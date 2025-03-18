Первый народный иностранец России: умер Бедрос Киркоров

Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян, Исакова Анна, Черединцев Валентин, Почуев Михаил; www.globallookpress.com/ Komsomolskaya Pravda, Anna Salynskaya, Anatoly Lomokhov; Instagram @allavictoriyakirkorova; YouTube / Филипп Киркоров

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Отца короля российской эстрады не стало на 93 году жизни.

Народный артист России и Болгарии Бедрос Киркоров умер в возрасте 92 лет. Причиной смерти, по предварительным данным, стала остановка сердца.

Современное поколение знает артиста как отца Филиппа Киркорова, но мало кто вспоминает его богатую эстрадную биографию. Будучи артистом оперы Варны, Киркоров-старший смог построить успешную карьеру на советской эстраде и вырастить из сына короля российского шоу-бизнеса. Бедрос Киркоров был первым иностранным студентом в Российском институте театрального искусства (ГИТИС), одним из первых исполнителей, кто спел под фонограмму и первым иностранцем, кто удостоился звания Народного артиста России.

Последние годы жизни Бедрос Киркоров уделял время благотворительности: помогал больным детям и организовывал концерты для ветеранов Великой Отечественной войны. 5-tv.ru вспоминает главные вехи жизни Бедроса Филипповича.

Хотел работать сапожником, но стал певцом

Бедрос Киркоров во время служения в армии. Фото: Globallookpress.com / Ekaterina Rozhdestvenskaya

Будущий певец Бедрос Киркоров (настоящая фамилия Киркорян) родился в армянской семье в болгарском городе Варна 2 июня 1932-го. Его отец Филипп Киркорян работал сапожником, а о профессии матери Софии — неизвестно. Родители Киркорова пели в хоре и брали сына с собой, хотя изначально мальчик хотел танцевать, но мест в танцевальной студии не было. Кроме музыки, юный Бедрос учился на сапожника, окончил специальную школу в 1959-м и работал в кооперации. Музыка «преследовала» молодого человека буквально по пятам.

Бедросу Филипповичу находили преподавателя по вокалу, отправляли учиться в вечернее музыкальное училище, но он его не окончил. В конце 50-х произошло расформирование Варненского оперного театра и окружение Киркорова заставило его пойти на пробы. В интервью YouTube-каналу »В Новгороде Ру», Бедрос признался, что в тот момент даже не умел читать ноты. Он выучил известный русский романс и его приняли на должность артиста-стажера.

«Я говорю: „Я по нотам не умею читать!“ Ничего. Я пошел, выучил один старинный русский романс и меня приняли», — поделился своей историей артист.

Первым музыкальным произведением, которое выучил Киркоров была ария Альфреда в опере Джузеппе Верди «Травиата». Но долго в опере он не проработал — Бедроса мобилизовали. В армии певец служил три года, защищал границы Болгарии и собрал хор. После службы он снова вернулся в Варненскую оперу, но заметили подающего надежды певца не на сцене, а в Международном доме журналистов — санатории, где отдыхали журналисты стран социалистического блока. В их числе нередко оказывались композиторы, поэты и писатели. Сейчас это судьбоносное для Киркорова место называется отель «Журналист».

Для постояльцев санатория устраивали капустники в виде соревнований. Та команда, которая соберет наибольшее число овощей, получала ящик шампанского, катер для прогулки по морю и Бедроса Киркорова в придачу: молодой человек пел для победителей. На одной из таких прогулок певец познакомился с советским композитором Арно Бабаджаняном. В то время на катере находился министр культуры Болгарии и пошутил, что Киркорова нужно отправить выступить в Армянскую ССР. Но шутка болгарского министра воспринималась композитором всерьез и Бедроса отправили в историческую родину в Ереван, правда, через Москву.

«Оставайся мальчик с нами»: Переезд Киркорова в Москву

Бедрос Киркоров во время празднования 75-летия юбилея певца Льва Лещенко в Москве в 2017-м. Фото: Globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Пока Бедрос Филиппович ждал «команды» от Бабаджаняна об отправлении в Ереван, невеста композитора и по совместительству концертмейстер ГИТИСа, предложила молодому певцу остаться в столице. Тереза захотела показать Киркорова легендарному оперному режиссеру Борису Покровскому. Певец из Болгарии настолько понравился Покровскому, что он взял Бедроса сразу на второй курс в свою мастерскую. Но с одним условием: выучить русский язык в совершенстве.

