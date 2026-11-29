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Российские военные продолжают выполнять цели и задачи СВО.

Армия России поразила цеха табачной фабрики в Кременчуге Полтавской области Украины, где производили боеприпасы для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по промышленным предприятиям, объектам логистики, транспорта и морским судам, задействованным в интересах ВСУ», — сказано в официальной сводке министерства в мессенджере МАКС.

По данным Минобороны РФ, в результате ударов были поражены цеха табачной фабрики «JTI Ukraine» в Кременчуге. На заводе, как уточнили российские военные, осуществлялось изготовление боеприпасов для киевских боевиков.

Кроме того, в рамках ночного удара по украинским объектам, используемым для нужд ВСУ, был поражен автожелезнодорожный мост Преображенского через Днепр. По этой переправе осуществлялась переброска военных грузов в зону боевых действий на Донбассе.

Еще российские военные ликвидировали склад беспилотников большой и средней дальности в Сумской области. В акватории Черного моря также был поражен сухогруз, перевозивший грузы двойного назначения для ВСУ.

Ранее ВС РФ поразили электроподстанцию «Заречье» 110 кВ в городе Белая Церковь Киевской области. По данным Минобороны РФ, она обеспечивала работу предприятий ВПК Украины.

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