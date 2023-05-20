Купальница: что можно и нельзя делать 20 мая
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По традиции 20 мая в деревнях крали у соседей семена для посадки, а также запоминали сны.
Христиане всего мира 20 мая вспоминают мученика Акакия сотника. Также это день воспоминания явления на небе Креста Господня в Иерусалиме.
Житие Акакия Каппадокиянина
Святой Акакий жил на рубеже II–III веков в Каппадокии. Доподлинно неизвестна дата его рождения, однако молодость святого пришлась на яростные антихристианские гонения императора Максимиана.
У Акакия успешно складывалась военная карьера — к 25 годам он уже командовал сотней воинов Мартисийского полка. Однажды вышестоящему начальнику стало известно о его вере, и Акакия подвергли неимоверным многодневным пыткам. Затем его заключили в тяжкие оковы и посадили в темницу, а через какое-то время повели в Византию.
Святой изнемогал от ран, тяжелых оков и жажды, но на привале нашел в себе силы поблагодарить Бога за то, что сподобился страдать за Его имя. После все присутствующие услышали голос с неба: «Мужайся, Акакий, и крепись!».
В столице мученика отправили в заключение, но другие узники видели, как по ночам в его камеру являются светлые юноши, омывают его раны и подающие ему пищу. Увидев через неделю, что Акакий отлично выглядит и вовсе не страдает, военачальник велел избить его и выбить все зубы. В 303 году его обезглавили мечом.
При императоре Константине Великом мощи святого Акакия упокоили в константинопольском храме, построенном в его честь. Впоследствии они были перенесены в итальянскую Калабрию, в город Сцилляцию.
Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме
После смерти императора Константина Великого престол занял его сын Констанций, который уклонился в ересь Ария, отрицавшего единосущие Сына и Отца.
В утверждение святого Православия Господь явил в Иерусалиме небесное знамение в 351 году. В дни Святой Пятидесятницы, 7 мая по старому стилю, в три ночи на небе явилось изображение равноконечного Креста Господня, сиявшее так сильно, что превосходило свет солнца.
Явление знамения Креста началось над Голгофской горой и достигало горы Елеонской. Знамение переливалось всеми цветами радуги и привлекло к себе взоры всех людей.
20 мая — Купальница
На Руси праздник называли Купальницей. Считалось, что вода в этот день обладала целебными свойствами. На улицу выставляли ведра с водой, чтобы она погрелась под лучами майского солнца, а затем ее пили и умывались.
В народе же день не просто так получил название Купальница. С раннего утра предки шли на реку. Считалось, что 20 мая вода целебная, так как ее согревает весеннее солнце. Крестьяне набирали речную воду в ведра, а днем заводили лошадей в реку, чтобы обрызгать водой, тогда они обретали крепкое здоровье, согласно поверьям.
Также день посвящали и активным посевным работам, что отразилось в народной поговорке: «На Купальницу важно время не упустить, и силы не растерять».
Что нельзя делать 20 мая
На Купальницу лучше не начинать ничего кардинально нового, но сформировать в голове четкий план действий. Безусловно, это не значит, что можно 20 мая предаваться лени — текущие дела требуют доведения до конца.
В праздник, по поверьям, запрещается купать ребенка кому-либо, кроме матери. На пользу ему это не пойдет, впрочем, и сильного вреда не принесет.
Нельзя умываться 20 мая ключевой водой. Она, якобы, еще не напиталась солнцем и не может наделить живительными силами.
Не рекомендуют заниматься на Купальницу посадками — урожай может не удаться.
Под запретом гадания на картах. Карты могут либо соврать, либо вообще изменить судьбу не в ту сторону.
Что можно делать 20 мая
Желательно пребывать в приподнятом легком настроении, контролировать мысли и эмоции, не допуская негатив.
Пойдет на пользу запомнить свой сон. Считается, что 20 мая сновидения всегда вещие. Они могут указать на препятствия, затруднения в делах и способы их преодоления. Возможно увидеть свое будущее.
Также 20 мая существовала одна важная традиция. Считалось, что самый лучший урожай получится от чужих семян, особенно украденных. Именно поэтому люди ходили друг к другу в гости и незаметно брали небольшое количество семян.
Народные приметы 20 мая
- Ласточки рано прилетели из теплых краев — год будет счастливым.
- Ласточки высоко летают — погода выдастся ясной. Летают над землей — жди дождя.
- Дождь 20 мая — к теплому сентябрю.
- Вечерняя радуга на Купальницу — к ясной погоде, утренняя — к дождливой.