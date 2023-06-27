Елисей Гречкосей: как правильно загадывать желание 27 июня

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Издавна считалось, что 27 июня — чудотворный день. Можно просить у святого Елисея всего, что пожелаешь, но при этом нужно соблюдать одно важное правило.

Согласно церковному календарю, на 27 июня приходится День памяти святого Елисея или Элиша.

Житие пророка Елисея

Согласно преданию, библейский пророк Элиша, известный в православной традиции как Елисей, был родом из селения Авелмаум, близ Иордана. Был призван к пророческому служению святым пророком Божиим Илией. Пророческое служение он проходил более 65 лет, при шести израильских царях (от Ахаза до Иоаса).

За всю жизнь Елисей сотворил немало чудес: исцелял безнадежно больных, воскрешал мертвых, а также пророчил будущее. Так, он разделил воды Иордана, сделал пригодной для питья воду Иерихонского источника, спас от гибели стоявшие в безводной пустыне войска израильского и иудейского царей, избавил бедную вдову от голодной смерти чудесным умножением масла в сосуде. Оказавшая пророку гостеприимство женщина-соманитянка была обрадована рождением сына по его молитве, когда же ребенок умер, то был воскрешен пророком.

Скончался святой пророк Елисей в глубокой старости в Самарии. Император Юлиан Отступник велел сжечь мощи пророка Елисея, но его мощи были сохранены верующими и частично перенесена в Александрию.

27 июня — Елисей Гречкосей

Поскольку пророк известен сотворением множества чудес, на Руси 27 июня считался чудотворным: те, кто будет четко следовать традициям и не ослушается советов предков, обретут настоящее счастье.

На Елисея продолжали сеять гречиху. Обычно этим занимались в ясную и сухую погоду. Гречиха была крайне важной культурой. Для ее посева нужен был дождь, чтобы семена проросли быстрее. Поэтому люди заклинали крапиву и просили ее обжечь небеса, чтобы оттуда хлынул ливень. Считалось, что если в этот день пройдет дождь, то еще семь дней будет стоять сырая погода.

27 июня также принято освящать новую одежду, чтобы она не принесла хозяину несчастий. Так же поступали с чужой одеждой, доставшейся в дар или в наследство.

Что можно делать в Елисеев день

Считалось, что 27 июня важно начинать с молитвы пророку Елисею. Так, любой смертный мог попросить для себя и родных чего угодно: добрые пожелания исполняются в кратчайший срок. Однако важно перед молитвой очистить голову от дурных мыслей. В противном случае — успеха не будет.

Чтобы привлечь к богатство и удачу, достаточно приобрести на Елисея новую вещицу, освятить ее в храме и носить три дня. По истечению срока — убрать подальше от посторонних глаз, при этом не стирать. Надевать обновку следует только в те моменты, когда особенно требуется везение.

Издревле считалось, что крестить ребенка в Елисеев день — к счастливой и безмятежной жизни младенца.

Что нельзя делать 27 июня

Согласно поверьям, на Елисея Гречкосея нельзя долго залеживаться в кровати, а в течение дня — лениться. Иначе — бездельник будет долго мучиться от неизвестных болезней и хандры.

Употреблять 27 июня спиртные напитки — к серьезному отравлению. Предки верили, что именно 27 июня алкоголь преисполнен нечистью, желающей завладеть человеческим телом.

Переедать также запрещалось. В противном случае чревоугодник рисковал навлечь на себя серьезные страдания и болезни.

Употреблять в пищу яйца с двумя желтками в Елисеев день категорически запрещено. Иначе — скоро возникнет сложная ситуация, выхода из которой не найти.

27 июня женщинам также запрещалось браться за расческу. Предки верили: чем больше волос с головы дамы вычешет гребень, тем легче к ней пристанут болезни.

Также на Елисея Гречкосея нежелательно рвать лютики. По поверью, это может обернуться большими неприятностями: болезнью, потерей работы или денег.



Народные приметы на Елисея Гречкосея