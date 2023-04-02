Фотинья Колодезница: что можно и нельзя делать 2 апреля

Фото, видео: © РИА Новости / Юрченко; www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, Zamir Usmanov, Carsten Rehder, Noel Hendrickson, Allexander Makarov, Frank Rumpenhorst

2 апреля на святую Фотинью обязательно выпивали колодезной воды, окропляли ей дом и огород.

Второго апреля в православной традиции — день памяти мученицы Фотины Самаряныни.

Кто такая Фотина Самаряныня (Светлана Самарянка)

Святая Фотина (Светлана) родилась и жила в Самарии (историческая область Израиля). Фотина упоминается в Евангелии от Иоанна как женщина, к которой обратился Иисус и попросил испить воды из колодца Иакова.

Спаситель, беседуя с ней, сказал: «Пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную».

Потом Иисус открыл ей, что он — тот Мессия, о котором предсказывали. Фотина вернулась в свое селение и рассказала людям, что повстречала Христа и уверовала в него. Самаряныня крестилась и стала проповедовать благую весть. Ее сыновья также обратились в христианство и не отказались от веры, даже достигнув высокого ранга продолжили распространять слово Божие среди военачальников и государственных мужей. За это им отрубили руки и бросили их в темницу.

Святая Фотина тоже предстала перед судом за то, что обратила в веру дочь императора и ее служанок. Фотину с сестрами отправили в раскаленную печь, но огонь не принес им никакого вреда. После страшных пыток мученицам выкололи глаза и бросили их на три года в темницу с ядовитыми змеями. Женщинам явился Иисус в сопровождении апостолов Петра и Павла и сонма ангелов. Они благословили мучениц и укрепили их силы перенести страшные муки: с Фотины Самаряныни живьем содрали кожу, привязали к двум пригнутым деревьям и разорвали на части. Останки бросили в колодец. Сестрам по вере отрезали груди, а ее сыновьям — мужские органы. После всех лишили кожи.

2 апреля — Фотинья Колодезница

Поскольку встреча Иисуса с Фотиной произошла у колодца, святой дали прозвище Колодезницы, а имя изменили на русский манер. На Руси 2 апреля особо почитали колодезную воду. Считалось, что на Фотинью она приобретает целительные свойства, поэтому такой водой обязательно умывались, чтобы излечиться от разных недугов, в первую очередь, от лихорадки. Говорили: «Из колодца на Колодезницу омойся, а после уже — врагов своих не бойся»; «Водой из колодца на Колодезницу огород окропи — гнилости да худосочие выгони».

Кроме того, была распространена традиция написать на бумажке молитву, завязать ее в ветошь и надеть болеющему человеку на шею на 3 или 9 дней. Затем бумажку сжигали на свече, а пепел съедали.

На Фотинью было принято «славить» лен. На улицу выносили красивые вещи из льна, развешивали их на заборах, поленницах, калитках. Девушки водили хороводы с длинными льняными полотенцами — атрибутами свадьбы. Считалось, что этот обряд привлекает достойных женихов.

Что нельзя делать 2 апреля

Поскольку этот день Фотиньи Колодезницы связан с колодцем, ей 2 апреля уделяется особое внимание. Нельзя готовить на святую Фотинью на вчерашней воде, иначе уйдут силы. Не стоит давать свежую воду чужим людям. Их как раз наоборот следует поить вчерашней. А домашних, напротив, только свежей, желательно из колодца.

Что можно делать на Фотинью Колодезницу

2 апреля традиционно умывались колодезной водой, поливали ей огород и окропляли дом. По поверью, это должно было избавить домочадцев от болезней, а в дом принести удачу.

Считалось, если в поле закопать три пятака на Фотинью, в семье будет достаток.

Народные приметы на 2 апреля