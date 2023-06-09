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9 июня Джонни Депп празднует день рождения. Вспоминаем культовые роли актера.

Джонни Депп — уникальный актер, он может сыграть характерного персонажа, даже если на нем тонна грима. При этом яркие образы только помогают Деппу, но никак не перекрывают его талант. Девятого июня Джонни празднует день рождения — ему исполнилось 60 лет!

Пятый канал вспоминает самые любимые кинообразы актера.

Эдвард — «Эдвард Руки-ножницы»

Кадр из к/ф «Эдвард руки-ножницы», реж. Тим Бёртон, 1990 г. Джонни Депп в роли Эдварда.

Бледный и вечно грустный Эдвард пугал своими руками, вместо которых были огромные лезвия ножниц. Сложно представить, но Эдвардом мог стать Том Круз или Джим Керри. И все же режиссер Тим Бертон отдал предпочтение своему любимчику Деппу. Ради этой роли актер похудел на десять килограммов! Может в этом причина столь выразительных глаз главного героя?

Чарли — «Чарли и шоколадная фабрика»

Кадр из к/ф «Чарли и шоколадная фабрика», реж. Тим Бёртон, 2005 г. Джони Депп в роли Вилли Вонки.

Владелец шоколадной фабрики и ребенок в душе, яркий и неординарный Вилли Вонка, — культовая роль Джонни Деппа. Самые запоминающиеся детали из образа Вонки — шляпа, бордовый костюм, трость, круглые очки в белой оправе и кожаные перчатки (в пандемию коронавируса — актуальны как никогда). Минимальный макияж, идеальный тон лица, четкие брови, белоснежная улыбка и стрижка каре. Естественно, волосок к волоску.

Безумный шляпник — «Алиса в стране чудес»

Кадр из к/ф «Алиса в стране чудес», реж. Тим Бёртон, 2010 г. Джонни Депп в роли Безумного Шляпника.

Эксцентричный, неординарный, яркий — это все Безумный Шляпник. Образ — взрыв цвета. Сложно представить, сколько времени Джонни Депп проводил в кресле гримеров. Актеру наносили белый тон, красили глаза и веки, вставляли ярко зеленые линзы и делали рыжие непослушные брови. Обязательный атрибут костюма — шляпа и бант на шее.

Икабод Крейн — «Сонная лощина»

Кадр из к/ф «Сонная лощина», реж. Тим Бёртон, 1999г. Джонни Депп в роли Икабода Крейна.

Констебль из Нью-Йорка Икабод Крейн в исполнении Деппа — мечта многих девушек. Бледный, черноволосый юноша с темными глазами и отличным вкусом. Спрашивается, где же у небогатого героя были деньги на такие костюмы? И кто же ему стирал и гладил идеально белый шарф, который выглядывал из-под пиджака?

Капитан Джек Воробей — «Пираты Карибского моря»

Кадр из к/ф «Пираты Карибского моря», реж. Гор Вербински, 2003 . Джони Депп в роли Джека Воробья. Простите, капитана Джека Воробья.

Это один из самых узнаваемых образов Джонни Деппа. Иногда сложно понять, где актер, а где его персонаж, капитан Джек Воробей. Образ пирата и покорителя морей — один из любимейших для косплеев и вечеринок с перевоплощением. На создание эксцентричного Воробья Джонни Деппа вдохновил Кит Ричардс из группы The Rolling Stones.

Суини Тодд — «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит»

Кадр из к/ф «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», реж. Тим Бёртон, 2007 г. Джонни Депп в роли Суини Тодда.

Еще один жуткий герой Деппа — парикмахер-убийца. Кредо образа: лицо — бледнее, глаза — краснее, волосы — чем больше похожи на гнездо, тем лучше. И не забудьте про знаменитую седую прядь. А если захотите повторить костюм, помните, что с ножницами и лезвиями лучше не шутить.

Бонус

Гилберт Грейп — «Что гложет Гилберта Грейпа»

Кадр из к/ф «Что гложет Гилберта Грейпа», реж. Лассе Халльстрём, 1993 г. Джонни Депп в роли Гилберта Грейпа

Для этой роли Деппу не пришлось краситься или переодеваться в яркие наряды. Максимальная естественность и небрежность. Длинные волосы, свободные рубашки и потертые джинсы — вот образ Гилберта Грейпа. Увы, но об этом фильме чаще вспоминают, когда говорят о гении Леонардо Ди Каприо: 19-летнему актеру эта роль принесла первые крупные награды.