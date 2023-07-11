День Троеручицы или Крапивное заговенье: что можно и нельзя делать 11 июля

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В народе верили, что 11 июля можно как исцелиться от любой болезни, так и навлечь на себя неминуемые беды.

Православные христиане 11 июля чтут память сразу нескольких святых: Сергея, Германа и Павла, а также празднуют день иконы Божией Матери «Троеручицы».

Икона Божией Матери «Троеручица»

Икона названа «Троеручицей», потому что Богородица изображена держащей на руках младенца Иисуса, а в нижней части, под правой рукой Богоматери, виднеется человеческая кисть, составляющая часть серебряного оклада иконы.

История появления чудотворного образа относится к 716 году, когда на византийский престол вступил ярый иконоборец Лев Исавр. Он приказал, чтобы воины врывались в дома верующих, отбирали у них иконы, жгли их, а христиан предавали мукам и смерти. Среди тех, кто стал жертвой гонений, но так и не отказался от иконопочитания стал святой Иоанн Дамаскин. Его клеветнически обвинили в помощи Византии в завоевании столицы Сирии и за это отрубили правую руку и вывесили ее на городской площади.

Со временем верующий добился того, чтобы ему вернули отрубленную руку и стал молиться перед иконой Божией Матери об исцелении. Проснувшись поутру, он понял, что произошло чудо — кисть приросла. Воодушевленный Иоанн в благодарность прикрепил к нижней части иконы отлитую из серебра руку, после чего чудодейственную икону стали называть «Троеручицей».

Сам святой удалился в обитель святого Саввы Освещенного вместе с иконой и принял иноческий постриг. Там чудотворный образ хранился до XIII века, а потом была отдана в дар сербскому архиепископу Савве. По преданию, во время вторжения турок в Сербию осел принес икону к воротам Хиландарского монастыря на Афоне. Монахи поместили образ в алтаре, но он переместился на игуменское место. С тех пор в монастыре игумена перестали избирать, а монахи принимают благословение на церковные службы от иконы «Троеручицы».

Список иконы «Троеручицы» является одной из основных реликвий Троянского монастыря в Болгарии. В России икона «Троеручицы» появилась в 1661 году ее прислали из Хиландарского монастыря для патриарха Никона в Новоиерусалимский монастырь.

Один из списков иконы Божией Матери «Троеручица» находится в Спасо-Преображенском соборе города Чернигова, а в Москве — в храме Успения Пресвятой Богородицы в Гончарах, на Болгарском подворье.

Павел Коринфский

Преподобный Павел жил в VII веке в городе Коринфе. Постриг будущий святой принял в юности в одном из монастырей, где стал опытным подвижником.

Павла однажды оклеветали. Женщина принесла новорожденного младенца в обитель, заявив, что родила его от монаха. Старец перенес клевету со смирением и радостью. Он принял младенца как родного сына. Когда же его стали укорять за нарушение иноческого обета, он сказал: «Братия, спросим младенца, кто его отец!» Новорожденный, указав на кузнеца рукой, произнес: «Вот мой отец».

Люди, увидев это чудо, поклонились старцу и попросили у него прощения. Павел с этого времени получил от Господа дар исцелять болезни, поэтому и прослыл лекарем. Преподобный скончался мирно — ему было более 70 лет.

Что можно делать 11 июля на Крапивное заговенье

В народе 11 июля называлось Крапивным заговеньем, поскольку считалось, что крапива именно в этот день обладает самыми целебными свойствами, а после — уже не будет такой полезной. Поэтому 11 июля, в последний день Петрова поста, собирали крапиву, готовили с ее применением напитки, щи, салаты, закваски и даже начинку для пирожков.

Согласно преданью, все отвары, изготовленные из этого растения на Крапивное заговенье, могли победить любую болезнь, вернуть молодость и красоту и даже продлить жизнь. Из листьев молодой крапивы делали отвары и настои, которые обладали свойством восстанавливать силы и останавливать внутренние кровотечения. Девушки ополаскивали отваром волосы и умывали лицо.

Также крапиву широко применяли в быту. Из нее получали волокно, которое вполне могло конкурировать с льном и хлопком. Из «крапивной» ткани шили крепкие паруса, мешки, кули, а иногда и одежду. Так что знаменитая сказка Андерсена, в которой девушка вязала братьям рубашки из крапивы, основана на фактах.

На Руси крапиве приписывали и мистические свойства. Ее, к примеру, считали хорошим оберегом от дурного сглаза. Для этого нужно было сжечь семена крапивы на углях и пустить дым по дому. Также для защиты от нечистой силы крапиву вешали на двери и окна. Веник из крапивы также использовали для уборки дома. В народе верили, что, используя в жилище ветви растения, можно вымести все дурное.

В канун Петрова дня (12 июля — День апостолов Петра и Павла) молодежь долго не ложилась спать — веселилась почти до самого утра. Водили хороводы, пели песни, играли. Кроме того, искали цветущее растение «Петров крест». Тот, кто вырвет его с корнем, получит небывалую удачу. Считалось, что корень и от любой напасти избавит, и к кладу приведет.

Особое значение придавали снам, потревожившим человека в ночь на 11 июля. Предполагалось, что они имеют свойство сбываться, поэтому к ним следует относиться особенно осторожно.

Что нельзя делать 11 июля

11 июля категорически запрещено стричься — согласно поверью, таким образом, можно не только укоротить волосы, но и уменьшить годы жизни. Особенно это касается маленьких детей.

На Крапивное заговенье нельзя спать днем. Если не подождать до вечера, будет болеть голова.

Не рекомендуется играть свадьбы в день иконы Божьей Матери Троеручицы. Согласно народному поверью, у тех, кто решил 11 июля скрепить союз узами брака, в семье наступит разлад.

Кроме того, на праздник запрещено проводить любые финансовые операции, а также брать деньги в долг и отдавать. Считалось, что те, кто будет пренебрегать этим правилом, рискуют лишиться всего нажитого состояния.

Приметы 11 июля