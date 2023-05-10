Семен Ранопашец: почему 10 мая считается опасным днем

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Десятого мая лучше не браться за починку обуви и изготовление вареников.

Христианский мир 10 мая вспоминает апостола и священномученика Симеона, епископа Иерусалимского.

Житие апостола Симеона

Апостол от 70-ти Симеон жил во II веке. Его называют срод­ник Гос­по­днем по пло­ти, поскольку он приходился сыном младшего брата Иосифа Обручника — супруга Богородицы.

В зре­лом воз­расте он уви­дел чу­де­са Иису­са Хри­ста, уве­ро­вал в Него и стал од­ним из 70-ти апо­сто­лов. Свя­той Си­ме­он про­по­ве­до­вал христианство всю жизнь и боролся с идолопоклонничеством. После казни апостола Иакова, первого епископа Иерусалимского, Симеона избрали на это высокий пост.

Когда апостолу было 120 лет, его схватили язычники и как потомка царя Давида истязали, а потом распяли на кресте.

10 мая — Семен Ранопашец

На Руси 10 мая называли Семеном Ранопашцем — во многих регионах уже начинали возделывать землю для будущих посадок. Это был важный период в жизни крестьян, о чем свидетельствуют многочисленные поговорки: «Не ленись с плужком — будешь с пирожком», «Святой Боже пахать не поможет», «И поедим, и спляшем — только пашню вспашем», «Глубже пахать — больше хлеба жевать».

Хорошей приметой считалось, если на Семена Ранопашца пойдет небольшой дождь. Плохой приметой — если женщина перейдет дорогу собирающимся на пахоту мужчинам. Поэтому 10 мая женская половина населения старалась сидеть дома и вообще не выходить за ограду. Также на Семена старались не петь, пока работа в поле не сделана.

Что нельзя делать 10 мая

На Семена Ранопашца может наблюдаться излишнее самоедство и самокритика, что может перерасти в тоску и депрессию. Необходимо проработать план, что хотелось бы изменить в себе, и планомерно двигаться к цели. Желательно избегать эмоциональных скачков.

По народным поверьям, 10 мая было очень легко поругаться. День считался конфликтным. Поэтому стоит быть аккуратными в словах и поступках. Нельзя приносить домой бездомных животных. Предки считали, что это приведет к несчастью.

Хозяйкам нельзя лепить вареники с грибами или капустой, иначе есть риск оказаться обманутыми.

Также нежелательно выбрасывать лишние продукты или ненужные вещи. Лучше отнести это в пункты приема для нуждающихся, а еду раздать бездомным.

Лучше не покупать и не ремонтировать обувь. В обоих случаях ботинки все равно вскоре придется выбросить — долго не прослужат.

Что можно делать на Семена Ранопашца

Лучше всего заниматься повседневными делами, при этом поддерживать в душе позитивный настрой.

День хорош для избавления от вредных привычек.

10 мая нужно хотя бы на немного выйти на улицу. Солнечные лучи в этот праздник, по поверью, хорошо помогают избавиться от болезней и недугов.

Народные приметы 10 мая