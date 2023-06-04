Василисков день: что можно и нельзя делать 4 июня
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На Руси 4 июня романтично назывался Васильковым, хотя эти цветы считались вездесущим сорняком.
Христианский мир 4 июня вспоминает удивительное жизнеописание мученика Василиска.
Житие Василиска Команского
Мученик Василиск был племянником святого мученика Феодора Тирона. Он жил в IV веке и во время гонения на христиан при императоре Максимиане Галерии.
Будущий святой еще при жизни поражал как последователей, так и ненавидящих его язычников чудесами исцеления. Впоследствии его мощи также помогали верующим избавиться от болезней.
Сначала Василиска отправили в Команы и заточили в темницу. Во сне ему явился Господь, обещавший помощь и предсказавший мученическую кончину. Василиск просил стражей отпустить его проститься с родными перед смертью. Те согласились, так как почитали святого совершаемые чудеса.
Узнав, что христианин покинул камеру, правитель пришел в ярость, жестоко наказал стражников и отправил за Василиском воинов. Они встретили его уже идущего обратно. На него надели тяжелые оковы и медные сапоги с вбитыми в подошву гвоздями.
В знойный полдень отряд остановился на отдых. Мучащегося от нестерпимой боли и зноя Василика привязали к дереву. Внезапно он услышал Голос: «Не бойся, Я с тобою». Земля заколебалась, и из скалы забил источник. В испуге воины освободили святого. К нему тут же стали стекаться местные жители и исцеляться силой молитвы.
Вернувшись в Команы, Василиск предстал перед правителем в языческом храме. На святого сошел огонь с неба, сжег капище и сокрушил идолов. Тогда градоначальник приказал отсечь святому голову, а тело бросить в реку.
Христиане вскоре выкупили святые мощи мученика и ночью тайно погребли. Впоследствии на этом месте была построена церковь во имя святого мученика Василиска, в которую перенесли мощи. На гробнице стали происходить исцеления.
Святителю Иоанну Златоусту перед кончиной в Команах Василиск явился во сне и сказал: «Завтра будем вместе».
4 июня — Василисков или Васильковый день
На Руси 4 июня также назывался Васильковым, что знаменовало окончание цветения весенних цветов, в том числе васильков, которые, впрочем, для крестьян являлись не красивыми цветами, а самыми настоящими сорняками.
Девушки плели 4 июня венки из березовых веточек или прутиков и бросали их в реку. Если самодельная конструкция не тонула — считалось, что удача не за горами.
Также Василиском еще с древних времен назвали мифическое существо с головой петуха, туловищем и глазами жабы и хвостом змеи. Нередко его изображали в виде дракона. В Средневековье таких чудовищ считали реально существующими. По поверью, они имели ядовитые клыки и когти и, более того, они могли убивать одним взглядом.
Ходила также молва, что 4 июня Василиск вылупляется из яйца, которое еще в середине января снес семилетний петух и которое высидела жаба. Узнать такое яйцо легко: оно выглядит как идеальный шар и покрыто не скорлупой, а чешуей.
Что нельзя делать 4 июня
По возможности стоит перенести все хирургические и пластические операции на другой день. Как и в предыдущие два дня, не надо поддаваться унынию и ни на минуту не сомневаться в успехе задуманного. Лучше воздержаться от поездок.
В деревнях, чтобы спастись от Василиска, хозяйки собирали в курятнике все яйца и варили их вкрутую.
Что можно делать в Василисков день
Лучше еще раз внимательно все просмотреть, проанализировать, со всей тщательностью взвесить каждый свой шаг и, если того требуют обстоятельства, поставить точку над «i». Данный период наиболее благоприятен для очищения организма.
Сновидения в ночь на 4 июня абсолютно вещие, несут в себе фундамент для работы на весь месяц. Более того, в последующих снах можно разглядеть продолжение первоначальной истории. Поэтому важно правильно интерпретировать увиденное.
Приметы на 4 июня
- Появились оводы и пауты — к хорошему урожаю огурцов
- Сильная роса с утра — к урожайному году
- Соловьи запели — к солнечной погоде в ближайшие дни
- Густой туман — к урожаю грибов.