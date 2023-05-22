День поминовения Николая Чудотворца: что можно и нельзя делать 22 мая

Фото: Олег Варов, Сергей Власов / patriarchia.ru

Православная церковь отмечает перенесение мощей святителя и чудотворца Николая, из города Мир в Бари.

Православная церковь отмечает 22 мая перенесение мощей святителя и чудотворца Николая (известного еще как Никола Угодник).

Житие Николая Чудотворца

Святой Николай жил в III–IV веках в Малой Азии. Он родился в греческой колонии в обеспеченной семье, родители дали ему начальное образование. С ранних лет он посвятил себя христианству. Дни проводил в храме, а ночи посвящал чтению и молитвам. После смерти отца и матери Николай раздал свое наследство нуждающимся, а свою жизнь посвятил служению Богу, ревностно защищая христианскую веру от ересей.

Житие Николая Чудотворца описывает одну из историй, доказывающих его щедрость и великодушие. Святой узнал, что один мужчина не имеет денег, чтобы выдать троих дочерей замуж — поэтому он намеревался зарабатывать на жизнь при помощи их красоты. Николай захотел помочь девушкам, но поскольку был скромен и стеснителен, решил сделать это тайно.

Никольский храм в Тушине г. Москвы. Патриаршее служение в день памяти святителя Николая Чудотворца. Олег Варов, Сергей Власов / patriarchia.ru

Ночью он закинул в дом бедной семьи мешок с золотом. Отец семейства, найдя неожиданный подарок, смог выдать первую дочь замуж с хорошим приданным. Тогда Николай повторил свои действия, и через окно подбросил в дом второй мешок — замуж вышла и вторая девушка.

Глава семьи, который надеялся узнать имя благодетеля, стал караулить каждую ночь, и когда Николай пришел, чтобы помочь и третьей из дочерей, сумел догнать его. Мужчина бросился святому в ноги, благодаря за спасение семьи. Николай же взял с него клятву, что тот никому не назовет его имя.

Католики верят, что один из мешков, которые подбрасывал Чудотворец, угодил в вывешенный для просушки чулок. Отсюда и пошла традиция класть рождественские подарки в чулки и носки, а сам святой стал прообразом Санта Клауса.

Святитель Николай Чудотворец считается покровителем мореплавателей. Несколько раз он возвращал к жизни моряков, погибших во время плавания. Например, по дороге в Александрию святой воскресил мореплавателя, который в шторм сорвался с мачты и разбился о палубу. Рассказывали и о другом случае, когда святой спас тонущего матроса.

Святой умер около 345 года в городе Миры. В конце VIII века арабский халиф отправил войско разграбить остров Родос. Начальник флота намеревался вскрыть гробницу Николая Угодника, но вместо ее взломал другую, а как только сделал это, на море поднялся страшный шторм и потопил почти все суда.

По мере того, как возрастали нападения турок, жители итальянского города Бари решили похитить и перевезти мощи, чтобы защитить святыню от нападения мусульман. В 1087 году барийские и венецианские купцы отправились в Антиохию. Монахи, находившиеся в храме, рассказали прибывшим купцам, как накануне Николай Чудотворец привиделся им и просил бережнее относиться к мощам. Похитители разбили гробницу и завернули наполненные миром мощи в верхнюю одежду. Им удалось бежать на корабль, пока монахи освободились от пут и подняли панику. Делегация благополучно прибыла в Бари. Мощи святителя Николая торжественно перенесли в церковь Святого Стефана. Торжество перенесения святыни сопровождалось многочисленными чудотворными исцелениями больных, Позже в городе построили церковь во имя Николая. Ныне это Базилика Святого Николая, где и сейчас хранятся мощи святителя.

В саркофаге в Мирах остались мелкие фрагменты мощей Чудотворца. В 1099–1101 годах во время первого крестового похода их доставили в Венецию на остров Лидо в церковь святого Николая-покровителя моряков.

В народе праздник перенесения мощей Николая-чудотворца называли Никола Весенний, Никола Вешний или Никола Летний. Этого дня всегда ждали с нетерпением. Считалось, что именно на Николу приходит настоящее летнее тепло. В этот день обычно начинали сеять пшеницу и сажать картофель. Как покровитель водной стихии, Никола должен был принести земле живительную влагу — дождь на 22 мая по приметам свидетельствовал о том, что лето не будет засушливым.

Что можно делать 22 мая

На Николу у верующих принято ходить в церковь и не только молиться святому об исполнении желаний, но и освящать воду. Считается, что в этот день она приобретает целебные свойства и ее можно пить от разных болезней и окроплять жилище, чтобы очистить от всякой скверны.

День Николы Вешнего считается очень благоприятным для свадьбы или предложения руки и сердца — такой брак обещает быть долгим и счастливым.

Очень важным в этот день всегда считалось помириться с теми, с кем находишься в ссоре — тогда отношения будут крепкими.

В деревнях на Николу Вешнего сажают картошку, а домашний скот переводят на подножный корм. Если в этот день нет дождя, нужно молиться Николаю угоднику, чтобы послал живительной влаги и лето не было засушливым.

После Николина дня можно купаться в водоемах. До срока это запрещалось — говорили, того, кто нарушит запрет, русалка утянет на дно.

Чего нельзя делать 22 мая

В народе верят, что в Николин день нельзя брать деньги в долг и одалживать — или не вернут, или сам не сможешь отдать.

Не рекомендуется также в этот день стричь волосы и ногти — вместе с ними можно «отрезать» здоровье.

После заката нельзя выносить мусор — вместе с ним из дома уйдет и семейный достаток благосостояние.

Приметы на 22 мая