Дарья Грязная: зачем 1 апреля нужно смешить Домового

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В день памяти мученицы Дарии Римской, прозванной в народе Грязной, сторонились людей в испачканной одежде и пыталась рассмешить Домового.

Христианский мир 1 апреля чтит память святой мученицы Дарии Римской. живших в III веке нашей эры.

Кто такая Дария Римская

Житие святой Дарии обычно описывается вместе с жизнеописание ее мужа Хрисанфа. Красавица Дария жила в Риме в III веке. Ее выдали замуж за юношу Хрисанфа, который открыто проповедовал Евангелие и обратил ее в христианскую веру. Супруги по обоюдному согласию решили вести девственную жизнь стали жить в разных домах.

Вокруг молодого человека образовался свой круг единомышленников, а у Дарии также появились последовательницы из числа благочестивых женщин. Однако нашлись недоброжелатели, которые пожаловались властям на проповедование безбрачия. Тогда Дарию и Хрисанфа осудили и подвергли истязаниям, требуя отказаться от христианской веры в пользу язычества.

Дарию Римскую отдали в публичный дом, однако, согласно преданию, там ее охранял посланный Богом лев, и никто не смог приблизиться к ней. В это время Хрисанфа продолжали публично пытать. Вера его была настолько сильна, что трибун Клавдий вместе с женой, детьми, слугами и воинами крестились. За это их всех казнили, а Хрисанфа бросили в городскую отхожую яму. Но тут произошло чудо: воссиял свет, а вместо зловоний яма наполнилась приятными ароматами. Тогда мучеников истязали и заживо зарыли в одном из городских рвов. На месте их кончины стали собираться христиане и совершать богослужения.

1 апреля — Дарья Грязная

В народе святая Дария Римская получила прозвище грязной. Причина простая — тающий под лучами солнца снег превращался в чавкающее грязное месиво. Считалось, что Дарья Грязная оставляет свои знаки — пачкает одежду нехороших злых людей, чтобы предостеречь народ от общения с ними.

По суевериям, 1 апреля пробуждался Домовой. Ему оставляли традиционное угощение — молоко, кашу и свежеиспеченный хлеб. Домового также старались порадовать чем-нибудь смешным, чтобы он не начал проказничать — носить одежду наизнанку, обувать разную обувь или что-то подобное.

Девушки на Дарью гадали и устраивали как можно больше розыгрышей. Если будущая невеста в этом преуспеет, ее меньше будет обманывать жених.

Что нельзя делать 1 апреля

Категорически запрещается предаваться унынию, нельзя бездельничать, а также обижаться на родных и близких, в том числе на их шутки — все это будет иметь долгосрочные негативные последствия, пишет utro.ru.

Предки были уверены, что на святую Дарию Римскую нежелательно угощать кого-либо хлебом и мучными изделиями, чтобы не навлечь голод на свою семью. А женщин предостерегали отзываться на зов других представительниц женского пола. Это грозило одиночеством на всю жизнь.

Что можно делать на Дарью Грязную

1 апреля лучше всего активно заняться своими делами, учиться или работать.

Народные приметы на Дарью Грязную