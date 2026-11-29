Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elme

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При этом он отметил, что не готов принять условия соглашения, выдвинутые США.

Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил прекращение боевых действий по текущей линии соприкосновения. С таким заявлением он выступил перед журналистами телеканала Al Jazeera.

По его словам, Киев готов рассмотреть вариант временной заморозки конфликта, чтобы создать условия для мирных переговоров.

В то же время Зеленский подчеркнул, что он откажется подписывать подготовленную при посредничестве Вашингтона сделку, если ее условия обяжут Киев нести финансовые расходы за вооруженный конфликт с Россией.

В Москве, в свою очередь, неоднократно подчеркивали, что Россия выступает за долгосрочное и прочное урегулирование конфликта, а не за его временную заморозку. Так, например, президент РФ Владимир Путин отмечал, что стране нужно не краткосрочное перемирие, которое противник может использовать для перегруппировки сил, а надежный мир с четкими гарантиями безопасности.

Последний раунд трехсторонних консультаций с участием представителей России, США и Украины прошел 10–11 ноября в Абу-Даби. Там стороны договорились о проведении масштабного обмена пленными, а Москва передала свое видение рамок будущего урегулирования. Тогда глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал о позитивных оценках переговоров.

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