые серии проекта «Не родись красивой». С первых минут лента завоевала сердца зрителей всех уголков страны. Мелодрама быстро стала настоящим хитом отечественного телевидения. Поэтому новость о готовящемся выходе ремейка взбудоражили публику. В главной роли вновь окажется Нелли Уварова, сыгравшая «серую мышку» Катю Пушкареву.

Драматичная история о жизни простой девушки в мире модной компании «Зималетто»подарила счастливый билет в мир кино таким актерам, как Григорий Антипенко, Илья Любимов и другим. С момента премьеры прошло более 18 лет. Как выглядят и чем занимаются звезды телепроекта сегодня, узнал Пятый канал.

Нелли Уварова (Екатерина Пушкарева)

Кадр из сериала «Не родись красивой», 2005–2006 г, Артем Геодакян / ТАСС

После премьеры сериала сыгравшую главную героиню Нелли Уварову стали приглашать играть в театральных постановках и кинофильмах. Она появилась в фильме Карена Оганесяна «Я остаюсь» и экранизации романа Александра Солженицына «В круге первом».

В 2010-м актриса создала проект «Наивно? Очень» — интернет-магазин, где продукцию создают люди с психоневротическими расстройствами личности. Уварова сконцентрировалась на развитии проекта и со временем превратила его в полноценную художественную студию.

В одном из интервью Нелли рассказала, что почти не появляется в кино из-за собственной требовательности. По словам актрисы, она часто отказывается от работы, если не видит развития персонажа и чаще всего отдает предпочтение театру. В 2020-м она сыграла в сериале «Последний министр», а через три года присоединилась к четвертому сезону телесериала «Содержанки».

В отличие от своей стеснительной и старомодной героини, Нелли любит экспериментировать с внешностью, поэтому часто ее можно заметить в новом образе. Она не раз меняла не только стиль, но и прическу. Также актриса призналась, что гримеры нарочно «уродовали» ее на съемках, заставляя носить брекеты и делая уши оттопыренными.

Григорий Антипенко (Андрей Жданов)

Кадр из сериала «Не родись красивой, 2005–2006 г., www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Актеру Григорию Антипенко после работы в сериале «Не родись красивой» пророчили статус заложника образа Андрея Жданова. Знаменитость, в свою очередь, активно доказывал обратное, снимаясь в разнообразных ролях: играл писателя детективов в сериале «Человек без пистолета» и следователя Полякова в картине «Сердце матери». Антипенко можно увидеть и на театральных подмостках.

Но главным увлечением актер называет альпинизм. Он побывал на Кавказе, Алтае и Тянь-Шане. Сегодня Григорий Антипенко служит в театре имени Вахтангова. Он занят в спектаклях «Медея» и «Обещание на рассвете». Спектакли с Антипенко получили несколько театральных премий.

Юлия Такшина (Виктория Клочкова)

Кадр из сериала «Не родись красивой», 2005–2006 г., www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Для молодой актрисы Юлии Такшиной роль эксцентричной Вики Клочковой в сериале «Не родись красивой» стала дебютной. До этого знаменитость работала фотомоделью, училась в Театральном институте имени Щукина и принимала участие в видеоклипах. Так, зрители могли видеть знаменитость в клипе Дмитрия Маликова «Бисер» и группы «Стрелки».

На съемках сериала Юлия познакомилась с Григорием Антипенко, сыгравшем Андрея Жданова. Между коллегами по площадке вспыхнул бурный роман. У пары родилось двое сыновей Иван и Федор. После шести лет совместной жизни влюбленные расстались. Юлия вернулась на телевидение и появилась в сериале «Кухня», где сыграла бывшую жену повара Виктора Баринова. Сегодня актриса активно снимается в кино и воспитывает детей. Однако счастья на личном фронте так и не обрела.

Артем Семакин (Николай Зорькин)

Кадр из сериала «Не родись красивой», 2005–2006 г., © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Артема Семакина зрители узнали еще до премьеры «Не родись красивой», так как еще во времена учебы в институте начал сниматься в кино. Однако роль Коли — лучшего друга Кати Пушкаревой — принесла ему всероссийскую популярность. После выхода сериала актер появился в таких известных проектах, как «Питер FM» и «Экипаж».

