Симонов день: что можно и нельзя делать 23 мая

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23 мая в день памяти апостола Симона было принято ходить босиком и собирать лекарственные растения.

Православные христиане чтят 23 мая память апостола Симона Зилота. На Руси этот день называли Симон Посев — крестьяне засевали поля. Кроме того, день памяти Симона совпадает с еще более древним праздником — именинами Матери Сырой Земли.

Житие Симона Зилота Кананита

Святой Симон жил в I веке в Кане Галилейской. Он стал одним из 12 ближайших учеников Иисуса Христа. Зилотом апостола прозвали за ревностное следование иудейскому закону.

Именно в доме Симона произошло первое записанное чудо, когда Спаситель превратил воду в вино. По­ра­жен­ный чу­дом Си­мон оста­вил дом и по­сле­до­вал за Христом.

В день Пя­ти­де­сят­ни­цы он при­нял вме­сте с дру­ги­ми апо­сто­ла­ми дар Свя­то­го Ду­ха. Свя­той апо­стол Си­мон про­по­ве­до­вал в Иу­дее, Егип­те, Ли­вии, Ки­ри­нее и Бри­та­нии.

Со­глас­но пре­да­нию, свя­той апо­стол Си­мон при­нял му­че­ни­че­скую кон­чи­ну на Чер­но­мор­ском по­бе­ре­жье Кав­ка­за, пред­по­ло­жи­тель­но, в Аб­ха­зии, во вто­рой по­ло­ви­не I ве­ка. По дру­гой вер­сии, его убили в Пер­сии. Счи­та­ет­ся, что Си­мон был усе­чен ме­чем или за­жи­во рас­пи­лен пи­лой. Так­же су­ще­ству­ет пре­да­ние, что его рас­пяли на кре­сте.

По­гре­бен апостол Си­мон Зи­лот в го­ро­де Ни­коп­сии, ме­сто­по­ло­же­ние ко­то­ро­го то­же вы­зы­ва­ет спо­ры. Со­глас­но не­ко­то­рым мне­ни­ям, этот го­род — ны­неш­ний Но­вый Афон в Аб­ха­зии; со­глас­но дру­гим — ны­неш­ний по­селок Но­во­ми­хай­лов­ское в Крас­но­дар­ском крае.

В на­сто­я­щее вре­мя мо­щи апо­сто­ла на­хо­дят­ся под спу­дом Си­мо­но-Ка­на­нит­ско­го хра­ма в Но­вом Афо­не, часть мо­щей на­хо­дит­ся в Гер­ма­нии (в ба­зи­ли­ке апо­сто­ла Ан­дрея Пер­во­зван­но­го в Кель­не) и Ва­ти­ка­не (в со­бо­ре Свя­то­го Пет­ра).

Свя­той апо­стол Си­мон Зи­лот счи­та­ет­ся по­кро­ви­те­лем су­пру­гов-хри­сти­ан, так как во вре­мя со­вер­ше­ния Та­ин­ства Вен­ча­ния чи­та­ет­ся от­ры­вок о бра­ке в Ка­не Га­ли­лейской.

Что нельзя делать 23 мая

В этот день нельзя прятать деньги: считалось, что их обязательно найдут и украдут. Также нежелательно, чтобы в Симонов день кошелек был пуст. Достаточно положить в него пару монет или купюр, чтобы удача не отворачивалась от его хозяина.

Кроме того, 23 мая запрещено лениться, особенно в уборке по дому. Предки считали, что у кого дома в этот день будет беспорядок, то и во всей жизни будет царствовать хаос, пишет utro.ru.

Что можно делать 23 мая

На Руси сегодня почитали землю как свою единственную кормилицу. Днем крестьяне не копали в поле, а только сеяли: считалось, что лопатами и плугом можно повредить матушке земле. Приветствовалась ходьба босиком по полю: народ считал, что так можно вылечить болезни и набраться энергии от могущественной земли. Считалось, что этот день является одним из самых удачных в году для того, чтобы искать клады и сокровища.

Также славяне ходили на Симона в лес для сбора лекарственных трав и корений. Считалось, что перед походом человек должен был тщательно помыть свое тело и надеть чистую одежду. Растения нужно было срывать не голыми руками, а обязательно через тонкие платочки и рушники, попросив Матерь Землю о благословении.

Приметы 23 мая