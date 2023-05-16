Марфа Рассадница: как 16 мая привлечь любовь и мир в семью на весь год

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На Руси в день Марфы-рассадницы приступали к засеванию огородов и боялись ссориться друг с другом.

Православные верующие почитают 16 мая память мучеников Тимофея и Марфы (Мавры). На Руси этот день называли «Марфа-рассадница» или «Марфа-молочная» и связывали с рядом обычаев и запретов.

Житие Тимофея и Мавры

Тимофей и Мавра жили в III–IV веках при императоре Диоклитиане. Тимофей был юным церковным чтецом, а также хранителем и переписчиком Богослужебных книг, а Мавра — его молодой женой. На их семью донесли, что пара прячет в доме запрещенные христианские книги и отказываются выдавать их для уничтожения.

Через 20 дней после их свадьбы Тимофея схватили и потребовали отказаться от христианской веры. За отказ сквозь уши святого пропустили раскаленные стержни, которые прокололи ему барабанные перепонки и выкололи глаза, упавшие при этом на землю. Мучители повесили Святого Тимофея вниз головой, вложив ему в рот кусок дерева, и привязали к его шее тяжелый камень. Но мученик был исцелен благодатью Божией и выдержал другие истязания.

Тогда местный властитель Ариан убедил Мавру надеть лучшие одежды, умаститься благовониями и украсить лицо, чтобы в таком виде убедить Тимофея принести жертву языческим идолам. По просьбе Мавры, изо рта мученика вынули кусок дерева, чтобы он мог говорить. Святой же попросил стоявщего неподалеку своего отца пресвитера Пиколпоса прикрыть ему лицо, чтобы он «не обонял благоухания душевредного, исходящего от одежд Мавры; это благоухание пагубно для людей, оно уготовляет им геенну; этот аромат есть источник вожделения, спутник диаволу; он противен и мерзостен святым и праведным людям».

Тогда Мавра почувствовала себя оскорбленной, но Святой Тимофей убедил ее не бояться мучений и идти вместе с ним на подвиг. Святая Мавра ответила: «Я готова умереть с тобой». Она отправилась к властителю, назвала себя христианкой, отказалась от богатства и принесения жертвы идолам.

Правитель приказал вырвать ей волосы на голове и отрубить пальцы на руках. Затем ее бросили в кипящую воду. Оставшись невредимой она воскликнула: «Твой огонь слишком слаб. Если тебе не хватает дров, пошли слуг к моим родителям, они тебе дадут еще!» Ариан подошел и захотел сам проверить, достаточно ли горяча вода. Мавра плеснула на него кипятком. Крича от боли, он увидел, что кожа на его руке сходит от ожога. Тогда он велел поджечь Мавру факелами, покрытыми смолой и серой. Но мученица вновь осталась невредимой и высмеивала бессилие истязателей. Святая Мавра с радостью перенесла пытки и даже благодарила за них.

В итоге обоих приказали распять напротив друг друга. Мученики пробыли на кресте девять дней и девять ночей. Во время истязаний, Марфе являлись дьявольские видения, но она смогла победить их. Как только диавол отошел, появился Ангел Господень. Он взял Мавру за руку и в видении понес на Небо, показав ей сияющий престол, на котором лежало платье сияющего белого цвета и золотой венец, и сказал: «Все это приготовлено для тебя». Потом понес святую еще выше, где находились другие престол, белое платье и венец, и добавил: «Это приготовлено для твоего мужа, потому что он — причина твоего спасения». Придя в себя, Мавра поведала Тимофею об откровении.

И на десятый день мучений святые предали Господу свои души. Христиане выкупили их тела и с честью похоронили. Многие получили исцеление у мощей мучеников.

Что можно делать на Марфу Рассадницу

На Руси имя Мавра предпочитали произносить как «Марфа». Народ дополнительно именовал ее Рассадницей, так как в этот день сажали рассаду молодой капусты и засевали огороды. Иногда ростки окропляли святой водой, чтобы защитить от вредителей.

Именно на Мавру-рассадницу хозяйки начинали варить известное на Руси блюдо — щи из квашеной капусты. Так и говорили: «В зеленые щи крапиву ищи». Возможно, традиция готовить щи в этот день сохранилась до наших дней.

Также Марфу называют Молочной, потому что в это время коровы, наевшиеся сладкой и сочной майской травы, приносят самое вкусное и густое молоко. Пастухи, по обыкновению, варят в этот день в поле мавринскую молочную кашу, которая считается самой вкусной и полезной.

Что нельзя делать 16 мая

Категорически запрещается сегодня скандалить со своей второй половинкой, затевать ссоры, повышать голос на мужа или жену. На Руси верили, что семейная жизнь целый год будет проходить так, как проведешь день Марфы. Если в любви и согласии, то и год будет таким же. Если в ругани и ссорах, то на горизонте скорое расставание.

Также в этот день запрещалось начинать строительство дома. Тем более из материалов от сгоревшего или разрушившегося здания.

Кроме того, на Марфу не рекомендуется мыть голову — могут начаться неприятности.

Приметы 16 мая