Во время учебы в ГИТИСе Киркоров не получал государственную стипендию и имел право на подработку. Одним из мест работы Бедроса в студенческие годы был Москонцерт. Учебное заведение певец окончил в 1966-м и в том же году в составе творческого объединения семи социалистических стран, отправился на гастроли по столицам республик СССР. Во время этого турне Киркорова заметил певец Леонид Утесов и позвал работать к себе. Бедрос Филиппович рассказывал в интервью, что он доставлял неудобства музыкальному коллективу из-за того, что он иностранец.

«Получилось так, что работал год. Они со мной измучились, потому что многие города были закрыты для иностранцев. Они едут в Калининград или где-то что, а я не могу въезжать. И без меня едут. Утесов мне сказал: «Слушай, мы расстанемся с тобой, но я сделаю тебе программу, в которой тебе не будет нужен ни оркестр, ничего не будет нужно», — поделился Киркоров в интервью новгородскому порталу.

Леонид Утесов создал для певца программу, где он мог бы петь под фонограмму, но ему снова помешало его болгарское происхождение. Чтобы выступать на территории СССР сольно, иностранные граждане должны были получать разрешение от Министерства культуры, но Утесов сумел его добиться. Именно упорство старшего товарища и талант Бедроса проложили ему путь на советскую эстраду. Но певец зацепился отнюдь не в столице, хотя пел в Московской филармонии до начала 90-х. После гастролей по Новгородской области в 80-х, он решил вернуться и солировать в Новгородской филармонии.

Личная жизнь Бедроса Киркорова

Бедрос Киркоров с женой Викторией и сыном Филиппом. Фото: Instagram @fkirkorov_love_minsk

Первую жену Бедрос Филиппович встретил Сочи на концерте в 1964-м. 27-летняя Виктория Лихачева была ведущей концертных программ и проводила время с мамой в партере летнего театра, там артист ее и заметил. Девушка подошла к Киркорову за автографом, а после оказалось, что они поселились в одном отеле. Вероятно, это была любовь с первого взгляда: Бедрос сделал предложение Виктории в тот же вечер. И не зря! Вместе они прожили 30 лет, а отцом Бедрос стал в 35 лет. В 1967-м родился его единственный сын Филипп, будущий Народный артист России и поп-король эстрады, сумевший затмить своей карьерой творческие успехи отца. Именно в день его рождения 30 апреля 1994-го Виктории не стало. В 1992-м женщине был поставлен неутешительный диагноз — рак печени. С болезнью Виктория боролась два года, но не справилась.

Спустя год после смерти Виктории, он встретил вторую жену — Людмилу Смирнову, которая была младше артиста на 18 лет. В 1995-м Киркоров-старший отправился в Холмский район Новгородской области, чтобы посетить местную молочную ферму. Там они и встретил Людмилу. Она была преподавателем Новгородского университета. Пара венчалась в 1997-м.

Бедрос Киркоров во время концерта, посвященного юбилею его сына — Филиппа Киркорова, 2017-й. Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В 2002-м на свет появилась младшая сестра Филиппа Киркорова Ксения, но девочка умерла спустя семь дней после рождения из-за нераскрывшегося легкого. В одном из интервью Бедрос признался, что долгое время скрывал беременность жены и даже не сообщал об этом сыну. Сам Филипп Киркоров прокомментировал эту ситуацию в эфире программы «Секрет на миллион» в 2017-м, где рассказал ведущей Лере Кудрявцевой, что всегда хотел сестру и сожалеет о ее смерти.

Но Бедрос Киркоров нашел утешение в долгожданных внуках Алле-Виктории и Мартине, которых ему подарил сын в 2011-м и 2012-м.

Здоровье Бедроса Киркорова

В конце лета 2024 отца короля российской эстрады госпитализировали с жалобами на боли в сердце. Тогда же артисту была проведена срочная операция с целью проверки функционирования кардиостимулятора, установленного в прошлом году после диагностики ишемической болезни сердца и стенокардии.

На фоне ухудшения здоровья Бедроса Киркорова общественность, особенно поклонники его творчества, с замиранием сердца следили за новостями о состоянии маэстро. Сам же певец все это время старался не унывать и находился в ожидании выписки.

Спустя несколько дней после хирургического вмешательства состояние Бедроса Киркорова резко ухудшилось. Врачи оценивали его состояние как критическое, но тогда смогли его стабилизировать.

В марте 2025 года, несмотря на все медицинские процедуры, сердце 92-летнего артиста остановилось.