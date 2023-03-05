День Льва Катанского: как притянуть счастье 5 марта

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На Льва Катанского запрещалось смотреть на звездное небо и нужно было обязательно прокатиться на санках

5 марта в церковном календаре — день памяти епископа Льва Катанского.

Кто такой Лев Катанский

Святой Лев жил в VII–VIII веках на Сицилии в городе Катана. Поэтому был прозван Катанским, а также Чудотворцем. Он был известен добротой и милосердием ко всем людям, особенно к нищим. За чистоту веры Лев получил дар целительства любых болезней, а также чудотворения.

Лев Катанский был рукоположен в епископы родного города, где воздвиг два больших храма, один из которых на месте языческого капища. По преданию, во время его молитвы, с высоты вниз упала языческая статуя и разбилась. А на ее месте святой водрузил христианский крест.

После смерти на гробнице Льва Катанского продолжали происходить чудесные исцеления, например, выздоровление кровоточивой женщины. Мощи святого находятся в римском храме свт. Мартина.

Легенда об Илиодоре: в жизнеописании святого обязательно указывают важный эпизод, связанный с местным чародеем Илиодором. Тот, отказавшись от Христа, завоевал почитание народа с помощью страха и ложных демонических чудес и один раз дерзнул прервать богослужение епископа. Лев Катанский вывел наглеца из храма на площадь, приказал развести костерь и без колебаний вошел в пламя вместе с магом, удерживая того своим омофоромом (широкая лента, часть облачения священнослужителей — Прим.ред.). Чародея поглотил огонь, а Лев остался нетронут. После этого святого еще при жизни стали называть Чудотворцем.

Почему 5 марта прозвали День катыша

В народе 5 марта получило название катыш или катальник. Во-первых, потому что таким образом люди сократили слово «Катанский», а во-вторых, потому что с началом марта связана традиция кататься по последнему снегу — отсюда и катыш.

В этот день в деревнях прощались с зимой и в последний раз катались с горки на санках. Поэтому на Льва Катанского устраивали своеобразные снежные проводы с потехами и приговаривали: «Катыш — в боку помятыш».

Считалось, что чем дальше унесут человека санки, тем счастливее станет его жизнь.

Что нельзя делать 5 марта на Льва Катанского

На Катыш запрещалось стричь маленьких детей в возрасте до семи лет. Считалось, что ребенок может серьезно заболеть, а его память станет короткой.

Не рекомендуется смотреть 5 марта на падающие звезды. По народным поверьям, в такой звезде можно разглядеть свою смерть или кончину близкого человека. Замужним женщинам не разрешали даже стоять под ночным звездным небом — с неба может спуститься дух и изгнать из нее законного супруга.

Всеми силами на Катыш люди старались избежать простуды или любой другой болезни — иначе сложно будет выздороветь. Заболевшему клали под мышки по куску хлеба. Если утром хлеб мягким — человек скоро поправится, если высохнет — долго проболеет.

Не стоит начинать 5 марта новые дела, велик риск потерпеть неудачу.

Не рекомендуется давать обещания 5 марта, выполнить их будет не суждено.

Нельзя надевать старую обувь — в доме поселится бедность. Чтобы наоборот притянуть в дом богатство, лучше выбросить 5 марта всю старую изношенную обувь.

Женщинам лучше не завивать на Катыш кудри, а не то о них пойдут плохие слухи и пересуды. Мужчинам же не советуют брить бороду, чтобы избежать ненужных трат и убытков.

Кроме того, 5 марта нельзя греметь ведрами — это к мелким хлопотам и бесполезной суете.

Не стоит после ванной использовать новое полотенце — оно может принести болезни кожи.

Матери не советуют целовать новорожденного, это передаст ему ее судьбу.

Что можно делать 5 марта

Главный обычай на День Катыша — покататься на санках: чем дальше укатишься, тем дольше продлится счастливый период жизни.

Чтобы на Льва Катинского все «катилось к счастью», хозяйки пекли особую выпечку — колобки на масле. Аппетитные шары называли кокурами.

Приметы на 5 марта

Снег выпал и не растаял — к неурожаю.

Ранняя весна — не жди добра.

Галки, вороны или сороки в снегу купаются — к оттепели.

Ветер сменил направление — скоро потеплеет, но ненадолго.

Идет снег с дождем — к половодью.



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