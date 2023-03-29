Саввин или Тележный день: что нужно обязательно сделать 29 марта

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Выполнение некоторых рекомендаций в день памяти Савина Египетского убережет от нищеты и прочих тягот жизни.

В этот праздник православные христиане чтут память святого Савина Ермопольского.

Житие Савина Египетского

Савин Ермопольский был правителем египетского города Гермополя. Во время «охоты» на христиан ему и его сподвижникам пришлось укрываться в отдаленном селении.

Однако Савина предали всего за две золотые монеты и раскрыли властям его местоположение. Это сделал один нищий, который раньше не раз получал милостыню от святого. Мучеников изловили и подвергли пыткам. Савин и остальные не отказались от веры в Иисуса Христа. Тогда их утопили в Ниле.

29 марта — Тележный или Саввин день

На Руси 29 марта назвали Тележным днем и посвящали его основному транспорту того времени. В народе говорили: «На Саввина сани покинь, телегу подвинь».

Мужчины осматривать телегу, ремонтировали, смазывали и готовили для поездок по сухой дороге. По традиции 29 марта запрягали лошадь в телегу и медленно ехали по деревне. Возница прислушивался, какие колесо заскрипит. Переднее левое — жди проблем со здоровьем. Переднее правое — деньги водиться станут. Заднее левое — долги замучают. Заднее правое — удача сама в руки придет.

Что можно делать 29 марта

Любая покупка на Савина Египетского станет удачной. Так что, можно смело приобретать давно запланированную вещь.

Саввин день был хорош также для гадания на картах.

Что нельзя делать в Тележный день

На Савина Египетского нежелательно давать в долг деньги — это может привести к нищете. Также не рекомендуется принимать пищу после того, как солнце зайдет за горизонт — есть риск ухудшить материальный достаток, пишет utro.ru.

Разжигание в доме каминов и печек 29 марта приведет к какому-то трагическому несчастному случаю.

Тот, кто станет таскать тяжести в этот день, будет обречен на жизнь полную тягот.

Не стоит выбрасывать мусор, так как вместе с ним из дома можно выкинуть счастье.

Народные приметы на 29 марта