«Троица» Андрея Рублева: какие тайны зашифрованы в знаменитой иконе

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Написав свой шедевр в XV веке иконописец нарушил существовавшие до него каноны изображения трех ипостасей единого Бога.

Одна из самых почитаемых в православии икон — «Ветхозаветная Троица» — по решению президента России Владимира Путина будет возвращена Русской Православной Церкви.

Известное творение иконописца Андрея Рублева, созданное в первой половине XV века, в течение года будет выставлено для поклонения в Храме Христа Спасителя. После икона займет историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Последние 94 года, с 1929-го, «Троица» находилась в собрании Третьяковской галереи.

Что изображено на иконе «Троица»

Другое название иконы «Троица» — «Гостеприимство Авраама». Она считается одним из самых важных произведений русской иконописи.

В центре сюжета иконы — три ангела. Они представляют собой три ипостаси Бога — Отец, Сын и Святой Дух. Наблюдатель видит ангелов в неподвижном созерцании с взглядом, устремленным в вечность. Ничей взор не устремлен на смотрящего, как принято у иконописцев.

Ангелы сидят за жертвенником, на котором стоит чаша с головой тельца, приносимого в жертву. На заднем фоне Рублев изобразил дом Авраама, дерево (дуб Мамврийский) и гору (Мориа). Особенное расположение линий фигур ангелов образует подобие замкнутого круга. Левый и средний вестники благословляют чашу.

Библейское повествование о Троице

Икона «Троица» соответствует иконописному сюжету «Гостеприимство Авраама» (Книга Бытия, 18 глава). Аврааму, родоначальнику избранного еврейского народа, встретились у дубравы Мамре трое странников-ангелов. Хозяин узнает в гостях Самого Бога и приглашает их за стол.

За трапезой в доме Авраама гости объявили о грядущем чудесном рождении у мужчины сына Исаака. По воле Бога от Авраама должен был произойти «народ великий и сильный», в котором «благословятся… все народы земли».

Затем двое ангелов отправились на погубление Содома — города, прогневившего Бога многочисленными грехами его жителей, а один остался с Авраамом и беседовал с ним.

В разные эпохи этот сюжет получал различные толкования, однако уже к IX–X векам преобладающей стала точка зрения, согласно которой явление Аврааму троих ангелов символически раскрывало образ единосущного и триипостасного Бога — Святой Троицы.

Загадки «Троицы» Рублева

Икона Рублева, которую называют «богословием в красках» принципиально отличается от того, как принято было изображать Святую Троицу до этого.

До Рублева все иконы Троицы писались по типу, известному как «Гостеприимство Авраама». Здесь изображалась не только Троица, но и Авраам с Саррой, угощающие дорогих гостей, иногда и заклание тельца отроком. Это сразу снижало возникающий образ, приближало его к повседневному земному быту — он представлял уже не горний мир, но мир дольний, который, правда, посетил Бог.

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Появление в XV веке рублевской «Троицы» было не следствием постепенного развития, а взрывоподобным скачком. Художник полностью исключил сцены гостеприимства и убрал с полотна все земное, бытовое, человеческое.

В результате икона невероятным образом открывает людям даже не просвещенным сложнейший богословский постулат — о неразделимости и одновременно неслиянности всех трех ипостасей Бога. Как же удалось Андрею Рублеву добиться этого? Все три Ангела на полотне выглядят совершенно одинаково, между ними нет никаких различий, так у смотрящего на них создается впечатление единого целого. В иконе зашифрованы и другие «послания».

На светлом, изначально золотом, фоне изображены три Ангела, сидящие вокруг стола, на котором стоит чаша. Средний Ангел возвышается над остальными, за его спиной изображено древо, за правым Ангелом — гора, за левым — палаты. Головы Ангелов склонены в молчаливой беседе. Их лики похожи — будто изображен один и тот же лик в трех вариантах. Вся композиция вписана в систему концентрических кругов, которые можно провести по нимбам, по абрисам крыльев, по движению ангельских рук, и все эти круги сходятся в эпицентр иконы, где изображена чаша, а в чаше — голова тельца, знак жертвы. Основной смысл образа прозрачен — в недрах святой Троицы идет совет об искуплении человечества.

И еще одна загадка. Как правило, на иконах взгляд одной из изображенных фигур обязательно направлен на молящегося. Например, если младенец Иисус смотрит на Богородицу, то сама она будет смотреть на стоящего перед иконой. Рублев нарушил этот принцип — все Ангелы его «Троицы» обращены друг к другу и все они склонились к «чаше жертвы». Образуя вокруг нее этот круг, художник будто открывает тайну бесконечной Божественной Любви к человечеству и вечности.

В результате совокупности использованных Рублевым средств кажется, что три Ангела сидят и беседуют уже бесконечно долго и столь же долго будут продолжать сидеть здесь. Они находятся вне суетящегося и спешащего мира людей — они в вечности. Но в вечности время не течет, оно все целиком — в ней. Находящееся в вечности действительно становится присносущным, существующим всегда.

Важные детали «Троицы» Рублева и их значение

Каждая деталь иконы имеет свое толкование. Ангелы сидят за столом в неспешной беседе, на столе — чаша с головой тельца, на заднем плане — здание (палаты Авраама), дерево (Мамврийский дуб), гора (гора Мориа).