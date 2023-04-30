Все на шабаш: Что можно и нельзя делать в Вальпургиеву ночь с 30 апреля на 1 мая

Фото: www.globallookpress.com / Matthias Bein

Древний языческий праздник Вальпургиева ночь отмечается с 30 апреля на 1 мая.

Праздник Вальпургиева ночь существует уже не одно столетие, а его корни тянутся от кельтских племен и германоязычных народов, у которых он распространен по сей день. Сейчас Вальпургиеву ночь в основном празднуют жители Германии, Австрии, Шотландии, Ирландии и стран Скандинавии.

Об истории и традициях мистического праздника, рассказывает 5-tv.ru.

В честь кого назвали Вальпургиеву ночь

Фото: www.globallookpress.com / Dr. Wilfried Bahnmüller

О чудесах святой Вальбурги вспомнили только спустя 100 лет после ее смерти. Епископ Айдштата решил восстановить ее монастырь и храм, после чего в ночь с 30 апреля на 1 мая ему явилась ее тень.

Праздник был назван в честь святой Вальбурги — реальной исторической фигуры. Вальбурга Хайденхаймская родилась примерно в 710-м в Хайденхайме на территории Баварии. Она была дочерью англосаксонского короля святого Ричарда Уэссекского. Ныне почитается в Римско-католической церкви, а с 2006-го в берлинской и германской епархии Русской православной церкви.

О Вальбурге узнали, когда ее дядя святой Бонифаций решил создать систему монастырей в Германии. Он призвал к себе миссионерок, среди которых была и его племянница. По преданию, когда Вальбурга и другие женщины плыли на корабле в Германию, разбушевался сильный шторм. Тогда девушка встала на колени и начала молить, чтобы море успокоилось. Стихия отступила, а Вальбургу встречали на берегу с благоговением. С тех она считается покровительницей моряков.

При жизни Вальбурга служила аббатисой — настоятельницей женского монастыря и даже руководила мужским. Через 100 лет после ее смерти, в 777-м, о святой забыли, но новый епископ Айдштадта, города, близ которого находилась обитель, решил восстановить ее монастырь и храм. После вскрытия могилы Вальбурги Хайденхаймской, ее тень явилась епископу ночью с 30 апреля на 1 мая. Останки Вальбурги перевезли и похоронили в скале, из которой, по преданию, вытекало целебное масло. После этих чудес ее канонизировали и приравняли к лику святых.

С тех пор, подобно Хэллоуину, праздник весны и скота Белтейн и День святой Вальбурги пересекаются по датам. Именно поэтому ночь с 30 апреля на 1 мая называют Вальпургиевой.

Почему Вальпургиева ночь связана с ведьмами

Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер, Кэти Нэджими в к/ф «Фокус-покус», 1993 год. Фото: Kinopoisk.ru

Точно не ясно, откуда в VIII веке пошло поверье о ведьмах и колдуньях. Возможно, оно появилось в период инквизиции, так как в деревнях проводились ритуалы по изгнанию ведьм. Люди разводили костер, на котором сжигали соломенное чучело ведьмы, а потом с зажженными факелами обходили все дома в поселении.

В Средние века в народе бытовало суеверие, что именно в Вальпургиеву ночь на шабаш собирается вся нечистая сила. Поверье о ведьмах было отражено и в трагедии «Фауст» Иоганна Вольфганга Гете в главе «Сон в Вальпургиеву ночь».

История и традиции Вальпургиевой ночи

В Средневековье у Вальпургиевой ночи не было фиксированной даты. Кельты отмечали праздник после того, как отцветет боярышник. Эту языческую праздничную ночь противопоставляют Хэллоуину, который символизирует канун Дня всех святых и начало зимы. Получается, что Вальпургиева ночь символизирует канун Дня святой Вальбурги и начало весны.

У Вальпургиевой ночи есть свои необычные традиции, например, жители Великобритании сохранили обычай плясать вокруг украшенного цветами шеста 1 мая. Древние кельты жгли костры и выпускали скотину из хлевов после зимовки — этот праздник назывался Белтейн. Важным ритуалом было прогнать животных между двумя рядами этих костров, чтобы избавить их от болезней.

