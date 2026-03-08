«Кислые девки» или Поликарпов день: что можно и нельзя делать женщинам 8 марта

Фото: © РИА Новости/Яков Рюмкин

Какие обряды на Руси проводили девушки 8 марта, чтобы поскорее выйти замуж?

Во многих странах мира 8 марта отмечается Международный женский день или День борьбы за права женщин. А русская православная церковь отмечает Поликарпов день.

Кто такой Поликарп Смирнский

Святой Поликарп жил в I–II веках на территории современной Турции. Был учеником апостола Иоанна Богослова.

В детстве остался сиротой, его усыновила и воспитала христианка Каллиста по указанию ангела. После ее смерти Поликарп раздал все имущество бедным и начал вести аскетичный образ жизни.

Со временем он стал самым уважаемым богословом Малой Азии и был рукоположен в дьяконы, а потом в епископы Смирны. Вокруг него собрался круг учеников. Является автором «Послания к Филиппинцам», где наставлял верующих о верности вере, терпении и любви к ближним.

На 86-м году жизни Поликарпа арестовали во время религиозных гонений и после отказа отречься от Христа сожгли заживо. Память Поликарпа почитается в православной, католической и некоторых протестантских традициях.

8 марта — Кислые девки

Еще задолго до появления Международного женского дня 8 марта считался именно женским. В народе Поликарпов день прозвали «кислые девки». Существовало поверье, что если до 8 марта девушка не обручилась, оставаться ей в девках минимум до лета, а то и вовсе до конца года.

В основном это было связано с тем, что на весну приходился Великий пост, период, когда свадьбы не проводились. Поэтому мечтающих о замужестве девушек называли скисшими, с кислыми лицами. Со временем всё это сократилось просто до фразы «кислые девки».

На 8 марта каждая девка на выданье переживала о своей судьбе и обязательно гадала на женихов в кругу подруг. Отдельно стоит упомянуть разнообразные обряды на привлечение суженого. Например, нужно было незаметно для домочадцев вмести уличный мусор в дом со словами: «Гоню я в избу свою молодцов, не воров, наезжайте ко мне женихи со чужих дворов».

Также на 8 марта пекли пироги, а когда тесто поднималось, трижды черпали наперстком «кислое тесто», нашептывая имя понравившегося парня. Такими пирогами угощали других незамужних подруг, это считалось хорошим знаком, приближающим замужество.

Вечером «кислые девки» набирали в подолы снег, чтобы «просеять» его и выкинуть со словами: «Полю просо на девичью косу. Где мой женишок, там собака подай голосок». Потом вся компания прислушивалась и ждала, из какого двора залет собака.

А с появлением молодого месяца на небе 8 марта будущие невесты вертелись на правой пятке и приговаривали: «Молодой месяц, увивай возле меня женихов, как я возле тебя увиваюсь».

Что нельзя делать 8 марта

Мечтающим о замужестве женщинам категорически не рекомендуется проводить «Кислые девки» исключительно в женской компании. Рядом должен находиться хотя бы один мужчина, иначе можно остаться одинокой на всю оставшуюся жизнь.

Уборку в доме Поликарпов день следует делать осторожно: нельзя убирать или сметать паутину и тем более нельзя убивать паука — говорят, это накличет несчастья и нужду в семью.

Существовало поверье, что грязную одежду лучше не надевать в этот день — это могло принести неприятности.

Что можно делать 8 марта

Основное занятие на 8 марта среди молодых девушек было описано выше — испечь пироги, обязательно угоститься чужой выпечкой и выполнить ряд народных обрядов для привлечения жениха.

В наши дни можно сохранять традиции безопасным и веселым способом: печь пироги вместе с подругами, устраивать небольшие гадания или игры, обмениваться символическими подарками.

При этом праздник можно совместить с осознанным вниманием к правам женщин, отмечая Международный женский день в позитивном ключе.

Народные приметы в Поликарпов день

Много примет на 8 марта, как и в предыдущий день, связаны с птицами.