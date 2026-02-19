Священный месяц Рамадан 2026: что можно и нельзя делать, правила поста, расписание намазов

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Священный месяц Рамадан — это один из пяти столпов ислама, важный период в жизни каждого мусульманина.

Рамадан — это девятый месяц мусульманского лунного календаря, который занимает особое место в жизни каждого последователя ислама. На протяжении этого священного периода верующие по всему миру погружаются в атмосферу глубокой духовности, посвящая себя посту, коллективным молитвам, размышлениям и укреплению общинных связей.

Именно в этот месяц, согласно исламскому вероучению, пророку Мухаммеду был ниспослан Коран — священное писание, ставшее руководством для миллионов людей.

Ежегодное соблюдение Рамадана входит в число пяти незыблемых столпов ислама, составляющих основу мусульманской веры. Продолжительность священного месяца составляет от 29 до 30 дней и определяется фазами луны: начало и конец поста привязаны к появлению молодого полумесяца на небосводе.

Центральным элементом Рамадана является строгий пост, известный как савм, который предписан всем взрослым мусульманам, чье состояние здоровья позволяет его соблюдать.

Верующие, соблюдающие пост, воздерживаются от еды и питья от рассвета до заката. День начинается с предрассветной трапезы — сухура, которая придает сил перед долгими часами воздержания, а завершается вечерним разговением — ифтаром, который часто превращается в настоящий праздник единения семьи и общины.

Для мусульман, проживающих в регионах с непривычным световым режимом — например, там, где летом солнце практически не заходит за горизонт или, напротив, царит полярная ночь, — существуют особые предписания.

Хотя некоторые богословы выносят решения следовать расписанию священного для мусульман города Мекки, на практике верующие чаще ориентируются на график ближайшей страны, где привычная смена дня и ночи сохраняется.

Считается, что в дни Рамадана духовные награды за благочестивые поступки многократно умножаются. Именно поэтому верующие с особой тщательностью стремятся соблюдать не только телесное, но и духовное очищение.

В часы поста они воздерживаются не просто от пищи и воды, но и от любых действий, слов и даже мыслей, которые ислам относит к греховным.

Все свободное время посвящается молитвам, чтению и изучению Корана, стремлению стать лучше и приблизиться к пониманию своей веры. Рамадан становится временем внутреннего преображения, когда каждый мусульманин получает возможность переосмыслить свою жизнь, укрепить связь с Всевышним и почувствовать себя частью единой уммы — глобального сообщества верующих.

Когда начнется месяц Рамадан в 2026 году

Согласно заключению Совета улемов Духовного управления мусульман Российской Федерации, в 2026 году месяц Рамадан придется на февраль и март:

18 февраля после захода солнца — начало месяца Рамадан;

19 февраля — первый день поста;

19 марта — последний день Рамадана;

20 марта — праздниĸ разговения (Ураза-байрам или Ид аль-Фитp).

Исламский календарь, по которому мусульмане всего мира определяют наступление священного месяца Рамадан, разительно отличается от привычного нам григорианского.

Это календарь лунный, и главный ориентир в нем — не солнце, а ночное светило. Каждый новый месяц здесь начинается не с условной даты, а с реального астрономического события — появления на небе тонкого серпа молодой луны, первого полумесяца после новолуния. Этот момент ожидают с особым трепетом, ведь от него зависит начало поста и праздника.

Год по лунному календарю состоит из двенадцати лунных циклов и длится примерно 354 или 355 дней. Это на 10-11 суток короче привычного нам солнечного года, который определяет смену сезонов. В исламском календаре нет такого понятия, как високосный год или добавочные дни, которые подгоняли бы его под астрономический солнечный цикл. Именно из-за этого отсутствия «подстройки» и возникает уникальное явление: священные месяцы, и в первую очередь Рамадан, постепенно смещаются, словно совершая неторопливое путешествие сквозь все времена года.

Если в один год Рамадан выпадает на долгие и жаркие летние дни, когда поститься особенно трудно, то через несколько лет он окажется на коротких и прохладных зимних. Этот круговорот длится примерно 33 года, за которые Рамадан успевает обойти весь годовой круг.

