Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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За плечами артиста десятки ролей, годы работы в кино и непростые съемки, но самые важные события его жизни еще впереди.

Актер и режиссер Олег Фомин поделился сокровенным желанием, которое никак не связано с карьерой или новыми кинопроектами. Артист мечтает дожить до того дня, когда сможет погулять на свадьбах собственных сыновей. Причем торжеств в его планах сразу два: у Фомина двое мальчиков, и он надеется увидеть, как каждый из них создаст свою семью. Откровением с 5-tv.ru Фомин поделился во время премьеры нового фильма «Вершина». Показ картины состоялся в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь». В широкий прокат триллер выйдет 3 декабря.

Свою главную мечту артист назвал очень личной и признался, что особенно ждет возможности разделить с сыновьями один из самых счастливых дней их жизни:

«Побывать на свадьбе у сына. Это, наверное, самая такая сокровенная мечта. У меня их двое, так что надеюсь, две свадьбы у меня впереди», — рассказал актер.

По сюжету группа из десяти туристов-любителей отправляется покорять горную вершину. Сопровождать путешественников должны три гида, однако опытные проводники понимают, что из-за ухудшения погоды восхождение лучше отменить. Несмотря на опасность, группа продолжает путь. Впереди участников ждут снежные лавины, метели, сильный холод, конфликты и встреча с собственными страхами и ошибками прошлого. Главную загадку истории представляет Дмитрий Зорин, который присоединяется к экспедиции с опозданием на два дня.

Помимо Фомина, в картине сыграли Артем Быстров, Александр Робак, Андрей Смоляков, Анна Банщикова, Кирилл Полухин, Владимир Канухин, Мария Денисова и другие актеры. Режиссером и одним из авторов сценария выступил Юрий Быков.

Олег Фомин — советский и российский актер, режиссер и сценарист. Он родился 21 мая 1962 года в Тамбове, окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. Широкую известность артист получил после главной роли в фильме «Меня зовут Арлекино». Также зрители знают его по картинам «Адмиралъ», «Экипаж», сериалам «ГДР», «Операция «Карпаты» и «Художник». Кроме актерской работы, Фомин занимался режиссурой: среди его известных проектов — фильм «День выборов» и сериал «Next». В 2025 году ему присвоили звание заслуженного артиста России.

К слову, съемки «Вершины» едва не закончились для Фомина серьезной травмой. Во время одного из эпизодов актер решил самостоятельно выполнить прыжок между скалами, рассчитывая на прежний каскадерский опыт. Однако каскадеры вмешались раньше времени, из-за чего артист неудачно приземлился и повредил колено. После случившегося Фомин оказался в больнице, но на восстановление ему понадобилось всего три дня.

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