Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Юбилей народного артиста России не обошелся без особого внимания из Кремля: глава государства нашел для именинника теплые слова.

Президент России Владимир Путин поздравил актера и художественного руководителя Государственного театра наций Евгения Миронова с 60-летием. Глава государства отметил талант народного артиста России, его вклад в развитие отечественного театра и кино, а также отдельно выделил работу Миронова на руководящем посту. Поздравление актеру было опубликовано на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что актер сумел обогатить российское искусство глубокими и запоминающимися работами. Особого внимания президента удостоился и Театр наций, которым Миронов руководит уже 20 лет.

«И, конечно, во многом благодаря Вашей созидательной энергии и безупречному художественному вкусу, Государственный театр наций открыт для смелых, новаторских инициатив, радует зрителей яркими, интересными премьерами», — говорится в сообщении.

Кроме творческих достижений, президент отметил общественную, наставническую и просветительскую деятельность артиста. По словам Путина, эта работа также заслуживает искреннего признания.

Евгений Миронов родился 29 ноября 1966 года в Саратове. В кино он дебютировал в 1988 году в картине «Жена керосинщика», однако широкую известность получил после главной роли в фильме Валерия Тодоровского «Любовь». Впоследствии актер сыграл князя Мышкина в сериале «Идиот», Федора Достоевского в одноименном проекте, космонавта Алексея Леонова в фильме «Время первых» и Ленина в картине «Демон революции».

Миронов окончил Школу-студию МХАТ, где учился у Олега Табакова, а затем стал одним из ведущих артистов его театра. В 2006 году он возглавил Государственный театр наций. За годы работы на сцене и в кино актер получил множество профессиональных наград, в том числе Государственные премии России. Ему присвоено звание народного артиста РФ.

К своему 60-летию Миронов подошел с внушительным творческим багажом: на его счету десятки ролей, режиссерские и продюсерские проекты, а также руководство одним из крупнейших театров страны.

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