Еще одна важная деталь, что день в исламском понимании начинается не на рассвете, а сразу после захода солнца. Именно поэтому священная ночь предшествует дневному посту, а вечерний ифтар (разговение) наступает в тот же день, когда утром начинался сухур.

Смысл священного месяца Рамадан

Для мусульман соблюдение поста в этот месяц — главная и незыблемая обязанность в году, ведь пост в Рамадане является третьим из пяти столпов ислама, на которых держится вера. Он обязателен для всех взрослых верующих, однако ислам проявляет милосердие к тем, для кого соблюдение поста может стать непосильным бременем.

Но это не означает, что дни поста пропадают бесследно: как только обстоятельства изменятся, их необходимо восполнить, возместив каждый пропущенный день.

В чем же заключается суть поста? Значение Рамадана не исчерпывается простым отказом от еды и воды. Это гораздо более глубокая практика самодисциплины и духовного роста. Пост требует от верующего контроля над своими мыслями, эмоциями и поступками.

В этот месяц нужно учиться усмирять гнев, оставлять обиды, бороться с жадностью и гордыней, избегать любых дурных слов и дел. Это время переосмысления жизненных ценностей, время, когда человек, отказывая себе в привычных телесных удовольствиях, уделяет главное внимание своей душе. Именно поэтому считается, что искренний пост приближает верующего к Аллаху.

Обязательные молитвы в священный месяц Рамадан

Независимо от времени года и месяца, основу молитвенной жизни каждого мусульманина составляют пять обязательных ежедневных намазов. Это незыблемое правило, установленное для верующих на все времена, и Рамадан не вносит в него никаких изменений.

Порядок и количество обязательных молитв остаются почти теми же, кроме одной, однако в священный месяц отношение к ним становится особенно трепетным и сосредоточенным. Как и в обычный день, верующие стараются не только не пропускать намазы, но и совершать их с особой тщательностью, размышляя над смыслом произносимых слов.

Крайне важным условием является соблюдение строго установленного времени для каждой из пяти молитв.

Сегодня верующим помогают специальные календари и мобильные приложения, которые точно рассчитывают время каждого намаза для конкретного города, чтобы ни один верующий не пропустил положенный час.

Пять обязательных молитв распределяются в течение суток следующим образом:

Фаджр — предрассветная молитва, которая совершается в промежутке от появления первой светлой полосы на горизонте до восхода солнца. Она знаменует начало ежедневного поста.

Зухр — полуденная молитва, время которой наступает после того, как солнце минует свою наивысшую точку (зенит).

Аср — послеполуденная молитва, время которой приходится на вторую половину дня и длится до начала заката.

Магриб — вечерняя молитва, совершаемая сразу после захода солнца. Именно с этого момента верующим разрешается прервать пост — начинается ифтар.

Иша — ночная молитва, время которой наступает после исчезновения вечерней зари и длится до рассвета.

С наступлением священного месяца Рамадан в жизни мусульман появляется особая ночная молитва, которую не совершают в другое время года. Она называется Таравих — имя, происходящее от арабского слова «таравиха», что означает «отдых» или «передышка». Такое название выбрано не случайно: эта продолжительная молитва длится значительно дольше обычных и включает в себя небольшие паузы, во время которых верующие могут перевести дух, вознести дополнительные мольбы или просто посидеть, размышляя о смысле прочитанного.

Таравих читают каждую ночь на протяжении всего Рамадана, начиная с первой ночи после официального наступления месяца и заканчивая последней ночью перед праздником разговения. Время ее совершения наступает после обязательного ночного намаза (иша) и продолжается до первых проблесков рассвета, уступая место предрассветной трапезе и утренней молитве. Таким образом, для многих верующих ночи Рамадана превращаются в период особого бодрствования и духовного труда.

Таравих может совершаться как индивидуально, дома, так и коллективно — в мечети под руководством имама. Второй вариант считается предпочтительным, и во многих мусульманских общинах существует прекрасная традиция: на протяжении всего месяца во время ночных молитв полностью прочитывать Коран. Каждый вечер имам читает отрывок священной книги, и к концу Рамадана все тридцать частей (джузов) оказываются прочитанными. Это позволяет верующим, собравшимся в мечети, услышать Коран целиком в благословенные ночи поста.

