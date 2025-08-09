Первый народный артист РФ: Лучшие актерские работы Ивана Краско
Умер актер Иван Краско
Фото, видео: www.globallookpress.com / Semen Likhodeev, Andrey Fedechko; ТАСС / Вышинский Денис, Шамуков Руслан; РИА Новости / Алексей Даничев; Кадр из фильма "О чем не узнают трибуны" (1975); Кадр из фильма "Дом на Фонтанке" (1972); Кадры из фильма "Принц и нищий" (1972); Кадр из сериала "Литейный (7-й сезон)" (2011-2012)
Народный артист РФ ушел из жизни на 95-м году жизни.
Звезда фильмов «Сын полка», «Принц и нищий», а также «Тарас Бульба» Иван Краско умер на 95-м году жизни.
Сегодня сложно поверить, что мир мог бы и не узнать об актерском таланте Ивана Краско. После школы он поступил в военно-морское училище, но карьера военного ему пришлась не по душе. Тогда он попробовал силы в гуманитарных науках: поступил на филфак, где проучился пару лет. И только с третьей попытки найти свою профессию Краско пришел в театральный институт.
Ивану был 31 год, когда он окончил университет, в это же время состоялся его дебют в кино. На его счету более 100 разноплановых ролей и престижные актерские премии. Одна из них — звание народного артиста РФ. Иван Краско стал первым, кто получил его после распада СССР. 5-tv.ru вспоминает яркие роли актера.
Майлс Гендон в «Принце и нищем»
А роль Майлса Гендона стала для Краско пропуском в большое кино. До этого артист чаще отыгрывал второстепенных персонажей, порой имена его героев даже не указывались в титрах. Однако в «Принце и нищем» он сыграл одну из главных ролей.
Экранизация романа Марка Твена была для Ивана Краско далеко не первой работой в кино. Однако этот фильм стал одной из самых успешных картин с его участием. Именно «Принц и нищий» принес артисту первую волну популярности. Зрителей покорила проникновенная игра Краско, который исполнил роль Майлса Гендона, обеспеченного мужчину, решившего взять на воспитание мальчика-оборванца.
Советская экранизация романа Марка Твена и поныне любима зрителями
Наводчик Ковалев в «Сыне полка»
В 1981 году вышел фильм «Сын полка». Картина снята по одноименной повести Валентина Катаева. «Сын полка» сегодня считается культовым фильмом советской эпохи. Главный герой, сирота Ваня Солнцев — собирательный образ. В период Великой отечественной Катаев работал журналистом и часто сталкивался с тем, когда советские солдаты усыновляли осиротевших детей.
Действие ленты разворачивается в период Великой Отечественной войны. Главный герой — потерявший на войне семью Ваня Солнцев. Голодного и одичавшего мальчика находит группа советских разведчиков. Мужчины решают забрать ребенка с собой. Новые знакомые становятся наставниками Вани, которые заботятся о нем и воспитывают в найденыше лучшие качества человека.
Иван Краско сыграл в фильме наводчика артиллерии Ковалева. О его отваге и мастерстве знает весь советский фронт. Ване Солнцеву он в дедушки годится. Ковалев мог не уходить на войну, ведь под призыв он не подходил из-за солидного возраста. Однако старик отправляется на защиту родины, потому что по-другому не может.
Ковалев постоянно оказывается в гуще событий, демонстрируя отвагу и доблесть. Краско с блеском отыграл мудрого и отважного мужчину, вставшего на защиту родины. Эта роль стала одной из ярчайших за всю кинокарьеру Краско.
Гэндальф в «Сказочном путешествии мистера Бильбо Беггинса»
В 1985 году Иван Краско предстал перед зрителями в образе Гэндальфа. Теперь это был не тот советский вояка из «Сына полка» и не честолюбивый богач со страниц «Принца нищего». В телеспектакле артист сыграл старого, могущественного и вместе с тем авантюрного волшебника из миров Джона Толкина.
Телеспектакль был тепло принят советскими зрителями, а Гэндальф в исполнении Краско стал украшением советского кинематографа. Об этой роли актера знают даже самые несведущие в кино той поры зрители. Гэндальф Ивана Краско по артистизму не уступает Серому волшебнику Иена Маккеллена, знакомого киноманам по экранизации «Властелина колец» от Питера Джексона.
Король в мультфильме «Карлик Нос»
Кризис 90-х годов сильно ударил по экономике страны. Закрывались предприятия, останавливались заводы. Не лучшие времена переживал кинематограф. Многим артистам пришлось сменить профессию, уйдя в коммерческую торговлю. Некоторые просто сгинули, не сумев найти себя в новых реалиях большой страны. Иван Краско оказался одним из тех, кто уцелел в эпоху перемен и остался в профессии.
В 2003 году в прокат вышел мультфильм «Карлик Нос». Этот проект качественно отличался от всего, что ранее выпускала отечественная анимация. Новый российский мультфильм отличали насыщенные краски и детализированное изображение. Героев истории озвучивали известные артисты. Король говорил голосом Ивана Краско.
Касьян Бовдюг в «Тарасе Бульбе»
В 2009 году на большие экраны выходит историческая драма «Тарас Бульба». Фильм стал одной из первых масштабных исторических драм после кризиса 90-х годов. Иван Краско сыграл в картине казака Касьяна Бовдюга. О его подвигах помнит и стар и млад. Однако почтенный возраст не мешает персонажу принимать живое участие в исторических событиях.
Картина «Тарас Бульба» получила неоднозначные отзывы кинокритиков и рядовых зрителей. Последние отмечали серьезные отличия от первоисточника, а также исторические «ляпы». Однако в карьере Ивана Краско экранизация романа Николая Гоголя занимает особое место, ведь она открыла артиста для нового поколения зрителей.