Собиратель русских сказок Александр Афанасьев упоминал, что на Руси тоже бытует поверье, что в эту ночь ведьмы слетаются на Лысую гору отчитаться перед Сатаной, а потом плясать и пировать возле костра.

У итальянцев есть схожая с колядованием традиция: в последний вечер апреля или в первый вечер мая компании деревенских юношей обходят дома с украшенной цветами и лентами зеленой веткой. Они поют песню, возвещают о приходе весны и просят у соседей подношений. Сицилийцы на Вальпургиеву ночь выходят в поле и плетут из цветов венки или собирают букеты.

В Словакии и Чехии Вальпургиева ночь представляет собой весенний аналог Нового года — на главной площади города или поселка устанавливают высокое хвойное дерево, украшенное лентами, и венками. На ветки ели или пихты развешивают сдобные калачи.

В Словении и Хорватии молодежь устраивает ритуальные шествия, где участники с песнями обходят дома местных жителей и просят угощения за добрые пожелания.

Как праздновать Вальпургиеву ночь

Считается, что особая магическая атмосфера с 30 апреля на 1 мая может помочь избавиться от негатива. Именно поэтому за столетия появилось множество ритуалов, которые можно выполнить в Вальпургиеву ночь.

Чтобы убрать из мыслей и дома плохое, а взамен получить только счастье и удачу, необходимо зажечь свечу в темной комнате, написать на листе бумаги все, что тревожит, и потом сжечь со словами: «Гори оно все синем пламенем!». Бумага и свеча должны прогореть до конца, иначе отрицательные моменты так и останется в вашей жизни.

Также можно проделать нехитрый ритуал на исполнение желания: написать мечту на кусочке тканевой ленты и потом повесить ее на ветку дерева. Считается, что все сны в ночь с 30 мая на 1 мая — вещие. Возможно, они предостерегут от ошибки или направят на правильный путь. Поскольку у многих народов Вальпургиева ночь связана прежде всего с огнем, можно разжечь костер и выбросить в пламя ненужные вещи и мусор.

Существует ритуал для улучшения финансовой составляющей. Проводить его нужно строго в первую минуту после полуночи. Потребуется одна золотая свеча, шесть зеленых свечей, девять белых свечей, эфирное масло сосны и соль. Золотая свеча устанавливается в центре стола, затем окружается зелеными, а потом белыми свечами. В первую минуту после полуночи нужно насыпать соль вокруг белых свечей, а после зажечь золотую, зеленые по часовой стрелке и повторить то же самое с белыми. Обойти стол трижды, напевая следующие слова: «Трижды Юпитер вокруг Солнца обойдет, деньги мне принесет». затем потушить свечи в обратном порядке.

Язычники верили, что если на порог дома насыпать травы или песка, нечистая сила не сможет войти и навредить, пока не пересчитает все травинки и песчинки. Также от ведьм и других нечистых оберегали огнями, зажигая свечи, камины и печи.

Чтобы сохранить молодость и упругость кожи, девушки умывались утренней росой. Знахарки и травницы уходили в лес на ночь за растениями, так как считалось, что в Вальпургиеву ночь они наделяются магическими свойствами.

Что нельзя делать в Вальпургиеву ночь?

Не приносите домой сирень, если болеет кто-то из ваших домочадцев. Фото: www.globallookpress.com / Galina Barbieri

В магическую ночь нельзя приносить в дом с больным человеком сирень. По поверью, яркий запах растения может заманить его в мир мертвых.

В Вальпургиеву ночь нельзя надевать на себя ту одежду, в которой вы пережили негативные эмоции. Считается, что ткань сохраняет отрицательную энергию и только усилит ее в этот период. Кроме того, не надевайте одежду черного цвета.

Важно следить за своими словами. Особенно не произносить те, которые «призывают» нечистую силу, например, чертыхаться. Кельты и скандинавы верили, что агрессия и бранные слова могут сделать вас игрушкой в руках потусторонних сил.