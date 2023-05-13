Яков Теплый: что можно и нельзя делать 13 мая

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Считалось хорошей приметой наблюдать 13 мая восход и закат солнца.

Самого старшего из 12 апостолов Христа чтят верующие 13 мая. В православной традиции эту дату именуют днем Якова Теплого. Последователь Христа был единственным из учеников Иисуса, о чьей смерти говорится в Новом Завете.

Житие апостола Иакова

Святой Иаков Зеведеев жил в I веке и был рыбаком, пока не стал одним из 12 апостолов вместе со своим братом Иоанном Богословом. Их двоих и апостола Петра Иисус брал на Фаворскую гору, где рассказал о своем предназначении, и в Гефсиманский сад во время молитвы перед арестом.

После казни и воскрешения Спасителя Иаков проповедовал в Испании и других странах, а потом возвратился в Иерусалим, где открыто обличал фарисеев и книжников. Никто не мог противостоять его слову. Однако иудеи убедили царя Ирода Агриппу в том, что апостола Иакова нужно схватить и осудить на смерть. Один из доносчиков по имени Иосия раскаялся в содеянном, видя стойкость и мужество Иакова. Когда святого повели на казнь, он пал к его ногам, покаялся и взмолил о прощении. Апостол обнял, поцеловал его и сказал: «Мир тебе и прощение». Уверовавшего во Христа Иосию обезглавили вместе с Иаковом в 44 году.

В настоящее время мощи апостола Иакова находятся в испанском соборе Святого Иакова. К храму в городе Сантьяго-де-Компостела (Святой Иаков, место обозначенное звездой — Прим.ред.) ведет 200-километровая паломническая дорога. Путь святого Иакова с 1993 года входит в число памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.

13 мая — Яков Теплый

Иакова на Руси называли созвучным именем Яков. Теплым день нарекли за то, что к 13 мая после затянувшихся холодов наступало тепло, пишет utro.ru.

Праздник служил определенной отметкой в календаре — после Якова Теплого прекращались свадьбы и сватовство. Начиналась трудная пора полевых работ, от успеха которых зависел целый год. Поэтому праздные посиделки отменялись. Со временем традиция сохранилась в приметах: в мае жениться — всю жизнь потом маяться.

В народе считалось, что с Якова Теплого по земле начинают бродить лихорадки-лихоманки. Чтобы болезнь не напала на человека, 13 мая обливались мартовской талой водой. Особенно этот обряд проводили перед отъездом в дальнюю дорогу.

Что нельзя делать 13 мая

Не советуют делать предложение или даже начинать новые серьезные отношения. Они не будут счастливыми, а разойтись с человеком будет трудно.

Девушкам не рекомендуют носить одежду всех цветов, которые ассоциируются с темой любви: красного, алого, розового. Если нарушить запрет, то весь год придется маяться в одиночестве. Уже состоящие в отношениях рискуют нажить крупную ссору.

Также женщинам советуют не плести косу: в нее могут попасть хвори и неудачи. Лучше собрать хвост или ходить с распущенными волосами.

Нельзя поминать старое, особенно плохое. Надо избегать негатива, а не то все дела пойдут насмарку.

Не стоит отправляться в дальний путь. Иначе путника могут одолеть болезни.

Народные приметы 13 мая