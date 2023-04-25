Василий Парильщик: почему 25 апреля нужно сходить в баню
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На Василия Парильщика 25 апреля ждали по-настоящему теплой погоды и обязательно ходили в баню
Православный мир вспоминает 25 апреля святого исповедника Василия Парийского. На 25 апреля 2022 также приходится начало Светлой седмицы после Пасхи.
Житие Василия Парийского
Преподобный Василий исповедник, епископ Парийский, жил в VIII веке. Он был избран на епископскую кафедру жителями города Парии.
Когда возникло движение иконоборцев, святитель Василий решительно выступил против и отказался подписать постановление («Неправедный свиток» Собора 754 года) об уничтожении икон. За свою позицию епископ Парийский претерпел гонения, голод и нищету, но до конца жизни остался верен Богу.
25 апреля — Василий Парильщик
На Руси этот день называли «Василий Парильщик», потому что солнце припекает настолько хорошо, что начинает как следует парить землю. Была даже присказка: «Антип воду льет, а Василий землю парит».
Охотники считали, что именно на Василия выходят из берлоги последние «задержавшиеся» в спячке медведи.
Что нельзя делать 25 апреля
Терять контроль над своими эмоциями категорически не рекомендуется. Прежде чем произнести что-то вслух, лучше это проговорить про себя и прислушаться к интуиции.
Что можно делать
Сегодня ничего не меняется ни в лучшую, ни в худшую сторону: все остается так, как было. Поэтому лучше продолжить начатые накануне дела. Этот период отличается стабильностью и уравновешенностью.
25 апреля — крайне благоприятный день для банных процедур. Париться лучше после полудня. Наши предки считали, что утром в бане находится домовой. После завершения всех водных процедур нужно надеть свежую чистую одежду. Тогда все болезни уйдут.
Народные приметы на 25 апреля
- Солнце припекает— год будет плодородным.
- Снег весь растаял — зима уже не вернется.
- День дождливый — первая треть мая тоже дожди будут.
- Ясное и морозное утро — лето сухое и неурожайное.