Антип Водогон: почему 24 апреля принято лечить зубы

Фото: Олег Варов / patriarchia.ru

На Антипа Водогона по состоянию рек и озер делали прогноз на грядущий урожай, а также лечили зубы.

Христиане всего мира 24 апреля вспоминают святого мученика Антипа — ученика святого апостола Иоанна Богослова.

Житие Антипы Пергамского

Священномученик Антипа жил в I веке в городе Пергам (территория современной Турции). Он был одним из учеников апостола Иоанна Богослова. При императоре Нероне епископ Антипа храбро проповедовал и призывал людей отказаться от идолопоклонничества.

После многочисленных отказов Антипы отречься от веры он был брошен по приказу местных жрецов в раскаленный котел, где совершались жертвоприношения богине Артемиде. Согласно преданию, после искренних молитв епископ не умер, а как будто заснул. Тело его осталось нетронутым огнем. Ночью христиане с честью похоронили тело мученика в Пергаме. Его гробница стала источником чудес и помогала людям исцеляться от различных болезней, особенно от зубной боли.

24 апреля — Антип Водогон

На Руси святого называли Антипом Водогоном, так как в это время обычно наступает пик половодья. В народе говорили: «Антип воду распустил», «Антип очищает реки ото льда». Если к 24 апреля на поверхности водоемов еще оставался лед, это считалось плохим знаком, указывающим, что хорошего урожая ждать не стоит.

В народе верили, что Антип может унять зубную боль. Для этого на больной зуб клали серебряную монету, через какое-то время вынимали, делали в ней дырку, продевали сквозь отверстие шнурок и вешали на икону святого. После этого ноющая боль должна была сойти на нет.

Что нельзя делать на Антипа Водогона

Нужно всячески стараться избегать проявлений личной агрессии, подозрительности, задиристости, бескомпромиссности и злости.

Издавна в этот день не рекомендовалось вязать, шить и вышивать — считалось, что все это рукоделие будет недолговечным.

Что можно делать 24 апреля

Культивировать в себе только положительные мысли и эмоции. Важно провести день активно. Если основная часть бытовых дел уже выполнена — все антресоли освобождены от ненужных вещей, окна квартиры помыты и так далее, тогда придумайте себе хобби.

Народные приметы на 24 апреля