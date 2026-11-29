Фото, видео: © РИА Новости/Арина Антонова; 5-tv.ru

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Штаны с дыркой и попытка облизать гитару вызвали неоднозначную реакцию даже у поклонников певца.

Вот уже неделю Россия на полном серьезе обсуждает дырку на штанах SHAMANа — главного патриотического певца России. В этом информационном шуме виноват прежде всего сам Ярослав Дронов. Он методично, как это называется у маркетологов, «прогревал» публику, выстраивая «воронку продаж». Сначала он сжег свои старые штаны, пообещав перезагрузку. Затем подогревал интригу и наконец презентовал в Кремле — неоновый триколор на одной штанине, дырка на другой. И вот он, апогей: в тех самых штанах с дыркой певец попытался облизать то ли струны, то ли руки музыканта. Впрочем, эту выходку даже не хочется подробно разбирать.

Даже фанаты Дронова не поняли такой креатив. Впрочем, критиков Дронов назвал «узколобыми и тупыми», ведь самые крутые рок-музыканты и не такое вытворяли. Безусловно, если сравнивать с ними, SHAMAN — белый и пушистый.

Были и демонические шоу KISS, и провокации Rammstein, и Оззи Осборн из Black Sabbath ел летучую мышь на сцене. Но между ними и Дроновым фундаментальная разница. Они изначально делали ставку на эпатаж как на базовый метод работы. Когда Луиза Чикконе взяла псевдоним Мадонна и начала танцевать на фоне горящих крестов, это был ее осознанный манифест. Когда наша группа «Тату» эпатировала мир в образах целующихся школьниц, они же не додумались петь церковные хоралы при этом.

С патриотическим пафосом такие игры не работают. Нельзя петь «Я русский» в Кремле и идти лизать гитару в штанах с дыркой.

Чтобы оценить этот визуальный манифест не с позиций хейта, а с точки зрения эстетики и смыслов, показали проморолик о новых штанах режиссеру и философу Сергею Дебижеву, человеку, который снимал и клипы, и фильмы с Курехиным, Цоем, группой «ДДТ» и много с кем еще из ленинградского рок-клуба. Посмотрев материал, Дебижев отметил высокий профессиональный уровень визуала. И отметил его абсолютную духовную пустоту.

«И сам этот персонаж, и вот то, во что он постепенно превратился, — это как бы имитация. По большому счету, это имитация, потому что все как-то сначала очень вдохновились этой первой песней „Я русский“. Это произвело настоящий фурор. Но в результате выяснилось, что это была просто обертка, это просто была пустая конфетка. И вот эта вот жизнь в обертках — это, к сожалению, общий принцип нашей эстрады, выродившейся сначала в 90-е и сейчас. Это все как бы имитация, имитация веселья, имитация какой-то бодрости, имитация патриотизма, что, мне кажется, пора вообще уже задуматься, что мы живем в этом мире имитаций», — считает режиссер и сценарист Сергей Дебижев.

Отчасти вот эту суть раскрывает и лексикон исполнителя. Который, как он сам считает, занимается «патриотикой». От слова так и отдает каким-то канцеляризмом. Подобный новояз органичен в отчетах бюрократов, но в устах человека, претендующего на роль «ловца человеческих душ», звучит как диагноз.

В этой истории так и хочется вспомнить старую присказку про крестик и трусы. Либо снять одно, либо надеть другое.

Быть многогранной личностью — прекрасное качество для творца. Но совсем не обязательно демонстрировать публике абсолютно все свои грани. И да, если цель была привлечь скандалом публику и продать билеты — ход удался. А то, что концерт на день рождения запомнился дыркой на штанах, а не творчеством… или «дырка» — это и есть творчество SHAMANа теперь?

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