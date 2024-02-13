Едим дома: рецепт настоящей шавермы по-питерски

Готовим фастфуд во время коронавируса по рецепту кулинарного блогера Максима Гринкевича.

В России и в мире 13 февраля отметят Всемирный день шаурмы.

Шаурма входит в число одних из самых популярных закусок в мире. Рецепт ее простой, а вкус запоминающийся.

Шеф-повар Максим Гринкевич поделился пошаговым домашним рецептом шаурмы, или как ее называют в Петербурге — шавермы.





Рецепт питерской шавермы. Фото: Максим Гринкевич

Откуда шаурма попала в Россию

Шаурма или шаверма считается исконно ближневосточным блюдом. Первое упоминание о кусочках мяса и овощей, завернутых в лаваш, относится ко временам до нашей эры. И в переводе с турецкого слова арабского происхождения «шаурма» как раз и означает «заворачивание» и «обжарка на огне».

Постепенно шаурму полюбили во всех странах Западной Азии и Северной Африки, а со временем и в Средиземноморье, правда там шаурма больше известна под названием «денер-кебаб».

Считается, что шаурма попала в Россию в горы перестройки. В 1989-м в Москве открылся ливанский ресторан, где в меню значилась необычная закуска.

Рецепт шаурмы по-питерски

Рецепт шарумы прост и знаком каждому — в лаваш нужно завернуть овощи, мясо и соус. Но важно правильно приготовить все ингредиенты.

Классическую шаурму готовят из курицы или баранины, обжаренной на вертеле. К ней добавляют нарезанные листья капусты, свежий огурец, лук, соус и специи.

Ингредиенты для шаурмы:

На 3-4 порции понадобится:

Курица (филе бедра) — 500 грамм;

Соль, перец;

Оливковое масло;

Чеснок — 4 зубца;

Помидор — 1 штука;

Огурец — 1 штука;

Лук — 1 штука;

Лаваш.

Ингредиенты для соуса:

Ряженка — 100 миллилитра;

Майонез -100 миллилитра;

Сметана — 100 миллилитра;

Сок половины лимона;

Соль — 0,5 чайной ложки;

Сахар — 1 чайной ложки;

Хмели-сунели — 1/3 чайной ложки;

Карри — 1\3 чайной ложки;

Паприка — 0,5 чайной ложки;

Черный перец — по вкусу;

Чеснок — 3-5 зубцов.

Начинать готовить следует с соуса. Это не принципиально, но наиболее логично, так как соусу необходимо настояться, а вкусам — взаимопроникнуться.

Смешать в миске ряженку, майонез и сметану. Согласно легенде, именно этот рецепт использовали и используют в классических петербургских шаверменных. Получается, кстати, вкусно и очень похоже на оригинал.

Рецепт питерской шавермы. Фото: Максим Гринкевич

В полученную смесь добавить соль, сахар, черный перец, хмели-сунели, карри, паприку и выдавить через пресс чеснок. Влить сок половины лимона. Естественно, это противоречит всем кулинарным канонам, но это такая прикладная кулинария. Так делают и так едят прямо у вас за окном.

Рецепт питерской шавермы. Фото: Максим Гринкевич

Хорошенько размешать соус и оставить в прохладном месте. Желательно на ночь, но если нет такой возможности, то хотя бы на час. Он должен стать единым целым.

Рецепт питерской шавермы. Фото: Максим Гринкевич

Пока соус для шаурмы доходит до кондиции, можно переходить к мясной составляющей. Вертикального гриля обычно дома ни у кого нет, поэтому придется довольствоваться тем, что имеем.

Для шавермы лучше всего подойдет мякоть куриного бедра. Она сочнее, чем белое мясо грудки, да и вкуснее тоже. Прежде, чем обжаривать, курицу нужно замариновать. Добавить понемногу соли, черного перца, и измельченного чеснока. Налить немного оливкового масла, перемешать и оставить пропитаться хотя бы на полчаса.

Рецепт питерской шавермы. Фото: Максим Гринкевич

Последний компонент шаурмы— это, конечно, овощной салат. Здесь ничего сложного нет. Нарезать меленько лук и ошпарить его кипятком, чтобы тот стал не таким едким. Кстати, лука можно добавить больше или меньше, на вкус. Также нарить некрупно огурец и помидор. Перемешать салат и оставить. Солить ничего не нужно.

Рецепт питерской шавермы. Фото: Максим Гринкевич

Время обжарить замаринованную курицу на сковороде до готовности. Это займет минут 10-15. Должно получиться красиво и румяно, главое не пересушить мясо. Готовую курицу измельчить на удобные кусочки.

Рецепт питерской шавермы. Фото: Максим Гринкевич

Итак, осталось только собрать шаверму по рецепту. Здесь можно использовать классическую питу или новомодный лаваш, как нравится. В центр лаваша выложить немного мяса, на него овощи, сверху полить соусом и завернуть. Важно: нельзя класть соус на лаваш — конструкция мгновенно размокнет и развалится.

Максим Гринкевич Берем лаваш и начинаем собирать шаверму. Максим Гринкевич Кладем начинку из салата и курицы. Не забудьте соус! Максим Гринкевич Складываем нашу шаверму. Максим Гринкевич Можно обжарить на гриле, чтобы получились узнаваемые полосы. Максим Гринкевич Готово! Максим Гринкевич Теперь вам точно не захочется выходить за шавермой на улицу!

Готовую шаверму можно немного разогреть на сковороде-гриль на сильном огне. Будет и посуше, и полоски красивые получатся.

Всего вам вкусного!