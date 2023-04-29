День Ирины Рассадницы: что можно и нельзя делать 29 апреля

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На Ирину Рассадницу высаживали в огороде саженцы и наводили порядок на приусадебной территории

Христианский мир 29 апреля чтит память святых мучениц Агапии, Ирины и Хионии.

Житие Агапии, Ирины и Хионии

Сестры жили в конце III — начале IV века вблизи итальянского города Аквилеи. В юном возрасте девушки остались сиротами. Они вели благочестивую жизнь и отклоняли непристойные предложения многочисленных поклонников.

История о неприступности юных дев дошла до самого императора, и их доставили к нему, а после перевезли в Македонию. Они отвергли многочисленные приказы выбрать себе женихов и отказаться от веры. А когда местный правитель решил взять красавиц силой, его поразила неведомая сила, лишила рассудка и заставила бежать как можно дальше от двери. Придя в себя, мужчина приказал публично обнажить сестер, но воины никак не могли содрать с них одежду, пишет utro.ru.

Тогда старшие Агапия и Хиония были приговорены к казни и заживо сожжены. Когда огонь погас, их тела и одежды остались не тронуты. Младшую Ирину велели отправить в публичный дом. Согласно преданию, сбежать, не доходя до здания, ей помогли ангелы, но стрела одного из охранников настигла ее и поразила насмерть.

29 апреля Арина Урви берега или Ирина Рассадница

На Руси этот день называют Ириной Рассадницей — крестьяне 29 апреля высаживали в огороде рассаду, особенно капусту и огурцы. Люди говорили: «Пришла Ирина — сей капусту на рассадниках». Каждый овощ сажался в землю с определенным заговором, который передавался от матери к дочери.

Если рассадой всегда занимались только женщины, то мужчины на Ирину начинали готовиться пахать землю. Говорили: «Пришла Ирина — пора орати, пахарей рати». Детям же поручали в этот день несложную садовую работу: они белили стволы фруктовых деревьев.

Второе название — Арина Урви берега, заиграй овражки — служит напоминанием о том, что весенние берега водоемов могут представлять опасность из-за подмытых половодьем «каемок». На Руси подмечали, что 29 апреля часто заканчивался разлив рек, вешняя вода уходила, оставляя размытые овраги.

Что нельзя делать 29 апреля

Запрещено брать, а также давать вещи и деньги взаймы;

Не следует веселиться и петь;

Завидовать и вынашивать дурные мысли не годится;

Не рекомендуется употреблять спиртное;

Гадать тоже не позволено.

Что можно делать 29 апреля

Лучше минимизировать общение и побыть наедине с собой. Нужно оставаться спокойным и относиться ко всему с разумной долей иронии. Желательно принимать происходящее как должное, как некий божественный знак, который непременно нужно усвоить.

Положено сажать рассаду овощей — капусты, помидоров, огурцов и других;

Желательно побелить деревья в саду.

Приметы 29 апреля