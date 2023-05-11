Максимов день или Березосок: зачем 11 мая нужно ловить теплый ветер

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В Максимов день 11 мая на Руси было принято выполнять определенные обряды для привлечения здоровья к заболевшим родственникам

Православная церковь 11 мая чтит память святых мучеников Дады, Максима и Квинтилиана, а также апостолов Иасона и Сосипатра.

Имя мученика Максима на Руси было тесно связано с березами и березовым соком, поэтому в народе праздник называли Максимовым днем или Максимом Березосоком.

Мученики Дада, Максим и Квинтилиан

Братья Дада, Максим и Квинтилиан жили недалеко от города Доростоля в III веке. В то время правил император Диоклетиан, который поощрял пышные языческие праздники с жертвоприношением и принуждал христиан отречься от веры. Большинство жителей слушались правителя и все беспрекословно выполняли, однако Дада, Максим и Квинтилиан под угрозой ужасных мучений отказались предать веру, после чего их обезглавили. Мученики погибли в 286 году.

Также 11 мая воспоминают апостолов от 70-ти, мучеников Иасона и Сосипатра. Они были учениками апостола Павла, много проповедовали, были рукоположены в епископы. За крещение людей попали в темницу, но не перестали передавать людям слово Божие. Святых бросили в котел с кипящей смолой, но те остались невредимыми, после чего вышли на свободу и крестили их мучителя. Апостолы дожили до глубокой старости и до конца дней распространяли христианскую веру.

11 мая — Березосок или Максимов день

Как видно из названия праздника, 11 мая посвящался сбору березового сока. Его начинали собирать и заготавливать впрок. Считалось, что самый вкусный и целебный сок течет в верхних ветках дерева, и если суметь добраться до них — то таким соком можно поставить на ноги любого больного.

В деревнях варили специальный травяной сбор от лихорадки, отеков, подагры, ревматизма, артрита и множества других недугов. Отвар из лечебных трав смешивали с березовым соком.

Также считалось, что особыми свойствами на Максимов день обладает ветер. Его специально «ловили» днем на пересечении дорог в ладанку, а потом вешали ее на шею болеющему человеку. Если 11 мая выдавался солнечным, то захворавшего подопечного купали в дождевой воде или в растопленном мартовском снегу.

Что можно делать 11 мая в Березосок

В народе на праздник было принято заготавливать березовый сок. Сейчас эта традиция практически не распространена — большинство людей покупают его в магазине. Считается, что он обладает целебными свойствами, однако в больших количествах его употреблять нельзя. Женщины часто умывались березовым соком и верили, что он поможет придать коже свежесть и сияние.

11 мая люди надо обязательно умываться теплой водой, наши предки верили, что таким образом можно смыть с себя все болезни несчастья.

В Максимов день было принято просить прощения друг у друга, забывать старые обиды и проводить вечер за семейным ужином.

Что нельзя делать в Максимов день

На Максимов день категорически запрещалось стричь волосы и ногти, особенно грудничкам, а также прокалывать уши. Считалось, что так можно навлечь болезни на свою семью.

Не рекомендуется на 11 мая назначать помолвку. Люди верили, что пары, решившие на Березосок связать свою жизнь узами брака, рискуют очень быстро разойтись.

Кроме того, желательно отказаться от ремонта в доме и любых перестановок. Любые изменения в квартире могут привести к потере здоровья и жизненных сил. По поверью, если побелить стены или потолок в Березосок, из дома уйдет удача.

Народные приметы 11 мая