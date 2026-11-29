«Зашили» с перчатками и носками: жуткая эксгумация пенсионерки под Тверью
Носки и перчатки нашли в теле пенсионерки при эксгумации в Тверской области
Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид
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Дочь покойной добивается возобновления расследования в отношении врачей.
Во время эксгумации тела пожилой женщины в Тверской области эксперты нашли внутри резиновые перчатки и носки. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.
По мнению дочери погибшей, медики пытались скрыть допущенную ими ошибку.
Сама трагедия развернулась почти три года назад, в январе 2023-го. Тогда 75-летняя жительница Ржева скончалась в стационаре после серии процедур по откачиванию жидкости.
Согласно заключению патологоанатома, причиной смерти пенсионерки стал рак легкого четвертой стадии. Однако дочь покойной не согласилась с таким вердиктом и вскоре подала заявление в Следственный комитет. По факту обращения организовали проверку, в рамках которой тело женщины было эксгумировано.
В ходе экспертизы в останках пенсионерки нашли носки и резиновые перчатки. Кроме того, были обнаружены повреждения внутренних органов.
Также вскрылся целый ряд несоответствий в бумагах. Например, часть органов не имела следов вскрытия, хотя в протоколе их детальное исследование значилось как проведенное. Помимо этого, эксперты не обнаружили печень.
По словам дочери покойной, в ходе операции медики могли задеть легкое ее матери, что и стало причиной летального исхода. Несмотря на выявленные грубые нарушения, уголовные дела против врачей неоднократно прекращали. Сейчас женщина продолжает добиваться того, чтобы расследование возобновили.
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