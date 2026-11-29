Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Как ответили в Счетной палате, набралось рекордное количество поправок.

Совет Федерации, как верхняя палата, вслед за Думой одобрил главный финансовый документ страны — бюджет на ближайшие три года. Министр финансов, обсуждая его с сенаторами, назвал «финансовым щитом» страны и ее граждан.

«Мы самодостаточны. Поэтому бюджет следующей трехлетки как раз направлен на то, чтобы минимизировать, а точнее так, чтобы наши люди практически не чувствовали те санкционные ограничения, которые западные страны вводят вокруг нашей страны, которые направлены не только против экономики, но и против людей. Бюджет — это действительно как финансовый щит», — говорит министр финансов РФ Антон Силуанов.

Ключевые цифры в документе не изменились: в 2027 году доходы федерального бюджета составят 43,3 триллиона рублей, расходы — около 48,7 триллиона. Дефицит — 5,4 триллиона рублей, с годами он должен сокращаться.

Снижение дефицита — принципиально. Государство сейчас занимает на рынке под 16,5–17% годовых, и чем меньше будет долг, тем меньше расходов на его обслуживание. Депутаты и сенаторы перераспределили некоторые суммы внутри статей.

Добавили сельским территориям: на их комплексное развитие предусмотрено 36,3 миллиарда рублей вместо первоначальных 14,9 миллиардов, 39 миллиардов— на пациентов с тяжелой дислипидемией — повышенным холестерином, и тех, кто перенес сердечно-сосудистые заболевания. Добавили еще 2,2 миллиарда на газификацию. Фонду «Защитники Отечества» увеличили бюджет на 7 миллиардов. На строительство 50 передовых инженерных школ — свыше 26 миллиардов.

В общем, набралось рекордное количество поправок, как ответили в Счетной палате.

«Всего было внесено более 800 поправок, что на 14% больше по сравнению с предыдущим годом. Такой рост связан в том числе с распределением бюджетных трансфертов. Расходы федерального бюджета в 2027 году составят 48,7 триллиона. Основные ресурсы будут направлены на обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, на выполнение социальных обязательств государства и на поддержку отраслей национальной экономики», — отметил председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук.

Бюджет строили с запасом прочности: базовую цену нефти, от которой считают нефтегазовые доходы, понизили до 50 долларов за баррель. А сегодня и эталонная Brent, и фирменная Urals торгуются гораздо дороже. Даже с поправкой на дисконт, а значит, у государства появляется пространство для маневра, в том числе шанс занимать на рынке меньше, чем планировалось.

В общем, щит выглядит достаточно крепким, чтобы карающий меч был острым и разящим.

Необходимо было сделать выбор — отличники ЕГЭ или олимпиадники. И выбор сделан в пользу общего среднего образования.

Государственная дума изменила правила приема в вузы, и теперь без экзаменов могут пройти только победители школьных олимпиад, а не все призеры. А ведь доходило до того, что 30% участников получали дипломы и, соответственно, право на БВИ — поступление без вступительных испытаний. Победить для этого надо именно в 10-м или 11-м классе, а не в 8-м или 9-м.

Решение вынужденное. После громкого скандала этим летом, когда олимпиадники заняли почти все бюджетные места на престижных направлениях, а школьные отличники, получив даже 300 баллов по ЕГЭ, то есть блестяще все сдав, оказывались за бортом.

И ведь далеко не все олимпиадники были гениями. Просто существовала удобная схема, как без изнурительной многомесячной подготовки к ЕГЭ, через участие в несложных олимпиадах попасть в престижный вуз. Конечно, это было несправедливо по отношению к тем, кто как раз, как и положено, упорно грыз гранит науки и видел, как «по обочине» их обходят.

Странно, что так внезапно и без обсуждений внесли поправки в законопроект. Но, видимо, все так: гром грянул — депутаты перекрестились. Впрочем, впереди у документа одобрение Совета Федерации и подпись Президента.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.