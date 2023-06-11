Федосья Колосяница-Гречишница: что можно и нельзя делать 11 июня
Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksander Lyskin, Torsten Schon, H. Gehlken, Victor Lisitsyn, Peter Carroll, West Coast Surfer, Martin Siepmann
В прошлые века 11 июня обязательно проводили в поле и на огороде: в этот день начинали сеять гречиху и сажать бобы.
В православном календаре 11 июня — день преподобной Феодосии Константинопольской. Святая известна тем, что защищала икону Христа.
Житие Феодосии Константинопольской
Феодосия жила в VIII веке в богатой семье. После смерти родителей она приняла постриг, раздала имущество бедным, оставив часть на написание икон, и ушла в женский монастырь.
После прославилась, как защитница иконы Спасителя от воинов императора Льва III Исавра. Святыню пытались снять с храма, который она украшала более 400 лет. Посмевшую противиться воле властителя деву заточили в темницу и пытали. Феодосия приняла мученическую смерть, а на месте ее захоронения стали происходить чудесные исцеления больных.
Когда при императоре Льве Исавре начались гонения на иконопочитателей, Феодосия с другими верующими выступила в защиту образа Спасителя над Медными воротами в город. За это воины перебили всех инокинь, а Феодосию Константинопольскую как самую ревностную защитницу заключили в темницу.
В течение недели ей ежедневно наносили по сто ударов, а на восьмой день повели по улицам, жестоко избивая по пути. От смертельных ран мученица скончалась. Тело святой погребли в монастыре Диокритис в Константинополе. Гробница Феодосии Константинопольской прославилась многочисленными исцелениями больных.
Традиции и обычаи 11 июня на Федосью Колосяницу Гречишницу
На Руси дату именовали Федосьей Колосяницей и неспроста. В этот день начинала колоситься рожь. Девушки водили хороводы и пели, а затем с парнями катались по всходам.
Кроме того, принято было сеять гречиху и сажать бобы. Потому Федосью величали еще и Гречишницей.
В этот день особое внимание наши предки уделяли домашней скотине. Ее кормили испеченным хлебом — для плодовитости.
Народные приметы на 11 июня
- Быстрое возвращение пчел в ульи сулит ливень.
- Если много пауков видно, и туман стелется, установится хорошая погода.
- Днем ветер дует в одном направлении, а ночью усиливается, значит, будут часто идти дожди.
- Тишина и сильная жара предвещают грозу или град.
- Солнце светит ярко — к теплому сентябрю.
Что нельзя делать 11 июня на Федосью Колосятницу
Браться за новые дела не положено, а то возникнут финансовые проблемы и неприятности в личной жизни.
Прыгать и бегать не разрешается, чтобы не навалились беды.
Не следует уезжать далеко: в пути возможны кражи, аварии, травмы.
Ввязываться в ссору ни к чему, иначе она затянется, и отношения навсегда разладятся.
Также не рекомендуется тосковать и печалиться, чтобы такою не стала вся жизнь.
Выходя из дома, нежелательно смотреть на солнце — это приведет к трудностям с дыханием или помешательству.
Запрещено отправляться на охоту, там ждет неудача.
Не стоит жениться и выходить замуж: супруги будут несчастны, а развестись им не удастся.
Что можно делать 11 июня
11 июня следует провести весело, тогда и в дальнейшем будут хорошие события и позитивное настроение.
На Федосью Гречишницу позволяется сходить на рыбалку: там ждет большой улов.
Нечаянно высыпавшуюся на пол соль надо потоптать ногами, затем собрать и унести подальше от дома — это убережет от неприятностей.