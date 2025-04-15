Как побороть весеннюю нехватку витаминов? Советы врача-эндокринолога

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20% витаминов не хватает россиянам даже при полностью правильном рационе питания, а нужды в полезных элементах не испытывает только 14% населения.

Когда разговор заходит о плохом самочувствии в межсезонье, сразу же возникают мысли о популярном диагнозе — авитаминозе. Но как отмечают врачи, их пациенты часто путают полное отсутствие витаминов, каковым является авитаминоз, с гиповитаминозом — нехваткой одного или нескольких важных элементов в организме человека.

Чаще всего по окончанию зимы и приходом весны возникает именно нехватка тех или иных витаминов, утраченных в холодное время года. Самой распространенной потерей является группа витаминов D из-за дефицита ультрафиолетовых лучей, благодаря которым она поступает в организм. Данная группа биологически активных веществ отвечает за иммунитет, уровень стресса, мышечный тонус, помогает восстанавливать защитные оболочки и выполняет ряд других функций.

Врач-эндокринолог Евгения Улупова рассказала 5-tv.ru, как победить гиповитаминоз и где искать полезные элементы в повседневной жизни.

Причины сезонной нехватки витаминов

Одной из причин возникновения гиповитаминоза во время смены сезонов является дефицит полезных элементов, поступающих в организм человека с пищей. В зимнее время года у россиян снижается потребление овощей, фруктов и зелени. Происходит это из-за завершения сезона свежих плодовых, которые замещаются импортом с более высокими ценами.

Плод инжира. Фото: ITAR-TASS / Алексей Павлишак

Если завышенные цены вас не страшат, обращайте внимание на то, откуда были привезены фрукты и овощи. Важно научиться ориентироваться по странам и понимать, где в зимнее время года сезон, а где продукт может быть выращен искусственным путем. Например, все россияне прекрасно знают, что в холодное время года в Марокко во всю растут мандарины, а в конце лета поспевает инжир на Ближнем Востоке. Многие интернет-издания даже создают специальные гиды по рынкам и рассказывают, что нужно покупать на них в тот или иной месяц.

Второй основной причиной гиповитаминоза врач-эндокринолог назвала недостаточное количество солнечного света. Например, во многих регионах России светлое время суток длится всего около 5—6 часов. В зимних условиях ультрафиолетовые лучи не всегда способны пробиться в достаточном количестве для выработки витамина D у человека. При возникновении дефицита этого элемента, формируется постоянная усталость, недосып, частые простудные заболевания, раздражительность, мышечная слабость и судороги, снижение аппетита. И это далеко не все симптомы гиповитаминоза. Любое другое отклонение от нормы в вашем организме, может свидетельствовать о наличии данного диагноза.

Кто подвержен гиповитаминозу?

После окончания зимы и наступления первых недель весны, нехватку витаминов испытывают люди, придерживающиеся определенных диет, вегетарианства, веганства и других течений, отметила Евгения Улупова. Также гиповитаминозу подвержены те группы населения, которые питаются несбалансированно и исключают из своего рациона необходимые для полноценной работы ЖКТ продукты. Та часть витаминов, которая была получена не в полной мере в холодное время, обязательно «аукнется» весной.

Евгения Улупова

Врач-эндокринолог — У всех жителей Северо-Западного региона есть дефицит витамина D.

Частыми пациентами с симптомами гиповитаминоза являются дети и люди пожилого возраста. Особую опасность гиповитаминоз может нести для беременных и кормящих женщин, которым полезные элементы в большом количестве крайне необходимы. Этим группам населения не хватает не только D-элементов, но и С, а 70% женщин в интересном положении недостает фолиевой кислоты. Также людям с проблемами всасывания витамина в ЖКТ. Кроме того, согласно исследованию РИА Новости, населению России в среднем не достает 20% витаминов при полностью правильном рационе питания. Только 14% россиян не испытывают нужды в полезных веществах.

Где искать витамин D и полезные элементы?

Выход из зимней спячки, сопровождающийся гиповитаминозом, должен ознаменоваться введением в рацион свежих овощей, фруктов и зелени, советует врач-эндокринолог. Немаловажно ловить солнечные часы или даже дни, и как можно больше времени находиться на солнце для синтеза витамина D. Но Улупова заверила, что походы в солярий не способны заставить организм вырабатывать важный элемент.

Добавки можно принимать только после консультации врача. Фото: TASS / Imago / Jochen Tack

Необходимые элементы A и D содержатся в таких продуктах, как рыба, икра, печень рыб и рогатого скота, яйца, молочные продукты, сливочное масло. Группу B можно получить из мясных продуктов и злаков, а восполнить витамин E возможно, включив в рацион растительные масла: оливковое, масло грецкого ореха и льна.

Но если вышеперечисленные продукты питания не дают должного результата, можно прибегнуть к приему витаминов в виде таблеток. Перед тем, как начать принимать витамин D в таблетках или капсулах, Евгения Улупова советует проконсультироваться с врачом, а не заниматься бездумным самолечением. С проблемой гиповитаминоза следует обратиться к диетологу, эндокринологу или гастроэнтерологу. Только после сдачи анализов и уточнения диагноза, врач назначит курс витаминов.