В одном из интервью Семакин признавался, что в чем-то похож на своего героя Колю Зорькина. И все же, в отличие от экранного героя, Семакин пользуется успехом у женщин. За личной жизнью актера поклонники наблюдали с интересом: он встречался с коллегой по сериалу Марией Машковой, исполнившей роль секретарши в компании «Зималетто». В 2019-м появилась информация о романе актера со звездой «Полицейского с Рублевки» Софией Каштановой, но знаменитости не подтвердили слухи об отношениях.

В 2022 году актер присоединился к съемкам романтической комедии «Хочу замуж». Его коллегами по площадке стали Милош Бикович и Кристина Асмус. Также он принял участие в создании популярного сериала «Нулевой пациент», рассказывающем о вспышке ВИЧ-инфекции в детской больницы Калмыкии.

Ольга Ломоносова (Кира Воропаева)

Кадр из сериала «Не родись красивой», 2005–2006 г., © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Ольга Ломоносова сыграла в сериале красивую и уверенную в себе невесту Андрея Жданова Киру Воропаеву. В детстве Ольга даже не догадывалась, что станет актрисой, ведь раннем возрасте ее отдали секцию спортивной гимнастики. Позже Ольга занималась в балетной школе, но вынуждена была уйти из спорта из-за полученной травмы.

Она поступила в Театральный институт имени Щукина и после окончания играла в Театре имени Вахтангова. Сегодня Ольга совмещает работу в Другом театре на Лесной со съемками в телепроектах. У Ольги Ломоносовой есть трое детей от театрального режиссера Павла Сафонова.

Петр Красилов (Роман Малиновский)

Кадр из сериала «Не родись красивой», 2005–2006 г., © РИА Новости / Владимир Федоренко

После выхода проекта «Не родись красивой» многие актеры проснулись знаменитыми. Однако Петр Красилов, воплотивший на экране образ ловеласа Романа Малиновского, еще до участия в проекте был известен зрителям по роли князя Михаила Репнина в сериале «Бедная Настя».

Несколько лет Красилов играл в ситкомах и драматических сериалах. В 2015-м знаменитость стал редко появляться на телевидении и сосредоточился на работе в театре. В одном из интервью Красилов рассказывал, что ему не хочется сниматься в том, что присылают. Он получает удовольствие от театральных работ, в которых участвует.

В 2018-м он получил премию «Звезда театрала» за лучшую роль второго плана в спектакле «Демократия». С тех пор знаменитость продолжает трудиться на театральных подмостках.

Илья Любимов (Александр Воропаев)

Кадр из сериала «Не родись красивой», 2005–2006 г., © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Роль корыстного Александра Воропаева, желающего заполучить компанию Zimaletto в свои руки, прославила Илью Любимова на всю страну. Любимов продолжает активно сниматься и сегодня: телезрители смогли оценить многогранный талант актера в таких лентах, как «Корабль», «Большие деньги» и «Отель Элеон».

Однако напряженная творческая деятельность не мешает его особому духовному служению. Знаменитость после 30 лет осознано принял крещение и уже несколько лет служит алтарником в православном храме.

В 2011 году Илья женился на актрисе Екатерине Вилковой. Пара воспитывает двух детей — сына Петра и дочь Павлу. Сегодня актер служит в московском театре «Мастерская Петра Фоменко» и играет в кино.

Виталий Егоров (Милко Момчилович)

Кадр из сериала «Не родись красивой», 2005–2006 г., © РИА Новости / Владимир Федоренко

В сериале «Не родись красивой» Виталий Егоров сыграл манерного дизайнера Милко, хотя пробовался на роль интригана Воропаева. Сначала знаменитость не совсем понимал, как воплотить образ дизайнера из другой страны, но позже вошел в образ и стал любимцем телезрителей.

Благодаря этой роли Виталия даже пригласили участвовать в Неделе высокой моды в Москве. И в 2005-м он смог попробовать себя в амплуа манекенщика.

Но знаменитость не собирался оставаться в образе самоуверенного дизайнера и брался за разные роли: он играл профессора математики в картине «Дыши со мной», скрипача в сериале «Цыганки» и даже монаха, давшего обет молчания, в фильме «О нем».

Сегодня Виталий Егоров служит в Театре имени Табакова, играет в кино и воспитывает двух дочерей. В 2023 году принял участие в съемках 8-серийного сериала «Раневская», где сыграл советского режиссера Александра Таирова.