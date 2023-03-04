День святых Архипа и Филимона: что нельзя делать 4 марта

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На Архипа и Филимона обязательно совершали добрые дела, помогали нуждающимся и готовили разнообразные угощения

Четвертый день весны, 4 марта — день святых Архиппа и Филимона, а в народе — Архипа и Филипа. Как и любой церковный праздник, он имеет свои традиции и правила.

История дня Архипа и Филимона

Жизнеописания двух апостолов от семидесяти Архиппа, Филимона и его жены равноапостольной Апфии неразрывно связаны.

По одной из версий Архипп был сыном Филимона, по другой — его братом. Оба они были посвящены в епископы.

Супруги Филимон и Апфия приняли крещение от апостола Павла и были настолько преданы вере, что превратили свой дом в городе Колоссы в место собрания христиан. Павел называл его жилище домашней церковью (Флм.1:1-3). Всю жизнь пара посвятила служению и помощи людям.

При императоре Нероне их семья была подвержена гонениям. Во время языческого праздника в честь Артемиды Филимона, Апфию и Архиппа схватила разъяренная толпа. Молодого человека изрезали ножами, а его родителей приговорили к смертной казни путем побиения камнями. Все трое приняли мученическую смерть и были причислены к лику святых.

Филимона в народе также прозвали Филипом (или просто Филей) вешним, то есть весенним.

Что нельзя делать 4 марта

Издавна известно, что в этот день лучше придерживаться определенных правил, чтобы не навлечь на себя беду.

Нельзя нагружать себя изнурительной работой. Проводить день в праздности и лени тоже не стоит, лучше выбрать задачу себе по плечу.

Важно сохранять чистоту. Не только тела, но жилища, а главное мыслей. Все перечисленное должно содержаться в чистоте.

На Архипа и Филимона не допускается браниться, выражаться нецензурно и вообще думать о плохом.

4 марта лучше не отказывать в помощи тем, кто попросил. Считалось, что в противном случае от человека отвернется удача.

Пожилым людям в этот день не стоит покупать ничего, связанного с ритуальными услугами и похоронами. Это может притянуть скорую кончину.

Запрещено хвастаться своими достижениями. Даже если вы в чем-то преуспели, лучше отложить рассказ друзьям и близким на потом.

Если вы уронили иголку — ни за что не поднимайте ее голыми руками. Лучше воспользоваться магнитом или кусочком ткани. Иначе в скором времени кто-то сильно ранит вас словами.

Что можно и нужно делать 4 марта на Архипа и Филимона

На Руси 4 марта женщинам полагалось проводить весь день на кухне. Считалось, что чем больше она наготовит блюд, тем богаче станет дом. На Архипа и Филимона обязательно пекли каравай, Его посвящали солнцу и ели по кусочку, раздавая домочадцам, соседям и всем проходившим мимо людям. Съедали полностью, а оставшиеся крошки выносили на улицу и бросали за спину для птиц, приговаривая: «Кинешь хлеб-соль назад — по осени с хлебом-солью будешь».

Поскольку святые Архип и Филимон помогали людям, то в день их памяти надо сделать доброе дело — подать милостыню, сделать пожертвование, накормить нищих или бездомных животных. Говорили, что чем больше сделаешь добрых дел в этот день, тем лучше.

Приметы на 4 марта

На Архипа и Филимона снежный занос — к поздно выросшей траве.

Встретить в лесу зайца-беляка — снег непременно выпадет еще раз.

Над домом пролетела чайка — скоро начнется ледоход.

Увидеть падающую звезду — к несчастью.

4 марта солнечное — год выдастся плодородным.

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