Хотя Таравих не является обязательной молитвой — она относится к разряду желательных (сунна), — многие мусульмане стараются не пропускать ее. Для них это не просто традиция, а важнейший элемент духовной практики в священный месяц.

Время намазов в священный месяц Рамадан в 2026 году

5-tv.ru собрал полное расписание молитв в священный месяц, ориентированное на московское время:

18.02: Фаджр сухур 5:42, Зухр 12:45, Аср Шафи’и 15:08, Аср Ханафи 15:47, Магриб ифтар 17:42, 'Иша Таравих 19:39

19.02: Фаджр сухур 5:40, Зухр 12:45, Аср Шафи’и 15:09, Аср Ханафи 15:49, Магриб ифтар 17:44, 'Иша Таравих 19:41

20.02: Фаджр сухур 5:37, Зухр 12:45, Аср Шафи’и 15:11, Аср Ханафи 15:51, Магриб ифтар 17:47, 'Иша Таравих 19:43

21.02: Фаджр сухур 5:35, Зухр 12:45, Аср Шафи’и 15:13, Аср Ханафи 15:53, Магриб ифтар 17:49, 'Иша Таравих 19:45

22.02: Фаджр сухур 5:33, Зухр 12:45, Аср Шафи’и 15:14, Аср Ханафи 15:55, Магриб ифтар 17:51, 'Иша Таравих 19:47

23.02: Фаджр сухур 5:31, Зухр 12:45, Аср Шафи’и 15:16, Аср Ханафи 15:56, Магриб ифтар 17:53, 'Иша Таравих 19:49

24.02: Фаджр сухур 5:28, Зухр 12:45, Аср Шафи’и 15:17, Аср Ханафи 15:58, Магриб ифтар 17:55, 'Иша Таравих 19:51

25.02: Фаджр сухур 5:26, Зухр 12:45, Аср Шафи’и 15:19, Аср Ханафи 16:00, Магриб ифтар 17:57, 'Иша Таравих 19:53

26.02: Фаджр сухур 5:24, Зухр 12:44, Аср Шафи’и 15:20, Аср Ханафи 16:02, Магриб ифтар 17:59, 'Иша Таравих 19:55

27.02: Фаджр сухур 5:21, Зухр 12:44, Аср Шафи’и 15:22, Аср Ханафи 16:04, Магриб ифтар 18:02, 'Иша Таравих 19:57

28.02: Фаджр сухур 5:19, Зухр 12:44, Аср Шафи’и 15:23, Аср Ханафи 16:06, Магриб ифтар 18:04, 'Иша Таравих 19:59

1.03: Фаджр сухур 5:16, Зухр 12:44, Аср Шафи’и 15:25, Аср Ханафи 16:08, Магриб ифтар 18:06, 'Иша Таравих 20:02

02.03: Фаджр сухур 5:14, Зухр 12:44, Аср Шафи’и 15:26, Аср Ханафи 16:10, Магриб ифтар 18:08, 'Иша Таравих 20:04

03.03: Фаджр сухур 5:11, Зухр 12:43, Аср Шафи’и 15:28, Аср Ханафи 16:11, Магриб ифтар 18:10, 'Иша Таравих 20:06

04.03: Фаджр сухур 5:09, Зухр 12:43, Аср Шафи’и 15:29, Аср Ханафи 16:13, Магриб ифтар 18:12, 'Иша Таравих 20:08

05.03: Фаджр сухур 5:06, Зухр 12:43, Аср Шафи’и 15:31, Аср Ханафи 16:15, Магриб ифтар 18:14, 'Иша Таравих 20:10

06.03: Фаджр сухур 5:03, Зухр 12:43, Аср Шафи’и 15:32, Аср Ханафи 16:17, Магриб ифтар 18:16, 'Иша Таравих 20:12

