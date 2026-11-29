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Находка возрастом до двух миллионов лет поможет восстановить историю миграции древних гигантов.

Китайские палеонтологи обнаружили первый в стране полный окаменелый череп южного мамонта. О находке сообщили в Институте геологии провинции Цинхай, передает агентство Синьхуа.

Череп длиной 75 сантиметров и шириной 70 сантиметров вместе с парой бивней был найден в августе в бассейне Гунхэ на северо-восточной окраине Тибетского нагорья. Специалисты института наткнулись на 15-сантиметровый фрагмент кости на скале, изучая палеонтологические находки в этом районе.

Последующая экспертиза, проведенная Институтом палеонтологии позвоночных и палеоантропологии при Китайской академии наук, подтвердила: останки принадлежат южному мамонту, их возраст составляет от 1,3 до двух миллионов лет.

Окаменелость на удивление хорошо сохранилась и практически цела. Она отличается от ранее найденных фрагментов и является важнейшим свидетельством миграции и эволюции мамонтов на Евразийском континенте.

«Этот образец позволит впервые напрямую сравнить черепа мамонтов из Восточной Азии и Западной Европы, относящиеся к одному эволюционному этапу», — заявил Пань Туна, главный научный сотрудник Бюро геологии, разведки и разработки полезных ископаемых провинции Цинхай.

По его мнению, находка — важнейшее звено в цепочке физических доказательств, необходимых для подтверждения маршрута миграции южных мамонтов с запада на восток и реконструкции хронологии их распространения на северо-востоке Тибетского нагорья.

Руководитель исследовательской группы Чжан Хайлун сообщил, что команда проведет тщательную реставрацию образцов, 3D-сканирование и междисциплинарные исследования, чтобы углубить изучение палеоэкологической эволюции плато.

Ранее в Якутии российские ученые представили уникальную находку — росомаху возрастом 35 тысяч лет. Она сохранилась настолько хорошо, что специалисты могут изучить практически каждую деталь ее строения.

По данным исследователей, это молодой самец, вероятно, погибший от истощения и травмы. У животного отлично сохранились скелет, внутренние органы, шерсть и даже головной мозг. Сейчас в лаборатории проводится аутопсия, содержимое желудка может рассказать о растениях, которыми питался зверь.

Следующий этап — извлечь ДНК. Это позволит сравнить древнюю и современную росомаху на генетическом уровне, а при необходимости и клонировать вымершего зверя.

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