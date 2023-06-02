Тимофей Грядочник: что можно и категорически нельзя делать 2 июня

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Двух святых — Тимофея и Фалалея, почитаемых 2 июня, в народе считали покровителями урожая огурцов.

Второго июня православная церковь чтит память мученика Фалалея Эгейского и князя Довмонта (Тимофея) Псковского.

Житие Фалалея Эгейского

Фалалей жил в III веке городе Эгеи и занимался врачебным делом. Он попал под преследование сначала в родной Ливии, а после переезда впал в немилость при императоре Нумериане.

Христианина приговорили с к страшной пытке — повесить вниз головой на веревке, продетой через просверленные голени. Однако палачи по устроению Божию повесили обрубок дерева вместо 18-летнего Фалалея. Уверовавших в Бога палачей тут же обезглавили.

Дважды правитель пытался исполнить придуманное им наказание, но не смог и велел утопить Фалалея. Слуги выполнили наказ, но внезапно святой Фалалей явился перед ними в белой одежде.

Затем мученика пытались бросить на растерзание диким зверям, но те лишь припали к его ногам. Наконец Фалалею отрубили голову мечом. Мощи святого находятся в храме святого Агафоника в Константинополе. Над гробницей были засвидетельствованы многие чудеса исцеления.

Житие Тимофея Довмонта Псковского

Тимофей (в миру Довмонт) Псковский жил в XIII веке и при­над­ле­жал к ли­тов­ско­му кня­же­ско­му ро­ду. Ко­гда в Лит­ве про­изо­шел го­судар­ствен­ный пе­ре­во­рот, он на­шел убе­жи­ще в Пско­ве и был из­бра­н кня­зем.

Он окру­жил го­род вы­со­кой сте­ной, на­зы­ва­е­мой До­в­мон­то­вой и защищал город от немецких и ли­тов­ских войск. Пе­ред каждым бо­ем он при­хо­дил в цер­ковь, клал меч на пре­стол, мо­лил­ся и просил бла­го­сло­ве­ния.

В по­след­ний год жиз­ни Тимофей от­бил Псков от нем­цев. Ко­гда же он умер, «бы­ла во Пско­ве ту­ча ве­ли­кая». Святой по­гре­бен в Тро­иц­ком со­бо­ре. В XVI веке по­сле его яв­ле­ния с дру­ги­ми угод­ни­ка­ми во вре­мя оса­ды Пско­ва Сте­фа­ном Ба­то­ри­ем ему бы­ла на­пи­са­на церковная служ­ба.

2 июня — Тимофей Грядочник или Фалалей Огуречник

В народе праздник получил прозвище Фалалей Огуречник, Фалалей-грядочник или Фалалеев день. Встречается также название праздника по имени святого Тимофея. В это время крестьяне сажали огурцы и другие овощи. По приметам на 2 июня определяли, каким будет урожай.

Наши предки верили: «Пришел Фалалей — досевай огурцы скорей». Сажать огурцы было принято тайно, чтобы соседи и домочадцы не смогли подсмотреть. Особенно тщательно от любопытных глаз скрывали первую засаженную огурцами грядку, а потом и первый, выросший на ней огурец.

Что нужно делать 2 июня

Тимофеев день — самое подходящее время для посадки огурцов. Однако делать это в деревнях приято в тайне от любопытных глаз.

Причем не только от соседей, но и от домочадцев, которые не участвуют в огородных работах. В народе до сих пор верят, что если кто-то посмотрит на грядку с недобрыми мыслями, урожай будет скудным, а стебли пожелтеют раньше времени.

Чего нельзя делать 2 июня

В народе с давних времен верили, что в Тимофеев или Фалалеев день нельзя оставлять своих детей с чужими людьми, поскольку именно в этот день они наиболее уязвимы.

Нельзя также 2 июня никому отдавать детские вещи, из которых вырос малыш — это может негативно повлиять на здоровье, рост и развитие ребенка, пишет utro.ru.

Народные приметы на 2 июня