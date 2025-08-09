Первый народный артист РФ: Лучшие актерские работы Ивана Краско

Фото, видео: www.globallookpress.com / Semen Likhodeev, Andrey Fedechko; ТАСС / Вышинский Денис, Шамуков Руслан; РИА Новости / Алексей Даничев; Кадр из фильма "О чем не узнают трибуны" (1975); Кадр из фильма "Дом на Фонтанке" (1972); Кадры из фильма "Принц и нищий" (1972); Кадр из сериала "Литейный (7-й сезон)" (2011-2012)

Народный артист РФ ушел из жизни на 95-м году жизни.

Звезда фильмов «Сын полка», «Принц и нищий», а также «Тарас Бульба» Иван Краско умер на 95-м году жизни.

Сегодня сложно поверить, что мир мог бы и не узнать об актерском таланте Ивана Краско. После школы он поступил в военно-морское училище, но карьера военного ему пришлась не по душе. Тогда он попробовал силы в гуманитарных науках: поступил на филфак, где проучился пару лет. И только с третьей попытки найти свою профессию Краско пришел в театральный институт.

Ивану был 31 год, когда он окончил университет, в это же время состоялся его дебют в кино. На его счету более 100 разноплановых ролей и престижные актерские премии. Одна из них — звание народного артиста РФ. Иван Краско стал первым, кто получил его после распада СССР. 5-tv.ru вспоминает яркие роли актера.

Майлс Гендон в «Принце и нищем»

А роль Майлса Гендона стала для Краско пропуском в большое кино. До этого артист чаще отыгрывал второстепенных персонажей, порой имена его героев даже не указывались в титрах. Однако в «Принце и нищем» он сыграл одну из главных ролей.

Кадр из фильма «Принц и нищий», реж. Вадим Гаузнер, 1972 год

Экранизация романа Марка Твена была для Ивана Краско далеко не первой работой в кино. Однако этот фильм стал одной из самых успешных картин с его участием. Именно «Принц и нищий» принес артисту первую волну популярности. Зрителей покорила проникновенная игра Краско, который исполнил роль Майлса Гендона, обеспеченного мужчину, решившего взять на воспитание мальчика-оборванца.

Советская экранизация романа Марка Твена и поныне любима зрителями

Наводчик Ковалев в «Сыне полка»

В 1981 году вышел фильм «Сын полка». Картина снята по одноименной повести Валентина Катаева. «Сын полка» сегодня считается культовым фильмом советской эпохи. Главный герой, сирота Ваня Солнцев — собирательный образ. В период Великой отечественной Катаев работал журналистом и часто сталкивался с тем, когда советские солдаты усыновляли осиротевших детей.

Действие ленты разворачивается в период Великой Отечественной войны. Главный герой — потерявший на войне семью Ваня Солнцев. Голодного и одичавшего мальчика находит группа советских разведчиков. Мужчины решают забрать ребенка с собой. Новые знакомые становятся наставниками Вани, которые заботятся о нем и воспитывают в найденыше лучшие качества человека.

Кадр из фильма «Сын полка», реж. Георгий Кузнецов, 1972 год

Иван Краско сыграл в фильме наводчика артиллерии Ковалева. О его отваге и мастерстве знает весь советский фронт. Ване Солнцеву он в дедушки годится. Ковалев мог не уходить на войну, ведь под призыв он не подходил из-за солидного возраста. Однако старик отправляется на защиту родины, потому что по-другому не может.

Ковалев постоянно оказывается в гуще событий, демонстрируя отвагу и доблесть. Краско с блеском отыграл мудрого и отважного мужчину, вставшего на защиту родины. Эта роль стала одной из ярчайших за всю кинокарьеру Краско.

Гэндальф в «Сказочном путешествии мистера Бильбо Беггинса»

В 1985 году Иван Краско предстал перед зрителями в образе Гэндальфа. Теперь это был не тот советский вояка из «Сына полка» и не честолюбивый богач со страниц «Принца нищего». В телеспектакле артист сыграл старого, могущественного и вместе с тем авантюрного волшебника из миров Джона Толкина.

Телеспектакль был тепло принят советскими зрителями, а Гэндальф в исполнении Краско стал украшением советского кинематографа. Об этой роли актера знают даже самые несведущие в кино той поры зрители. Гэндальф Ивана Краско по артистизму не уступает Серому волшебнику Иена Маккеллена, знакомого киноманам по экранизации «Властелина колец» от Питера Джексона.

Кадр из телеспектакля «Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса», реж. Владимир Латышев, 1985 год

Король в мультфильме «Карлик Нос»

Кризис 90-х годов сильно ударил по экономике страны. Закрывались предприятия, останавливались заводы. Не лучшие времена переживал кинематограф. Многим артистам пришлось сменить профессию, уйдя в коммерческую торговлю. Некоторые просто сгинули, не сумев найти себя в новых реалиях большой страны. Иван Краско оказался одним из тех, кто уцелел в эпоху перемен и остался в профессии.

В 2003 году в прокат вышел мультфильм «Карлик Нос». Этот проект качественно отличался от всего, что ранее выпускала отечественная анимация. Новый российский мультфильм отличали насыщенные краски и детализированное изображение. Героев истории озвучивали известные артисты. Король говорил голосом Ивана Краско.

Кадр из м/ф «Карлик Нос», реж. Илья Максимов, 2003 год

Касьян Бовдюг в «Тарасе Бульбе»

В 2009 году на большие экраны выходит историческая драма «Тарас Бульба». Фильм стал одной из первых масштабных исторических драм после кризиса 90-х годов. Иван Краско сыграл в картине казака Касьяна Бовдюга. О его подвигах помнит и стар и млад. Однако почтенный возраст не мешает персонажу принимать живое участие в исторических событиях.

Кадр из фильма «Тарас Бульба», реж. Владимир Бортко, 2009 год

Картина «Тарас Бульба» получила неоднозначные отзывы кинокритиков и рядовых зрителей. Последние отмечали серьезные отличия от первоисточника, а также исторические «ляпы». Однако в карьере Ивана Краско экранизация романа Николая Гоголя занимает особое место, ведь она открыла артиста для нового поколения зрителей.