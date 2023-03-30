Алексей Теплый: что можно и что нельзя делать 30 марта

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На Руси считалось, что в этот день нельзя давать взаймы членам семьи с грудным ребенком.

Православная церковь 30 марта чтит память святого Алексия.

Житие святого Алексия Человека Божиего

Христианский святой родился в конце IV века в знатной римской семье, а по достижении 17 лет стал аскетом. Он сбежал от своей невесты, раздал имущество нищим и отправился в город Эдесса на территории современной Турции. Добравшись до храма Пресвятой Богородицы, где хранилась Туринская плащаница, он стал жить возле церкви на милостыню и питаться только водой и хлебом. Спустя 17 лет пономарь услышал от иконы глас Богородицы, повелевшей ввести внутрь «человека Божия, достойного Царства Небесного». Многие в городе узнали о праведнике и стали почитать его.

Тогда Алексий тайно бежал, сел на корабль и вернулся в Рим. Там он попросил у своего отца Евфимиана, который даже не узнал собственного сына, разрешения поселиться в его имении. Тот выделил ему помещение при входе и велел кормить с хозяйского стола. Святой Алексий слышал горький плач своей брошенной невесты и опечаленной матери, но продолжал молиться и смиренно сносить насмешки прислуги. Прожив еще 17 лет, он понял о приближающейся кончине и описал всю свою жизнь, попросив прощения у близких.

В день смерти Алексия в соборной церкви папа Римский и прихожане услышали глас из алтаря, просивший найти «отходящего в вечную жизнь человека Божия», чтобы он успел помолиться о городе. Людям была дана подсказка: искать следует в доме Евфимиана. К тому моменту святой уже преставился. Его лицо светилось как у ангелов. В руках он сжимал хартию, после прочтения которой стало известно, что этим нищим оказался родной сын Алексий. Тело святого человека Божьего на неделю выставили в церкви в центре Рима. От его мироточащих мощей исходило благоухание, исцелявшее многих больных.

30 марта — Алексей Теплый

Выпадающий на 30 марта день в народном календаре именуется Алексей Теплый. В этот день на Руси было принято почитать березу. Это дерево считалось символом чистоты и гармонии. На Алексея Теплого собирали березовый сок и делали взвар с медом и пряностями. А из собранных березовых почек готовили заживляющие бальзамы и лекарства против ревматизма.

В народе говорили: «Каковы на Алексея ручьи, таков и разлив», «Алексей — из каждого сугроба кувшин пролей». Хозяйки собирали на Алексея Теплого талую воду и в дальнейшем стирали в ней — считалось, что это придает одежде долговечность. Мужчины ходили на охоту и рыбалку. По старому поверью, если сплести 30 марта сеть и отправиться с ней на ловлю, весь год недостатка в рыбе не будет.

Предки верили, что если девушка на Алексея Теплого встретит аиста, ей нужно упасть или присесть. Тогда вскоре перед ней встанет суженый. Еще один способ приблизить свое замужество — подарить в этот день нищему вышитую рубашку. После такого дара поговаривали, что сватов осталось недолго ждать.

Что нельзя делать 30 марта

На Алексея Теплого запрещалось садиться в сани. В народе говорили: «Прокатят сани мимо желаний». Это было связано с тем, что снег таял быстро, и санный путь становился непригоден для езды, пишет utro.ru.

Если в доме был грудной ребенок, советовали не давать взаймы. Сыздавна верили, что с этим можно отдать счастливую судьбу наследника.

Также 30 марта нельзя собираться в дорогу — это к неудаче.

Народные приметы на Алексея Теплого