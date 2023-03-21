Федор- Скотник: почему 27 марта нельзя смотреться в зеркало

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Как считали в старину, в этот день необходимо особенно тщательно ухаживать за скотиной и следить за ней.

День памяти Преподобного Венедикта Нурсийского или Венедиктов день отмечается 27 марта (по старому стилю — 14 марта). Этот день также получил название Федор-скотник в народном календаре в честь домашней скотины, у которой к этому сроку происходит смена шерсти и подшерстка.

Житие Венедикта Нурсийского

Венедикт появился на свет в итальянской Нурсии в 480 году. Когда его в возрасте 14 лет отправили на учебу в Рим, он был настолько поражен безнравственностью римлян, что решил в корне изменить свою жизнь. Первым пристанищем Венедикта Нурсийского стала церковь апостола Петра в Еффеди. После чего Венедикт на несколько лет обосновался в горах, где только три года потратил на то, чтобы искоренить различные искушения. В последствии, многие люди узнав про его подвиг, приходили к Венедикту и жили под его руководством.

По прошествии нескольких лет Венедикт селится в окрестностях города Касина в Кампанийской стране. На месте языческого храма на одной из гор он воздвиг церковь в честь Иоанна Крестителя. Рядом был основан монастырь с очень жестким внутренним уставом, игуменом которого стал Венедикт. Именно благодаря этим жестким правилам жизни преподобный и прославился, так как позднее этого устава стали придерживаться во многих монастырях.

Помимо прочего, Венедикт обладал чудотворной силой и прозрением, совершал богоугодные деяния и однажды даже воскресил ребенка. Скончался Венедикт Нурсийский в 543 году.

Феодоровская икона Божией матери

27 марта также отмечается день Феодоровской иконы Божией матери. Это одна из самых почитаемых в православии икон с изображением Богородицы, сейчас она хранится в Богоявленском соборе Богоявленско-Анастасиина монастыря в Костроме.

Согласно церковным источникам, икона была написана самим евангелистом Лукой и была обретена святым князем Юрием Всеволодовичем в ветхой часовне близ Городца, где позже на этом месте был устроен Городецкий Феодоровский монастырь. Также она считается одной из святынь дома Романовых, поскольку с ней часто связывают воцарение на престоле первого из династии – царя Михаила Федоровича.

Михаил Джапаридзе / ТАСС

Свое название икона получила в честь великого князя Ярослава Всеволодовича, отца Александра Невского, в монашестве получившего имя Феодор. Чудотворная икона, которая была подарком отца, неотлучно находилась при князе.

До сих пор неизвестно, как и когда именно появилась на Руси эта икона, однако первые упоминания о ней относятся к XII веку. Тем не менее, по оценке некоторых историков, насчет датировки есть серьезные сомнения. При этом современники событий считали, что икона была утрачена, но по прошествии нескольких лет обретена вновь.

Есть несколько церковных преданий об обретении иконы, в которых в том числе фигурирует младший брат Александра Невского, князь Василий Ярославич. Однако доподлинно известно, что икона была перенесена из разоренного Батыем Городца в Кострому, где была помещена в церкви великомученика Феодора Стратилата. С этого момента ее и стали называть Феодоровской (Федоровской).

Что касается воцарения Михаила Федоровича, то с ним связано следующее предание, в котором серьезную роль сыграла чудотворная икона. До воцарения Михаил жил в Костромском Ипатьевском монастыре с матерью. Именно туда отправилось посольство из Москвы, которое назначил Земский собор, выбравший Федора царем русским.

Сначала мать Федора Михайловича не хотела отпускать сына, но в итоге согласилась. По мнению ряда историков, она благословила при избрании на царство своего сына Феодоровской иконой Божией Матери. Этот день стал днем празднования иконы, который отмечается до сих пор, а Федор взял с собой в Москву список с чудотворного образа.

Традиции и обряды на Федора Скотника

Поскольку 27 марта, по традиции, крестьяне почитали своих помощников — домашний скот, этот день в народном календаре получил название Федор Скотник.

На Федора Скотника было принято уделять особое внимание скотине и домашним животным. Так как к этому сроку у них начинается линька, скотину чистят, вычесывают шерсть и моют. Особенно почитали лошадей и коров — главных помощников хозяев. Принято было проводить разного рода обряды и ритуалы, направленные на то, чтобы уберечь скотину от сглаза и порчи. На свиней, например, вешали обереги. Кроме того, их заговаривали от беспокойства и болезней. Вдобавок ко всему люди приводили в порядок и места содержания животных.

Кроме того, была традиция 27 марта с помощью заговоров избавляться от вредных привычек, начиная от алкоголизма и курения, и заканчивая накручиванием волос на палец во время волнения.

Были и погодные приметы. Считалось, что если в этот день мороз – то холодная погода будет стоять еще неделю.

Что нельзя делать 27 марта

В Федоров день, согласно народным приметам, запрещено было смотреться в зеркало. Это, как считали на Руси, могло накликать беду. Люди верили, что в зазеркалье увидят свою смерть, которая скоро за ними придет. Поэтому в домах все зеркала завешивались, а маленькие заворачивали в материю.

Илья Наймушин / РИА Новости

Под запретом 27 марта была работа, связанная с острыми предметами, поэтому на Федора дров не кололи, ножи не точили, оружие и любые колюще-режущие предметы старались в руки не брали. Игнорирование запрета могло привести к серьезным конфликтам.

Как считалось, на Федора-скотника животные обладают большой магической силой — могут исполнить любое желание. Поэтому хозяева 27 марта подходили к своим подопечным и шепотом просили посодействовать им в свершении задуманного.

Незамужние девки упрашивали лошадей найти любимого — такого же сильного, как они, а парни — коров, чтобы жена была такой же плодовитой и полезной в хозяйстве.

Приметы на 27 марта в день Федора Скотника