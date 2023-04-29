День Ирины Рассадницы: что можно и нельзя делать 29 апреля
Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Bihlmayer; Frank May, Bernhard Classen
На Ирину Рассадницу высаживали в огороде саженцы и наводили порядок на приусадебной территории
Христианский мир 29 апреля чтит память святых мучениц Агапии, Ирины и Хионии.
Житие Агапии, Ирины и Хионии
Сестры жили в конце III — начале IV века вблизи итальянского города Аквилеи. В юном возрасте девушки остались сиротами. Они вели благочестивую жизнь и отклоняли непристойные предложения многочисленных поклонников.
История о неприступности юных дев дошла до самого императора, и их доставили к нему, а после перевезли в Македонию. Они отвергли многочисленные приказы выбрать себе женихов и отказаться от веры. А когда местный правитель решил взять красавиц силой, его поразила неведомая сила, лишила рассудка и заставила бежать как можно дальше от двери. Придя в себя, мужчина приказал публично обнажить сестер, но воины никак не могли содрать с них одежду, пишет utro.ru.
Тогда старшие Агапия и Хиония были приговорены к казни и заживо сожжены. Когда огонь погас, их тела и одежды остались не тронуты. Младшую Ирину велели отправить в публичный дом. Согласно преданию, сбежать, не доходя до здания, ей помогли ангелы, но стрела одного из охранников настигла ее и поразила насмерть.
29 апреля Арина Урви берега или Ирина Рассадница
На Руси этот день называют Ириной Рассадницей — крестьяне 29 апреля высаживали в огороде рассаду, особенно капусту и огурцы. Люди говорили: «Пришла Ирина — сей капусту на рассадниках». Каждый овощ сажался в землю с определенным заговором, который передавался от матери к дочери.
Если рассадой всегда занимались только женщины, то мужчины на Ирину начинали готовиться пахать землю. Говорили: «Пришла Ирина — пора орати, пахарей рати». Детям же поручали в этот день несложную садовую работу: они белили стволы фруктовых деревьев.
Второе название — Арина Урви берега, заиграй овражки — служит напоминанием о том, что весенние берега водоемов могут представлять опасность из-за подмытых половодьем «каемок». На Руси подмечали, что 29 апреля часто заканчивался разлив рек, вешняя вода уходила, оставляя размытые овраги.
Что нельзя делать 29 апреля
- Запрещено брать, а также давать вещи и деньги взаймы;
- Не следует веселиться и петь;
- Завидовать и вынашивать дурные мысли не годится;
- Не рекомендуется употреблять спиртное;
- Гадать тоже не позволено.
Что можно делать 29 апреля
- Лучше минимизировать общение и побыть наедине с собой. Нужно оставаться спокойным и относиться ко всему с разумной долей иронии. Желательно принимать происходящее как должное, как некий божественный знак, который непременно нужно усвоить.
- Положено сажать рассаду овощей — капусты, помидоров, огурцов и других;
- Желательно побелить деревья в саду.
Приметы 29 апреля
- Птица летит одна и ищет место, где построить гнездо — к урожаю зерновых в летний период;
- Проливной дождь на Ирину сулит жаркое и солнечное лето.
- Гулко грянул гром — хлеб уродится.
- Овраги заледенели — хорошего урожая не жди.
- В лесу много подорожника — столько же будет урожая.
- 29 апреля погожий день — весна порадует теплом и солнцем.
- Ветреный и прохладный день — к такой же погоде до лета.