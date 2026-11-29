Сооснователь The Beach Boys Майк Лав умер в США на 86-м году жизни

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Chris McKay

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Их песни стали гимном солнечной Калифорнии, а голоса звучали на весь мир — теперь одна из легенд группы замолчала навсегда.

Сооснователь и вокалист американской рок-группы The Beach Boys Майк Лав умер на 86-м году жизни. Музыканту было 85 лет. Он скончался в субботу вечером в окружении близких. Об этом сообщило издание Rolling Stone со ссылкой на заявление представителя артиста Кэти Альтман.

«Майк Лав умер этим вечером в окружении семьи», — говорится в заявлении представителя музыканта.

Причина смерти рокера пока не называется. По информации NBC, Лав боролся с неназванным заболеванием. В последние месяцы состояние артиста вызывало беспокойство у поклонников: ему пришлось отменить ряд концертов. Последнее выступление вместе с The Beach Boys состоялось 10 октября в Нэшвилле.

Майк Лав стоял у истоков коллектива, который стал одним из символов американской музыки 1960-х годов. The Beach Boys появились в Лос-Анджелесе в 1961 году. Группу основали Лав, братья Брайан, Карл и Деннис Уилсоны, а также их друг детства Эл Джардин. Музыканты прославились песнями о серфинге, автомобилях, девушках и беззаботной калифорнийской жизни.

За десятилетия существования коллектив выпустил 29 студийных альбомов и продал более 100 миллионов пластинок по всему миру. Среди самых известных композиций — Surfin’ U.S.A., California Girls, Fun, Fun, Fun и Help Me, Rhonda. Именно эти песни помогли The Beach Boys стать одним из самых узнаваемых музыкальных коллективов своего времени.

В 1988 году группа вошла в Зал славы рок-н-ролла, а также получила собственную звезду на Голливудской Аллее славы. В 2001 году музыканты были удостоены премии «Грэмми». Сам Лав в 2025 году был включен в Зал славы авторов песен.

Несмотря на многолетнюю историю и внутренние разногласия, Майк Лав продолжал выступать под именем The Beach Boys и оставался единственным участником первоначального состава, который на протяжении всей карьеры группы выходил на сцену в ее составе.

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