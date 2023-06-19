Ларион Пропольник: как 19 июня по старым приметам привлечь любовь

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В этот день традиционно начинаются работы по прополке огородов от сорняков.

Православные верующие 19 июня чтят память преподобного Илариона Далматского.

Житие Илариона Далматского

Святой жил в VIII веке. Родился в благочестивой семье и с детства изучал Писание. В двадцатилетнем возрасте Иларион постригся в монахи, а затем перешел в Далматскую обитель, где принял схиму и стал учеником преподобного Григория Декаполита.

После смерти игумена, Ларион в течение восьми лет управлял монастырем. В 813 году, во время правления иконоборца Льва Армянина, святой отказался хулить иконы и выступил против императора, обвинив его в ереси. Илариона заключили в темницу и морили голодом. Святой претерпел много пыток, но не отрекся от веры, за что был вознагражден. Как гласит придание, преподобный Иларион узрел ангелов, которые возносили на небеса душу скончавшегося святого Федора Студита.

19 июня — Ларион Пропольник

День святого Лариона также называют днем Лариона Пропольника. Именно с 19 июня начинали пропалывать огороды от сорняков.

В народе считалось, что если вовремя не справиться с сорняками, не миновать беды. Вместе с тем считалось, что сорную траву нужно полоть только когда месяц идет на убыль, а на полную Луну полоть бесполезно, так как огороды снова зарастут.

Что можно делать 19 июня

В день Лариона Пропольника незамужние женщины поливали огород. В народе верили, что это может принести успех в любовных делах. Кроме того, считается, что любые работы по дому в этот день принесут удачу и удовлетворение.

В этот день можно работать на своем дачном участке, но поверье гласит, что муж и жена должны работать поочередно, чтобы избежать ссоры.

Что нельзя делать 19 июня

В этот день нельзя отправляться в дальние поездки, менять работу, заключать сделки, касающиеся продаж, и жаловаться на проблемы. Как гласят обычаи, это может привести к бедам и неудачам. Также не рекомендуется ссориться с родными и близкими.

Народные приметы на Лариона Пропольника