Симонов день: что можно и нельзя делать 23 мая
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23 мая в день памяти апостола Симона было принято ходить босиком и собирать лекарственные растения.
Православные христиане чтят 23 мая память апостола Симона Зилота. На Руси этот день называли Симон Посев — крестьяне засевали поля. Кроме того, день памяти Симона совпадает с еще более древним праздником — именинами Матери Сырой Земли.
Житие Симона Зилота Кананита
Святой Симон жил в I веке в Кане Галилейской. Он стал одним из 12 ближайших учеников Иисуса Христа. Зилотом апостола прозвали за ревностное следование иудейскому закону.
Именно в доме Симона произошло первое записанное чудо, когда Спаситель превратил воду в вино. Пораженный чудом Симон оставил дом и последовал за Христом.
В день Пятидесятницы он принял вместе с другими апостолами дар Святого Духа. Святой апостол Симон проповедовал в Иудее, Египте, Ливии, Киринее и Британии.
Согласно преданию, святой апостол Симон принял мученическую кончину на Черноморском побережье Кавказа, предположительно, в Абхазии, во второй половине I века. По другой версии, его убили в Персии. Считается, что Симон был усечен мечем или заживо распилен пилой. Также существует предание, что его распяли на кресте.
Погребен апостол Симон Зилот в городе Никопсии, местоположение которого тоже вызывает споры. Согласно некоторым мнениям, этот город — нынешний Новый Афон в Абхазии; согласно другим — нынешний поселок Новомихайловское в Краснодарском крае.
В настоящее время мощи апостола находятся под спудом Симоно-Кананитского храма в Новом Афоне, часть мощей находится в Германии (в базилике апостола Андрея Первозванного в Кельне) и Ватикане (в соборе Святого Петра).
Святой апостол Симон Зилот считается покровителем супругов-христиан, так как во время совершения Таинства Венчания читается отрывок о браке в Кане Галилейской.
Что нельзя делать 23 мая
В этот день нельзя прятать деньги: считалось, что их обязательно найдут и украдут. Также нежелательно, чтобы в Симонов день кошелек был пуст. Достаточно положить в него пару монет или купюр, чтобы удача не отворачивалась от его хозяина.
Кроме того, 23 мая запрещено лениться, особенно в уборке по дому. Предки считали, что у кого дома в этот день будет беспорядок, то и во всей жизни будет царствовать хаос, пишет utro.ru.
Что можно делать 23 мая
На Руси сегодня почитали землю как свою единственную кормилицу. Днем крестьяне не копали в поле, а только сеяли: считалось, что лопатами и плугом можно повредить матушке земле. Приветствовалась ходьба босиком по полю: народ считал, что так можно вылечить болезни и набраться энергии от могущественной земли. Считалось, что этот день является одним из самых удачных в году для того, чтобы искать клады и сокровища.
Также славяне ходили на Симона в лес для сбора лекарственных трав и корений. Считалось, что перед походом человек должен был тщательно помыть свое тело и надеть чистую одежду. Растения нужно было срывать не голыми руками, а обязательно через тонкие платочки и рушники, попросив Матерь Землю о благословении.
Приметы 23 мая
- В Симонов день пошел дождь — все лето будет дождливое.
- Вечером плывут большие кучевые облака — к хорошей погоде на следующий день.