07.03: Фаджр сухур 5:01, Зухр 12:43, Аср Шафи’и 15:34, Аср Ханафи 16:19, Магриб ифтар 18:18, 'Иша Таравих 20:14

08.03: Фаджр сухур 4:58, Зухр 12:42, Аср Шафи’и 15:35, Аср Ханафи 16:20, Магриб ифтар 18:20, 'Иша Таравих 20:17

09.03: Фаджр сухур 4:55, Зухр 12:42, Аср Шафи’и 15:37, Аср Ханафи 16:22, Магриб ифтар 18:22, 'Иша Таравих 20:19

10.03: Фаджр сухур 4:52, Зухр 12:42, Аср Шафи’и 15:38, Аср Ханафи 16:24, Магриб ифтар 18:25, 'Иша Таравих 20:21

11.03: Фаджр сухур 4:50, Зухр 12:42, Аср Шафи’и 15:39, Аср Ханафи 16:26, Магриб ифтар 18:27, 'Иша Таравих 20:23

12.03: Фаджр сухур 4:47, Зухр 12:41, Аср Шафи’и 15:41, Аср Ханафи 16:27, Магриб ифтар 18:29, 'Иша Таравих 20:26

13.03: Фаджр сухур 4:44, Зухр 12:41, Аср Шафи’и 15:42, Аср Ханафи 16:29, Магриб ифтар 18:31, 'Иша Таравих 20:28

14.03: Фаджр сухур 4:41, Зухр 12:41, Аср Шафи’и 15:44, Аср Ханафи 16:31, Магриб ифтар 18:33, 'Иша Таравих 20:30

15.03: Фаджр сухур 4:38, Зухр 12:40, Аср Шафи’и 15:45, Аср Ханафи 16:32, Магриб ифтар 18:35, 'Иша Таравих 20:32

16.03: Фаджр сухур 4:35, Зухр 12:40, Аср Шафи’и 15:46, Аср Ханафи 16:34, Магриб ифтар 18:37, 'Иша Таравих 20:35

17.03: Фаджр сухур 4:32, Зухр 12:40, Аср Шафи’и 15:48, Аср Ханафи 16:36, Магриб ифтар 18:39, 'Иша Таравих 20:37

18.03: Фаджр сухур 4:29, Зухр 12:40, Аср Шафи’и 15:49, Аср Ханафи 16:37, Магриб ифтар 18:41, 'Иша Таравих 20:39

19.03: Фаджр сухур 4:26, Зухр 12:39, Аср Шафи’и 15:50, Аср Ханафи 16:39, Магриб ифтар 18:43, 'Иша Таравих 20:42

20.03: Фаджр сухур 4:23, Зухр 12:39, Аср Шафи’и 15:51, Аср Ханафи 16:41, Магриб ифтар 18:45, 'Иша Таравих 20:44

Что можно есть мусульманину во время Рамадана

Утром — на сухур — рекомендуется есть сложные углеводы: хлеб из пророщенного зерна, каши, овощные салаты. Можно употреблять фрукты и орехи. На ифтар можно есть мясо, овощи, крупы, сладости.

При этом нужно пить достаточно воды или других напитков. На период Рамадана стоит отказаться от жирной пищи, так как это достаточно большая нагрузка на печень.

Лучше всего исключить из своего рациона сосиски и колбасы и соленые продукты. Они утоляют голод лишь на несколько часов и способны вызвать жажду.

В вечерние часы лучше отказаться от кофе и чая ради крепкого сна, на который отводится не так уж много времени (не более четырех часов). На ифтар нужно потреблять то, что быстро переваривается. Стоит исключить жареное, каши и другие тяжелые продукты. Зато отлично подойдут овощи и фрукты, а также овощные супы и зелень. Одна тарелка зелени, одна тарелка супа, а также овощи и фрукты — идеальный рацион. Много витаминов и минералов, а также клетчатки.

Такого количества еды будет достаточно, чтобы сохранить и преумножить жизненные силы. К тому же в пост мусульманам предписывают больше двигаться и не бояться потерять тонус. При правильном питании он будет на высоте.

