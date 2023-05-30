Евдокия Свистунья: что можно и нельзя делать 30 мая

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В предпоследний день весны крестьяне внимательно следили за погодой: каким выдастся день, таким будет и все лето.

Православные христиане 30 мая почитают память преподобной Евдокии Московской. На Руси этот день прозвали Евдокией Свистуньей

Житие Евдокии (Ефросинии) Московской

Святая Ефросиния жила в XIV веке. В миру ее звали Евдокия, она была дочерью суздальского князя Димитрия Константиновича. В 1367 году вышла замуж за великого князя Димитрия Донского. Преподобный Сергий Радонежский был крестным отцом 2 из 8 их детей. В 1389 году она овдовела и в последствии ушла в монастырь. Погребена в основанном ею Вознесенском монастыре.

Святая княгиня была строительницей храмов. В 1387-м она основала в Московском Кремле храм в честь Рож­де­ства Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы и Вознесенский женский монастырь. В 1395-м, при нашествии Тамерлана на южные границы Руси, по ее совету была принесена в Москву Владимирская икона Божией Матери, чудесно защитившая Русскую землю. Сохранилось предание, что в день сретения иконы Тамерлану явилась грозная Богородица.

Втайне предаваясь подвигу поста, княгиня под пышными княжескими одеждами носила вериги. По ее указанию был написан знаменитый образ архистратига Михаила, ставший впоследствии храмовой иконой Архангельского собора Кремля. А в 1407 Архангел Михаил явился к ней с вестью о скорой кончине.

Сила молитвы княгини была такова, что она исцелила более 30 человек, пока ехала от Кремля в Вознесенский монастырь. После смерти прихожане множество раз ви­де­ли, что у гро­ба свя­той Ев­фро­си­нии са­ма воз­го­ра­лась све­ча. В XIX ве­ке в храме произошло несколь­ко чу­дес­ных ис­це­ле­ний. Так, в 1869-м, при­ло­жив­шись к гроб­ни­це с мо­ща­ми, ис­це­лил­ся одер­жи­мый от­рок. В 1870-м Ев­фро­си­ния яви­лась во сне па­ра­ли­зо­ван­ной де­ви­це и вер­ну­ла ей здо­ро­вье. Неиз­ле­чи­мо боль­ной был воз­вра­щен к жиз­ни через воз­ло­же­ние на него пе­ле­ны с гроб­ни­цы свя­той Ев­фро­си­нии.

Традиции и обычаи 30 мая на Евдокию Свистунью

На Руси этот день прозвали Евдокией Свистуньей, так как ветер очень сильно дует, напоминая свист. Также наблюдают за погодой — какой она выдастся, таким и будет лето.

В это время огородники высаживают на грядки картофель, перец и помидоры, так как земля после майских дождей наконец пропитывается влагой.

Приметы на 30 мая

Если прохладно и дождливо, летом жары и засухи ждать не стоит.

Луна растет — будет дождь. Дятел стучит — тоже к осадкам.

Если дождя в этот день нет, осень наступит рано.

Что нельзя делать 30 мая

В этот день не стоит делать поспешных выводов и решений. Спонтанность может сыграть злую шутку — есть риск быть обманутым или потерять деньги.

Нельзя есть кашу и макароны в этот день.

30 мая принято отказываться от вечеринок и застолий, а также алкоголя.

Не стоит отправляться в поездку в эту дату, а также заводить новые знакомства. Это к несчастьям.

Опасно ходить в лес — змеи просыпаются и могут укусить.

Что можно делать 30 мая

На Руси в этот день хозяйки готовили блюда из картофеля. Наши предки верили, что чем больше блюд будет на столе из этого овоща, тем лучше выдастся урожай. При этом, все яства нельзя оставлять на следующий день.