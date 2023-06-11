Федосья Колосяница-Гречишница: что можно и нельзя делать 11 июня

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksander Lyskin, Torsten Schon, H. Gehlken, Victor Lisitsyn, Peter Carroll, West Coast Surfer, Martin Siepmann

В прошлые века 11 июня обязательно проводили в поле и на огороде: в этот день начинали сеять гречиху и сажать бобы.

В православном календаре 11 июня — день преподобной Феодосии Константинопольской. Святая известна тем, что защищала икону Христа.

Житие Феодосии Константинопольской

Феодосия жила в VIII веке в богатой семье. После смерти родителей она приняла постриг, раздала имущество бедным, оставив часть на написание икон, и ушла в женский монастырь.

После прославилась, как защитница иконы Спасителя от воинов императора Льва III Исавра. Святыню пытались снять с храма, который она украшала более 400 лет. Посмевшую противиться воле властителя деву заточили в темницу и пытали. Феодосия приняла мученическую смерть, а на месте ее захоронения стали происходить чудесные исцеления больных.

Когда при императоре Льве Исавре начались гонения на иконопочитателей, Феодосия с другими верующими выступила в защиту образа Спасителя над Медными воротами в город. За это воины перебили всех инокинь, а Феодосию Константинопольскую как самую ревностную защитницу заключили в темницу.

В течение недели ей ежедневно наносили по сто ударов, а на восьмой день повели по улицам, жестоко избивая по пути. От смертельных ран мученица скончалась. Тело святой погребли в монастыре Диокритис в Константинополе. Гробница Феодосии Константинопольской прославилась многочисленными исцелениями больных.

Традиции и обычаи 11 июня на Федосью Колосяницу Гречишницу

На Руси дату именовали Федосьей Колосяницей и неспроста. В этот день начинала колоситься рожь. Девушки водили хороводы и пели, а затем с парнями катались по всходам.

Кроме того, принято было сеять гречиху и сажать бобы. Потому Федосью величали еще и Гречишницей.

В этот день особое внимание наши предки уделяли домашней скотине. Ее кормили испеченным хлебом — для плодовитости.

Народные приметы на 11 июня

Быстрое возвращение пчел в ульи сулит ливень.

Если много пауков видно, и туман стелется, установится хорошая погода.

Днем ветер дует в одном направлении, а ночью усиливается, значит, будут часто идти дожди.

Тишина и сильная жара предвещают грозу или град.

Солнце светит ярко — к теплому сентябрю.

Что нельзя делать 11 июня на Федосью Колосятницу

Браться за новые дела не положено, а то возникнут финансовые проблемы и неприятности в личной жизни.

Прыгать и бегать не разрешается, чтобы не навалились беды.

Не следует уезжать далеко: в пути возможны кражи, аварии, травмы.

Ввязываться в ссору ни к чему, иначе она затянется, и отношения навсегда разладятся.

Также не рекомендуется тосковать и печалиться, чтобы такою не стала вся жизнь.

Выходя из дома, нежелательно смотреть на солнце — это приведет к трудностям с дыханием или помешательству.

Запрещено отправляться на охоту, там ждет неудача.

Не стоит жениться и выходить замуж: супруги будут несчастны, а развестись им не удастся.

Что можно делать 11 июня

11 июня следует провести весело, тогда и в дальнейшем будут хорошие события и позитивное настроение.

На Федосью Гречишницу позволяется сходить на рыбалку: там ждет большой улов.

Нечаянно высыпавшуюся на пол соль надо потоптать ногами, затем собрать и унести подальше от дома — это убережет от неприятностей.