Кто должен соблюдать Рамадан

Пост в Рамадан обязателен для любого верующего совершеннолетнего мусульманина. Исключение составляют душевнобольные, старые и немощные люди, а также кормящие и беременные женщины.

Также женщины во время критических дней могут не соблюдать пост. Однако тем, кто пропустит священный пост, предстоит возместить его в другой период. Если же мусульманин пропускает пост по медицинским показаниям, он должен накормить 30 постящихся.

Нарушением поста считается преднамеренное принятие пищи, напитков, лекарств, а также курение и супружеская близость. Каждое из недопустимых в светлое время суток действий требует возмещения, например, помочь деньгами или продуктами (фидья-садака) нуждающемуся человеку.

Однако интимные отношения — самое серьезное нарушение во время месяца Рамадана. За этот проступок мусульманин должен накормить 60 малоимущих человек. Либо после соблюдать пост непрерывно еще 60 дней.

Несмотря на современные реалии и возросший по сравнению с прошлыми веками ритм жизни, богословы напоминают, что предписания Господа необходимо соблюдать независимо от внешних изменений — они мудры и неизменны на все времена. Это и духовное единение с Богом, и периодическая практика поста, и здоровое питание, и, конечно же, отказ от вредных привычек.

Праздник разговения или Ураза-байрам

Заканчивается священный месяц Рамадан другим праздником разговения — Ид аль-Фитр или Ураза-байрам. Это второй по значимости праздник в исламе. Он наступает после заката солнца в завершающий день Рамадана. Ид аль-Фитр — праздник спасения от ада, день любви, примирения и дружеских рукопожатий.

В праздник принято посещать обездоленных и ухаживать за стариками. Также многие мусульмане делают пожертвования в фонды, которые помогают нуждающимся соотечественникам. На пожертвования закупаются рис, мука, сахар, макароны, пшеница. Волонтеры собирают подарочные пакеты и развозят нуждающимся.

Несмотря на то, что в Рамадан мусульмане подолгу воздерживаются от пищи, этот месяц особенный, его ждут с трепетом. Рамадан для мусульманина — время возможностей, а не время диеты.

Этимология

Само название девятого месяца мусульманского календаря уходит корнями в глубину арабского языка и несет в себе образ, напрямую связанный с природой этого священного периода. Слово «Рамадан» происходит от арабского корня Р-М-Д, который несет в себе значение нестерпимого зноя, палящего жара.

Глагол «рамида» переводится как «раскаляться, пылать, гореть, становиться невыносимо горячим». Эта этимологическая связь с жарой не случайна: считается, что она символизирует духовное очищение, которое проходит верующий, — словно огонь, пост выжигает грехи, а также указывает на то, что соблюдать пост в летнюю жару бывает особенно трудно, но тем ценнее награда.

В исламской традиции существует и более глубокий, теологический взгляд на это название. Некоторые богословы рассматривают «Рамадан» как одно из имен самого Аллаха. В связи с этим в религиозной среде возникает дискуссия о том, как правильно называть священный месяц.

В многочисленных хадисах, которые передаются как в суннитских, так и в шиитских и даже зайдитских источниках, встречается предписание говорить не просто «Рамадан», а «месяц Рамадан».

Это делается из уважения и для того, чтобы избежать двусмысленности, которая могла бы возникнуть при произнесении имени, созвучного с именем Бога. Впрочем, часть богословов считает такие строгие предписания либо недостоверными, либо сфабрикованными, и в повседневной речи большинство мусульман по всему миру спокойно используют короткую форму.

Интересна и судьба слова в разных языках и культурах. Например, в персидском языке арабская буква «дад» (ض), которая звучит как эмфатичная «д», традиционно произносится как «з».

Поэтому в странах, испытавших сильное персидское влияние, название месяца приобрело свою фонетическую окраску. В Иране, Афганистане, Азербайджане, а также в Турции, Пакистане и Индии распространен вариант «Рамазан». В Бангладеш можно услышать форму «Ромзан».

Эти лингвистические вариации, при общем корне, прекрасно иллюстрируют, как единая исламская традиция, распространяясь по миру, сплетается с местными языковыми особенностями, сохраняя при этом сакральную суть самого понятия.