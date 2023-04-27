Мартын Лисогон: что можно и нельзя делать 27 апреля

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Издавна 27 апреля запрещалось обманывать, льстить, ссориться и давать ложные обещания.

Верующие чтут память преподобного Мартина Исповедника. На Руси христианского святого называли Мартыном и добавляли к нему прозвище Лисогон.

Житие папы Римского Мартина Исповедника

Святитель Мартин Исповедник жил в Италии в I веке. Он получил хорошее образование и поступил в клир Римской церкви. В 649 году пресвитер Мартин был избран на престол и стал седьмым папой Римским.

Мартин активно боролся против еретиков и за это впал в немилость императора Констанса. К святому подослали воина с приказом убить неугодного. Однако приблизившись к жертве, наемник тут же ослеп, а его начальник вскоре погиб в сражении. Вскоре правитель добился своего — папу Римского сослали на год на безлюдный остров в Эгейском море, а после осудили на казнь. Старца заковали в кандалы, но после изменили приговор на ссылку в Херсонес Таврический (полуостров Крым). Там изнуренный болезнью и голодом папа Римский Мартин преставился. После его мощи были перенесены в Рим.

Традиции 27 апреля — Мартын Лисогон и Вороний праздник

В народе святого прозвали Мартыном Лисогоном, поскольку по поверью 27 апреля лисы покидают старые норы и вырывают новые. Считалось, что после переселения лисы становятся ненадолго слепы и глухи, и их можно ловить голыми руками.

Второе название дня — Вороний праздник. Было принято угощать птиц кашей. Считалось, что прикормленный ворон оберегает хозяйство.

Особенно празднику Мартына радовались незамужние девушки, поскольку начиналась пора сватовства и смотрин. Обручение на Мартына Лисогона считалось хорошим знаком — молодоженам желали легкую совместную жизнь.

Что нельзя делать 27 апреля

Главный запрет 27 апреля связан с лисами. Считалось, что если поймать лисицу, человек будет всю жизнь страдать от проделок мошенников. Не стоит также прогонять со двора ворон, чтобы те не накаркали в ответ неприятности.

Предки верили, что на Мартына Лисогона нельзя обманывать и льстить, иначе можно накликать беду на себя и близких. Также запрещается давать ложные обещания и вступать в ссоры.

В этот день нельзя стирать одновременно вещи жены и мужа. В противном случае, по преданию, супругов ждут размолвки. Но можно стирать вещи детей вместе с родительскими.

Народные приметы на 27 апреля