Как сложилась жизнь актеров «Каламбура» спустя 27 лет

Фото: Кадр из сериала "Каламбур", режиссер Юрий Стыцковский, 1996-2001

Первый выпуск комедийного шоу вышел на экраны 12 октября 1996 года. Как с тех пор сложились судьбы жителей «Деревни дураков»?

Первая серия журнала видеокомиксов «Каламбур» вышла на экраны в далеком 1996 году. Шоу включало в себя несколько рубрик: «Деревня дураков», «Бар „Каламбур“», «Крутое пике», «Железный капут», «Сенсация любой ценой». При этом, все роли в программе исполняли всего пять человек, которые перевоплощались из «немых» жителей деревеньки в членов экипажа падающего самолета, а потом в завсегдатаев пивного заведения.

«Каламбур» сразу полюбился зрителю, образы киногероев запомнились на долгие годы, а актеры в одночасье стали популярными, что помогло им реализоваться как артистам комедийного жанра.

Вадим Набоков

В «Каламбуре» Вадим Набоков сыграл морячка из «Деревни дураков», вечно пьяного посетителя в «Баре „Каламбур“», радиста Морзе в рубрике «Крутое пике» и Шранкеля в «Железном капуте».

Кадр из сериала «Каламбур», режиссер Юрий Стыцковский, 1996-2001; Кадр из сериала «Нюхач», режиссер Артем Литвиненко, Антон Щербаков 2013 г.

Набоков был неравнодушен к сцене и юмору еще со студенчества. Во время обучения в Одесском политехническом институте он участвовал в «Маски-шоу», где познакомился с будущими актерами «Каламбура» — Сергеем Гладковым и Татьяной Ивановой. В перерывах между лекциями они выступали в виде клоунского комик-трио «Магазин Фу» и ездили на первые гастроли.

Там Набоков и Иванова начали отношения. В 1996-м Вадим Набоков женился на коллеге по «Каламбуру». Супруги вместе уже более двух десятилетий. В 1998-м у пары родился сын Илья. Чтобы воспитывать сына, Иванова взяла перерыв в карьере. В 2007-м супруги стали счастливыми родителями девочки по имени Мария.

Помимо телешоу, Набоков снимался в популярных телесериалах, таких как «Ликвидация», «Дикий 4», «Спецотряд „Шторм“».

Татьяна Иванова

Профессиональная клоунесса Татьяна Иванова в «Каламбуре» сыграла жену со скалкой из «Деревни дураков», официантку из «Бара», стюардессу и еще несколько эпизодических персонажей.

Кадр из сериала «Каламбур», режиссер Юрий Стыцковский, 1996-2001; Кадр из сериала «Одесса-мама», режиссер Марк Горобец, 2012 г.

Начинающая артистка прославилась участием в комедийном проекте «Маски-шоу», где познакомилась с будущими коллегами по «Каламбуру» Вадимом Набоковым и Сергеем Гладковым.

Первый впоследствии стал ее супругом. Примечательно, что в кадре законный муж чаще играл любовников ее экранных персонажей.

После закрытия журнала видеокомиксов «Каламбур» актриса осталась творить на юмористическом поприще. Участвовала в фестивале «Умора», снималась в комедиях и юмористических шоу. Кроме того, посвятила себя семье и двум детям. Всего она снялась почти в двух десятках фильмов и сериалов.

Сергей Гладков

Сергей Гладков запомнился зрителям «Каламбура» как мужик из «Деревни дураков», неудачник в рубрике «Бар „Каламбур“», мисс Бурпл в «Крутом пике» и Дранкель в «Железном капуте».

Кадр из сериала «Каламбур», режиссер Юрий Стыцковский, 1996-2001; Kino-teatr.ru

Сергей Гладков еще в студенческие годы начал заниматься комедией. Во время учебы в в Одесском политехническом институте он познакомился с будущими коллегами по «Каламбуру» Татьяной Ивановой и Вадимом Набоковым. Кроме того, Сергей Гладков был активным участником «СТЭМа» — официальной Подмосковной лиги КВН, работал сценаристом и режиссером.

После закрытия «Каламбура» Сергей снимался в юмористических программах «Голые и смешные» и «Маски-шоу», а после окончательно «вышел из кадра». Он посвятил себя звукорежиссуре юмористических проектов и написанию сценариев.

С 2003-го в качестве сценариста создал 60 серий короткометражных мультипликационных фильмов «S.O.S.» про знакомых всем персонажей Мужика и Морячка из «Каламбура».

Воспитал в браке двоих детей.

Актер скончался 19 октября 2023 года на 61-м году жизни.

Юрий Стыцковский

Юрий Стыцковский сыграл в «Каламбуре» отчаянного и бесстрашного командора в «Крутом пике», рокера и повара в «Баре «Каламбур» и майора в «Железном капуте».

Кадр из сериала «Каламбур», режиссер Юрий Стыцковский, 1996-2001; www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Юрий Стыцковский пришел в «Каламбур» не один. До работы в видеожурнале актер выступал в дуэте «Сладкая парочка». С ним работал партнер по кадру Алексеей Агопьян. Стыцковский, будучи продюсером, еще и выполнял функции руководителя проекта.

После «Каламбура» артист попробовал себя в качестве режиссера и создал еще несколько комедийных проектов, например, «Одинокий ангел». Известно, что в 2000-х Стыцковский пробовал создать комедийное шоу о гадалке. Спустя годы проект реализовали в России под названием «Света с того света».

Первой женой Стыцковицкого была Эвелина Блёданс. Однако брак продлился всего два месяца, хотя влюбленные состояли до этого в отношениях семь лет. Семейное счастье актер обрел в 1995 году, сыграв свадьбу с исполнительным продюсером «Каламбура» Ириной Козырь.

Алексей Агопьян

В «Каламбуре» Агопьян сыграл медведя из «Деревни», второго пилота Дринкинса в «Крутом пике», бармена в рубрике «Бар», профессора в «Сенсации любой ценой».

Кадр из сериала «Каламбур», режиссер Юрий Стыцковский, 1996-2001; Кадр из сериала "Ментовские войны. Одесса", режиссер Валерий Ибрагимов, 2017г.

Второй участник «Сладкой парочки» — Алексей Агопьян. Единственный из перечисленных, кто получил профессиональное актерское образование. Агопьян прославился благодаря «Маски-шоу», скетчам «Смешнее, чем кролики», «Смеховыжималке» и другим шоу.

После закрытия видеожурнала «Каламбур» артист часто мелькал на центральном телевидении: он появлялся в телешоу «Большая разница», сериалах «Солдаты» и «Интерны». В 2016-м Алексей получил роль барда Булата Окуджавы в многосерийном фильме «Таинственная страсть».