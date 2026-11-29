Песков: Путин пока не принял решения по участию в саммите G20 в Майами

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

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Встреча лидеров «двадцатки» пройдет 14–15 декабря. Президент США Дональд Трамп не исключает визита российского коллеги.

Президент России Владимир Путин пока не определился с участием в саммите «Группы двадцати» (G20) в Майами. Об этом журналистам РИА Новости заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На вопрос о решении он ответил кратко:

«Нет, не принято». — сказал он.

Встреча лидеров G20 запланирована на 14–15 декабря. За три дня до этого, 27 ноября, президент США Дональд Трамп высказался, что Путин может приехать на саммит, если захочет, однако предупредил: такой визит способен вызвать негативную реакцию у части политиков.

Сам Путин 19 ноября подтверждал, что обсуждал с Трампом приглашение на G20, иподчеркивал, что в первую очередь необходимо учитывать обстановку внутри страны. Кроме того, он говорил о важности наладить диалог с европейскими государствами.

Таким образом, ясность в вопрос об участии российского президента в саммите пока не внесена.

Ранее Дмитрий Песков объяснял, что хоть приглашение имеется, возможная поездка Путина в Майами будет зависеть от «огромного количества условий». При этом мировые политики продолжают активно обсуждать эту вероятность.

Так, госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Дональд Трамп считает участие России в работе объединения важным. Глава евродипломатии Кая Каллас выступила против участия Путина, заявив, что это может создать впечатление, будто возвращение России на крупные международные площадки становится нормой.

Вопрос о приглашении лидера киевского режима Владимира Зеленского остается открытым — по словам Рубио, решение должен вынести Трамп.

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